Озорной призрак Битлджюс, мрачный Бэтмен и отчаявшийся Бердмен: кто такой Майкл Китон

Кто такой Майкл Китон?
Американский актер учился в университете Кент, но бросил учебу, чтобы продолжить актерскую карьеру. После нескольких неудачных попыток на телевидении Китон получил свой первый успех в фильме «Мистер мама».
Позже он работал с режиссерами Тимом Бертоном в «Битлджюс» и «Бэтмене», Кеннетом Браной и Квентином Тарантино, а в 2014 году получил большое признание за главную роль, номинированную на премию «Оскар» в драме «Бердмэн», за которую он получил «Золотой глобус».
Майкл Китон и Ким Бейсингер. Фото: кадр из к/ф «Бэтмен» (1989)
Ранняя жизнь
Майкл Джон Дуглас родился 5 сентября 1951 года в Маккиз-Рокс, штат Пенсильвания. Он вырос в районе Форест-Гроув в городке Робинсон и был младшим из семи детей. Его отец работал инженером-строителем, в то время как мать оставалась дома, чтобы заботиться о детях. В школе Китон проявлял свой интерес к актерскому мастерству, исполняя юмористические сценки.
После двухлетнего обучения в Кентском государственном университете Китон бросил учебу, чтобы продолжить актерскую карьеру. Он на некоторое время нашел работу водителя такси и грузовика с мороженым в своем родном городе, когда попробовал свои силы в стендап-комедии.
В 1975 году Китон дебютировал на телевидении в детском сериале «Соседство мистера Роджера», который был снят в Питтсбурге. Позже он переехал в Лос-Анджелес, где начал работать на телевидении.
Китон сменил свою фамилию, чтобы избежать путаницы между ним и знаменитым актером Майклом Дугласом. В интервью 2012 года Китон признался, что выбрал свою знаменитую фамилию совершенно случайно, несмотря на слухи о том, что его вдохновила актриса Дайан Китон.
Майкл Китон «Лучший актер в комедии или мюзикле» за к/ф «Бердмэн» на 72-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус». Фото: Global Look Press
Большой прорыв
В 1977 году Китон присоединился к актерскому составу ситкома «Все средства хороши». Он сыграл помощника президента в недолговечном сериале, в котором снялись Ричард Кренна и Бернадетт Питерс. После выступлений в таких шоу, как «Мэри Хартман, Мэри Хартман», «Мод» и «Семья», Китон получил главную роль в комедии «Работяги».
Он и Джим Белуши сыграли братьев, которые работали уборщиками. Шоу длилось всего месяц. В 1982 году Китон снова попытался добиться успеха на телевидении с «Отчитаться перед Мерфи», ситкомом, в котором он сыграл офицера по условно-досрочному освобождению. Программа выходила в эфир полтора месяца, прежде чем была отменена.
В то время как он не мог обрести известность на телевидении, Китон начал испытывать успех в фильмах. Он снялся вместе с Генри Уинклером и Шелли Лонг в комедии режиссера Рона Ховарда «Ночная смена» (1982). Фильм был встречен критиками с успехом, исполнитель главной роли Уинклер получил «Золотой глобус» за свою игру, а Китон был отмечен премией круга кинокритиков Канзас-Сити за лучшую мужскую роль второго плана. Кассовые сборы, однако, были низкими.
В следующем году Китон совершил карьерный прорыв с домашней комедией «Мистер Мамочка», фильмом о мужчине, который становится отцом-домоседом после потери работы. Фильм стал его первым большим хитом, собрав в прокате более 64 миллионов долларов внутри страны.
Майкл Китон. Фото: кадр из к/ф «Мистер Мамочка» (1983)
Голливудская звезда
Затем Китон снялся в фильме «Опасный Джонни» (1984), продолжении старых гангстерских фильмов. К сожалению, фильм получил холодный прием как от критиков, так и от зрителей. В 1986 году Китон снялся в «Энтузиасте», комедийном фильме, где действия происходят на американском автомобильном заводе после поглощения японским автопроизводителем.
В 1988 году Китон доказал свой диапазон как исполнитель двух совершенно разных ролей. Он снялся в роли озорного демона, который помогает паре призраков (Алек Болдуин и Джина Дэвис) избавиться от семьи, которая переехала в их старый дом в Битлджюсе. Фильм режиссера Тима Бертона, в котором также снялась Вайнона Райдер, стал популярным хитом.
Китон продемонстрировал способность обращаться с драматическим материалом в своем следующем проекте «В трезвом уме и твердой памяти». В фильме он сыграл агента по недвижимости, страдающего от злоупотребления лекарствами. Национальное общество кинокритиков признало Китона за его тонкую игру, присудив ему награду за лучшую мужскую роль в 1988 году.
Китон поучаствовал в съемках блокбастера, взяв на себя роль одного из самых известных персонажей комиксов страны в фильме «Бэтмен» (1989) и его продолжении «Бэтмен возвращается» (1992). Фильмы воссоединили Китона с режиссером Бертоном, и Китон сыграл знаменитого персонажа Бэтмена с более мрачными чертами, чем изображался в предыдущих воплощениях.
Бэтмен Китона был резким, угрюмым и эмоционально уязвленным. В фильмах он сражался с такими легендарными плохими парнями, как Джокер (которого сыграл Джек Николсон) и Пингвин (которого сыграл Дэнни ДеВито). Вэл Килмер заменил Китона в третьей части. Джордж Клуни и Кристиан Бейл также пошли по стопам Китона в более поздних фильмах о Бэтмене.
В 1990 году Китон снялся в роли арендатора-психопата Картера Хейса /Джеймса Данфорта в триллере «Жилец», вместе с Мелани Гриффит и Мэтью Модайном. Фильм получил смешанные отзывы в целом, но Китона похвалили за его игру.
Майкл Китон на постере к к/ф «Битлджюс» (1988). Фото: Global Look Press
Неуверенная карьера
Вновь продемонстрировав свой актерский диапазон, Китон сыграл роль второго плана в шекспировской комедии «Много шума из ничего» (1993) режиссера Кеннета Брана. В том же году он снялся вместе с Николь Кидман в фильме «Моя жизнь», сыграв человека, стоящего на пороге смерти от неизлечимой болезни.
Китон снялся в фильме «Газета» (1994) в роли редактора нью-йоркской газеты. Снова обратившись к литературе, он сыграл политического спичрайтера в романтической комедии «Без слов» (1994). Затем Китон снялся в комедии Гарольда Рамиса «Множество» в роли человека, способного создавать копии самого себя. Однако ни один из этих фильмов не сравнялся с успехом его ранних хитов.
В 1997 году Китон работал с режиссером Квентином Тарантино над криминальным триллером «Джеки Браун», экранизацией романа Элмора Леонарда. Он сыграл второстепенную роль агента ATF, который арестовывает стюардессу Джеки Браун (которую играет Пэм Гриер) за контрабанду наличных для торговца оружием (которого играет Сэмюэл Л. Джексон). Повторив свою роль, Китон сыграл эпизодическую роль в фильме Стивена Содерберга «С глаз долой» (1998).
В начале 2000 года карьера Китона, казалось, пришла в упадок, и он появился лишь в нескольких телевизионных гостевых выступлениях. Затем он снялся в 2002 году в телефильме «Из Багдада в прямом эфире» о репортерах CNN во время войны в Персидском заливе. За свою впечатляющую работу над проектом Китон получил номинацию на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в минисериале или кинофильме, созданном для телевидения. Его партнерша по фильму, Хелена Бонэм Картер, также была номинирована на «Золотой глобус».
После успеха «Из Багдада в прямом эфире» Китон начал работать над серией кинопроектов. В 2004 году он сыграл президента в комедии «Первая дочь» с Кэти Холмс в главной роли. В 2005 году он снялся в трех фильмах: независимой драме «Решающая игра», сверхъестественном триллере «Белый шум» и семейном фильме «Сумасшедшие гонки».
Майкл Китон и Джастин Лонг. Фото: кадр из к/ф «Сумасшедшие гонки» (2005)
Новые направления
В 2006 году Китон озвучил одного из персонажей популярного анимационного фильма «Тачки». В следующем году он вернулся на телевидение с ролью в фильме «Контора» о ЦРУ.
В 2008 году состоялся режиссерский дебют Китона в малобюджетной независимой драме «Веселый господин». Он также снялся в проекте вместе с Бобби Каннавале и Келли Макдональд. В фильме Китон сыграл наемного убийцу в депрессии, который влюбляется в женщину, пытающуюся оправиться от жестоких отношений.
«Если я все сделал правильно, [зрителям] понравится проводить время с этими людьми, и они захотят посмотреть, как сложатся наши отношения», - объяснил Китон.
Китон вернулся к своим комедийным корням в фильме 2009 года «Школа выживания выпускников», сыграв отца недавнего студента колледжа, начинающего свой жизненный путь.
Он также озвучил анимационный фильм «История игрушек 3». Работая с Деймоном Уэйансом-младшим, Уиллом Ферреллом и Марком Уолбергом, Китон также снялся в 2014 году в остросюжетной комедии «Копы в глубоком запасе».
Осенью 2014 года Китон продемонстрировал свои актерские способности, сыграв главную роль в фильме «Бердмэн», рассказывающем о страданиях неуверенного в себе, сбитого с толку актера-супергероя, стремящегося вернуться в центр внимания с Бродвея.
Проект режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Эммой Стоун, Эдвардом Нортоном и Наоми Уоттс в главных ролях принес Китону множество новых наград: актер получил «Золотой глобус» и номинацию на премию «Оскар». Хотя он не получил «Оскара», «Бердман» получил приз за лучшую картину в 2015 году.
Позже в том же году Китон снялся в драме «В центре внимания», посвященной скандалу с насилием в католической церкви, который потряс различные общины Бостона. Фильм получил премию «Оскар» за лучшую картину в 2016 году, а Китон сыграл главную роль в номинации «Лучший фильм Академии» два года подряд.
В июле 2016 года Китон получил звезду на Голливудской аллее славы. В 2016 году он также снялся в роли Рэя Крока, бизнесмена, который превратил McDonald's в империю быстрого питания, в биографическом фильме «Основатель».
Майкл Китон. Фото: кадр из к/ф «Бердман» (2014)
Личная жизнь
Китон был женат на Кэролайн МакВильямс с 1982 по 1990 год. У пары есть общий сын, Шон Максвелл, родившийся в 1983 году. Он также встречался с актрисой Кортни Кокс с 1990 по 1995 год.
Майкл Китон и Кортни Кокс в 1994 г. Фото: Global Look Press