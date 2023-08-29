Как выглядят дочери Натальи Андрейченко, Анны Самохиной и других красавиц советского кино

Споры о внешности дочерей известных красавиц были и будут всегда: кому-то кажется, что они похожи на знаменитых мам, а кто-то их критикует.
Ольга Остроумова — Ольга Левитина
Ольга Остроумова. Фото: кадр из фильма «...А зори здесь тихие»
Дочь известной актрисы Ольги Остроумовой и режиссера Михаила Левитина пошла по стопам матери — она успешно снимается в фильмах и сериалах.
Ольга Левитина. Фото: кадр из сериала «Марш Турецкого – 4»
Самые яркие ее роли — в проектах «Любить по-русски», «Марш Турецкого», «Не родись красивой». Ольга Левитина была замужем, но рассталась с супругом. У нее есть сын Захар.
Наталья Андрейченко — Настасья Шелл
Наталья Андрейченко. Фото: кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!»
В браке с режиссером Максимилианом Шеллом у Натальи Андрейченко родилась дочь, которую назвали Настасьей.
Настасья Шелл. Фото: соцсети
Она живет в Австрии, в этой стране вышла замуж, родила дочь, но потом развелась. На маму Настасья совсем непохожа — внешность досталась ей от отца.
Анна Самохина — Александра Самохина
Анна Самохина. Фото: кадр из фильма «Узник замка Иф»
Александра с детства мечтала стать актрисой и всегда любовалась своей мамой, когда видела ее на экране. В 6 лет Саша впервые снялась в кино – исполнила роль маленькой цыганки в фильме «Дон Сезар де Базан».
Александра Самохина. Фото: кадр из сериала «Гаишники»
Повзрослев, она продолжила сниматься. Зрители могли видеть Александру Самохину в проектах ««Черный ворон», «Агент национальной безопасности», «Объявлены в розыск» и других. Без сомнения, Александра очень похожа на свою знаменитую красавицу маму.
Ирина Алферова — Ксения Алферова
Ирина Алферова. Фото: кадр из фильма «Ночные забавы»
Ксения – дочь Ирины Алферовой и ее первого мужа. После школы она окончила юридический факультет, но потом решила продолжить династию – и стала актрисой.
Ксения Алферова. Фото: кадр из сериала «Дежурный ангел – 2»
Ксения снялась в множестве фильмов и сериалов, кроме того, она — успешная телеведущая.
Татьяна Лютаева — Агния Дитковските
Татьяна Лютаева. Фото: кадр из фильма «Гардемарины, вперед!»
Татьяна Лютаева прославилась ролью Анастасии Ягужинской в фильме «Гардемарины, вперед!» Многие считают, что ее дочь — Агния Дитковските — не только повторила красоту и талант мамы, но и превзошла эти качества.
Агния Дитковските. Фото: кадр из сериала «Дело чести»
Во всяком случае, Агния уже снялась в четырех десятках проектов, и ее карьера находится на самом пике.
Ия Нинидзе — Нино Нинидзе
Ия Нинидзе. Фото: кадр из фильма «Небесные ласточки»
Хрупкая нежная красоты Ии Нинидзе навсегда запечатлелась в фильме «Небесные ласточки», в котором она сыграла главную роль.
Нино Нинидзе. Фото: кадр из фильма «Галка и Гамаюн»
Дочь актрисы, Нино Нинидзе, стала актрисой и моделью. Она обладает не менее яркой внешностью, чем ее мама.
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Лариса Луппиан — Елизавета Боярская
Лариса Луппиан. Фото: кадр из фильма «Поздняя встреча»
В юности Лариса Луппиан обладала невероятно утонченной внешностью, за которую ее полюбил «главный мушкетер» страны — Михаил Боярский.
Елизавета Боярская. Фото: кадр из фильма «Анна Каренина»
У них родилась дочь Лиза, сейчас она — одна из самых известных актрис России. Поклонники считают Елизавету Боярскую одной из самых красивых девушек страны.