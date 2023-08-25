От первого концерта Аллы Пугачевой до сольных песен: как складывалась музыкальная карьера Николая Тимофеева

Судьба преподнесла Николаю Тимофееву друга, с которым ему удалось построить карьеру артиста.

Детство и юность

Будущий артист Николай Тимофеев родился 26 сентября 1971 года в Иванове. Еще ребенком Тимофеев посетил концерт Аллы Пугачевой. Четырехлетний мальчик так проникся выступлением Примадонны российской эстрады, что решил и сам стать артистом.

Родители отдали Николая в детский ансамбль «Улыбка». Однако учеба не понравилась Тимофееву. И он бросил школу. Мальчик не переносил сольфеджио и не хотел несколько лет писать скучные диктанты.

В детстве Тимофеев часто посещал библиотеку грампластинок. Николай записывал на магнитофон понравившиеся песни. А дома смотрел практически все передачи, где появлялись артисты.