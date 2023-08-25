От первого концерта Аллы Пугачевой до сольных песен: как складывалась музыкальная карьера Николая Тимофеева

Судьба преподнесла Николаю Тимофееву друга, с которым ему удалось построить карьеру артиста.
Детство и юность
Будущий артист Николай Тимофеев родился 26 сентября 1971 года в Иванове. Еще ребенком Тимофеев посетил концерт Аллы Пугачевой. Четырехлетний мальчик так проникся выступлением Примадонны российской эстрады, что решил и сам стать артистом.
Родители отдали Николая в детский ансамбль «Улыбка». Однако учеба не понравилась Тимофееву. И он бросил школу. Мальчик не переносил сольфеджио и не хотел несколько лет писать скучные диктанты.
В детстве Тимофеев часто посещал библиотеку грампластинок. Николай записывал на магнитофон понравившиеся песни. А дома смотрел практически все передачи, где появлялись артисты.
Николай Тимофеев в детстве. Фото: соцсети
Однажды в летнем лагере Николай Тимофеев познакомился с Лешей Рыжовым. И друзья стали выступать дуэтом на дискотеках. У ребят хорошо получалось. А от поклонниц у юных исполнителей не было отбоя.
Но Тимофеев не стал останавливаться только на музыке. Николай менял кружки и секции. Юноша никак не мог определиться, чем ему заниматься по жизни.
«Дискотека Авария»
Вместе с Рыжовым Тимофеев поступил в один вуз. Там они создали музыкальный коллектив и даже победили в конкурсе ансамблей.
Также Рыжову и Тимофееву удавалось откладывать на аппаратуру и инструменты с выступлений на городских дискотеках. На одном из таких мероприятий группа обрела новое имя. Во время дискотеки неожиданно отключился свет, а музыканты не растерялись и объявили: «Спокойно, мы – «Дискотека Авария!». До этого они называли себя «Интервью».
Группа «Дискотека Авария». Фото: соцсети
А в 1990 году Рыжов и Тимофеев вели радиопередачу «Дискотека Авария» на волнах областного радио. Через два года к дуэту Алексея Рыжова и Николая Тимофеева присоединился Олег Жуков.
А через четыре года в группу пришел Алексей Серов. В итоге за 22 года группа выпустила 7 альбомов и 33 видеоклипа.
Участники «Дискотеки Аварии». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Первый брак артиста случился в 18 лет. А в 19 лет у Тимофеева уже была дочь Лиза. Но брак быстро разрушился. Николай сам стал воспитывать ребенка.
Во второй раз артист женился на Зинаиде Кандауриной. Возлюбленная работала директором «MTV Россия». От второго брака у Николая появились дочки Екатерина и Анна.
Однако пара развелась в 2009 году. Кандаурина требовала, чтобы бывший муж платил дочкам 800 тыс. рублей ежемесячно.
Николай Тимофеев с экс-возлюбленной. Фото: соцсети
Однако суд решил, что требования необоснованные. Поэтому певец стал платить сумму в три минимальных оклада.
Теперь артист счастлив в отношениях со своей бэк-вокалисткой Кристиной Якуниной.
Сольная карьера
Николай Тимофеев захотел выступать сольно и взял псевдоним Нико Лайт. Исполнитель сам сочинял песни. В 2012 году Нико Лайт составил первую программу «Начни сначала», а дальше выпустил сольный клип «С Новым годом!».
Группа «Дискотека Авария». Фото: Global Look Press
Затем у Тимофеева вышли песни «Моя осень» и «Ты меня волнуешь». Также Николай выступил в роли режиссера и опубликовал клип «Вперед, Россия!».
Тимофеев обнародовал в 2015 году песни «100 друзей» и «Теплоход». А после взял паузу в музыкальной карьере.
В феврале 2018 года артист все-таки порадовал поклонников своим возвращением. Тимофеев представил песню «Для тебя».
Николай Тимофеев и «Песняры». Фото: соцсети
К слову, записывать целые альбомы для артиста стало невыгодно. Поэтому Тимофеев выпускает новый трек раз в год. Например, в 2020 году вышла композиция «Улетим в небеса!». Потом была песня «Фейерверки! Новый год!», а в 2022-м россияне услышали «На танцполе!».
Также Николай Тимофеев успел записать с группой «Песняры» трек «Калядачки». Премьера состоялась на фестивале «Славянский базар». Из-за этого поклонники Тимофеева подумали, что экс-солист «Дискотеки Аварии» войдет в состав белорусского коллектива.