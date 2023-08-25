Судьба звезды шансона Алексея Брянцева: сходство с Михаилом Кругом, слухи о романе с его вдовой и настоящее мужское хобби

Благодаря сходству голосов звезду шансона Алексея Брянцева сравнивают с легендарным шансонье Михаилом Кругом. Несмотря на это обстоятельство, артист всегда стремился сформировать собственный вокальный почерк.

Поэтому его дуэт с Ириной Круг особо нельзя назвать сюрпризом — это органичное сочетание сходства с ее ушедшим супругом и в то же время непохожести на него, вероятно, и покорило певицу.

Детство и родители

Алексей появился на свет в Воронеже 19 февраля 1984 года. Музыкой начал увлекаться еще с детства. Но окончив музыкальную школу, не сразу выбрал профильное училище, а остановил свой выбор на Воронежском политехническом институте, выбрав специальность инженера по нефти и газу.

В это же самое время артист организовал собственное кафе быстрого питания, однако оно долго не приносило прибыли. Сейчас же кафе руководит мама артиста.

Учеба и первые успехи

Окончив институт, Алексей понял, что очень соскучился по своему любимому делу. А дорогу в творческую жизнь ему дал... Алексей Брянцев. Нет, речь идет не о самом молодом артисте, а о его полном тезке — известном продюсере и авторе песен в стиле «дворовый романс».

В кулуарах даже ходили странные слухи, что два Алексея — это отец и сын, но такой факт, конечно, не имеет ничего общего с действительностью. Мужчин объединяла только любовь к шансону.