Как выглядят дочери Натальи Андрейченко, Анны Самохиной и других красавиц советского кино

Наталья Андрейченко с дочерью — Настасьей Шелл. Фото: соцсети

В нашей стране всегда было много красивых актрис. Впрочем, не всегда внешность и талант передаются по наследству.

Споры о внешности дочерей известных красавиц были и будут всегда: кому-то кажется, что они похожи на знаменитых мам, а кто-то их критикует.

Ольга Остроумова — Ольга Левитина

Ольга Остроумова. Фото: кадр из фильма «...А зори здесь тихие»

Дочь известной актрисы Ольги Остроумовой и режиссера Михаила Левитина пошла по стопам матери — она успешно снимается в фильмах и сериалах. 

Ольга Левитина. Фото: кадр из сериала «Марш Турецкого – 4»

Самые яркие ее роли — в проектах «Любить по-русски», «Марш Турецкого», «Не родись красивой». Ольга Левитина была замужем, но рассталась с супругом. У нее есть сын Захар.

Наталья Андрейченко — Настасья Шелл

Наталья Андрейченко. Фото: кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!»

В браке с режиссером Максимилианом Шеллом у Натальи Андрейченко родилась дочь, которую назвали Настасьей. 

Настасья Шелл. Фото: соцсети

Она живет в Австрии, в этой стране вышла замуж, родила дочь, но потом развелась. На маму Настасья совсем непохожа — внешность досталась ей от отца.

Анна Самохина — Александра Самохина

Анна Самохина. Фото: кадр из фильма «Узник замка Иф»

Александра с детства мечтала стать актрисой и всегда любовалась своей мамой, когда видела ее на экране. В 6 лет Саша впервые снялась в кино – исполнила роль маленькой цыганки в фильме «Дон Сезар де Базан». 

Александра Самохина. Фото: кадр из сериала «Гаишники»

Повзрослев, она продолжила сниматься. Зрители могли видеть Александру Самохину в проектах ««Черный ворон», «Агент национальной безопасности», «Объявлены в розыск» и других. Без сомнения, Александра очень похожа на свою знаменитую красавицу маму.

Ирина Алферова — Ксения Алферова

Ирина Алферова. Фото: кадр из фильма «Ночные забавы»

Ксения – дочь Ирины Алферовой и ее первого мужа. После школы она окончила юридический факультет, но потом решила продолжить династию – и стала актрисой. 

Ксения Алферова. Фото: кадр из сериала «Дежурный ангел – 2»

Ксения снялась в множестве фильмов и сериалов, кроме того, она — успешная телеведущая.

Татьяна Лютаева — Агния Дитковските

Татьяна Лютаева. Фото: кадр из фильма «Гардемарины, вперед!»

Татьяна Лютаева прославилась ролью Анастасии Ягужинской в фильме «Гардемарины, вперед!» Многие считают, что ее дочь — Агния Дитковските — не только повторила красоту и талант мамы, но и превзошла эти качества. 

Агния Дитковските. Фото: кадр из сериала «Дело чести»

Во всяком случае, Агния уже снялась в четырех десятках проектов, и ее карьера находится на самом пике.

Ия Нинидзе — Нино Нинидзе

Ия Нинидзе. Фото: кадр из фильма «Небесные ласточки»

Хрупкая нежная красоты Ии Нинидзе навсегда запечатлелась в фильме «Небесные ласточки», в котором она сыграла главную роль. 

Нино Нинидзе. Фото: кадр из фильма «Галка и Гамаюн»

Дочь актрисы, Нино Нинидзе, стала актрисой и моделью. Она обладает не менее яркой внешностью, чем ее мама.

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Лариса Луппиан — Елизавета Боярская

Лариса Луппиан. Фото: кадр из фильма «Поздняя встреча»

В юности Лариса Луппиан обладала невероятно утонченной внешностью, за которую ее полюбил «главный мушкетер» страны — Михаил Боярский. 

Елизавета Боярская. Фото: кадр из фильма «Анна Каренина»

У них родилась дочь Лиза, сейчас она — одна из самых известных актрис России. Поклонники считают Елизавету Боярскую одной из самых красивых девушек страны.

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