Судьба звезды шансона Алексея Брянцева: сходство с Михаилом Кругом, слухи о романе с его вдовой и настоящее мужское хобби

Благодаря сходству голосов звезду шансона Алексея Брянцева сравнивают с легендарным шансонье Михаилом Кругом. Несмотря на это обстоятельство, артист всегда стремился сформировать собственный вокальный почерк.
Поэтому его дуэт с Ириной Круг особо нельзя назвать сюрпризом — это органичное сочетание сходства с ее ушедшим супругом и в то же время непохожести на него, вероятно, и покорило певицу.
Детство и родители
Алексей появился на свет в Воронеже 19 февраля 1984 года. Музыкой начал увлекаться еще с детства. Но окончив музыкальную школу, не сразу выбрал профильное училище, а остановил свой выбор на Воронежском политехническом институте, выбрав специальность инженера по нефти и газу.
В это же самое время артист организовал собственное кафе быстрого питания, однако оно долго не приносило прибыли. Сейчас же кафе руководит мама артиста.
Учеба и первые успехи
Окончив институт, Алексей понял, что очень соскучился по своему любимому делу. А дорогу в творческую жизнь ему дал... Алексей Брянцев. Нет, речь идет не о самом молодом артисте, а о его полном тезке — известном продюсере и авторе песен в стиле «дворовый романс».
В кулуарах даже ходили странные слухи, что два Алексея — это отец и сын, но такой факт, конечно, не имеет ничего общего с действительностью. Мужчин объединяла только любовь к шансону.
Алексей Брянцев. Фото: соцсети
Алексей Брянцев дал высокую оценку вокальным и артистическим данным своего младшего тезки. Он также отметил, что «насыщенный» густой баритон Алексея напоминает голос Михаила Круга, однако сам Брянцев-младший не хотел стать одной из копий знаменитого исполнителя шлягера «Владимирский централ», которых итак немало развелось на эстраде. И вместе со своим новоиспеченным продюсером он начал формировать свой сценический стиль и репертуар.
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Дуэт с Ириной Круг
Алексей Брянцев дебютировал на большой сцене с песней «Привет, малыш», которая, как предполагалось, должна быть исполнена в дуэте с женщиной.
И Алексей сразу же вытащил джокера из колоды: ее согласилась спеть вдова Михаила Круга, Ирина Круг. Этот тандем помог Брянцеву стать узнаваемым в кругу поклонников шансона. Впоследствии клип на эту песню набрал больше 24 миллионов просмотров.
Ирина Круг. Фото: Global Look Press
Сотрудничество двух звезд не ограничилось только одним записанным дуэтом. Так, они выпустили два совместных альбома: в 2007 году — диск «Привет, малыш», а в 2010-м — «Если бы не ты».
Алексей и Ирина были настолько органичны на сцене, что им тут же приписали роман. Однако артисты опровергли все домыслы фанатов и журналистов. Да и вскоре их творческие дорожки разошлись.
Альбом и песни
В 2012 году на свет появляется очередной альбом Алексея «Твое дыхание», после чего музыкант отправляется на большие гастроли. И в этот же период он выпускает клип на песню «Мне не хватает твоих глаз».
Большую популярность среди почитателей шансона также приобрели композиции «Любимый взгляд» и «Заходи ко мне во сне».
Алексей Брянцев. Фото: Global Look Press
В 2014 году выходит еще один альбом певца «Спасибо, что ты есть». В 2017-м отмечен выходом диска «От тебя и до тебя».
Песни Алексея Брянцева неоднократно становились победителями хит-парадов на радио «Шансон» и других радиостанциях. Певец — постоянный участник фестивалей «Эх, разгуляй», «Славянский базар», «Шансон года».
Личная жизнь
О личной жизни артиста известно крайне мало, поскольку он тщательно скрывает ее от посторонних глаз. Однако в прессе пишут, что Алексей женат на Наталье, с которой познакомился еще в студенческое время. У пары две дочери школьного возраста.
Алексей Брянцев с женой. Фото: соцсети
«Люблю проводить время с семьей, хотя это и получается нечасто. Обожаю их и не понимаю, как можно сказать: «Люблю», а потом через несколько лет разбежаться. Карьера, успех временны, а личное счастье — оно должно быть один раз и навсегда», — отметил в одном из своих интервью Алексей.
Хобби
Алексей Брянцев увлекается стендовой и пулевой стрельбой, рыбалкой, любит футбол и болеет за итальянские команды.
Алексей Брянцев. Фото: соцсети
Рост и вес
Рост Алексея — 183 сантиметра, а вес — 80 килограммов.
Алексей Брянцев сейчас
В марте этого года вышла новая песня Алексея «Сказка на двоих». И, конечно, он продолжает гастролировать по нашей необъятной стране и радовать слушателей своим «брутальным вокалом».