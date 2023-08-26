Озорной призрак Битлджюс, мрачный Бэтмен и отчаявшийся Бердмен: кто такой Майкл Китон

Ранняя жизнь

Майкл Джон Дуглас родился 5 сентября 1951 года в Маккиз-Рокс, штат Пенсильвания. Он вырос в районе Форест-Гроув в городке Робинсон и был младшим из семи детей. Его отец работал инженером-строителем, в то время как мать оставалась дома, чтобы заботиться о детях. В школе Китон проявлял свой интерес к актерскому мастерству, исполняя юмористические сценки.

После двухлетнего обучения в Кентском государственном университете Китон бросил учебу, чтобы продолжить актерскую карьеру. Он на некоторое время нашел работу водителя такси и грузовика с мороженым в своем родном городе, когда попробовал свои силы в стендап-комедии.

В 1975 году Китон дебютировал на телевидении в детском сериале «Соседство мистера Роджера», который был снят в Питтсбурге. Позже он переехал в Лос-Анджелес, где начал работать на телевидении.

Китон сменил свою фамилию, чтобы избежать путаницы между ним и знаменитым актером Майклом Дугласом. В интервью 2012 года Китон признался, что выбрал свою знаменитую фамилию совершенно случайно, несмотря на слухи о том, что его вдохновила актриса Дайан Китон.