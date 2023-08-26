Комедийная икона начала 2000-х: как Сет Роген добился успеха

Ранняя жизнь и творчество
Сет Роген родился 15 апреля 1982 года в городе Ванкувер в Британской Колумбии, Канада. Его родители, Сэнди (Белогус) и Марк Роген, работали в некоммерческих организациях; у него есть старшая сестра Дейна.
Роген начал выступать в жанре стендап-комедии еще подростком, придумывая свои номера на вечеринках и в клубах. Он выиграл Ванкуверский конкурс любительских комедий, когда ему было 16 лет.
Сет Роген (крайний слева) в сериале «Хулиганы и ботаны». Фото: кадр из фильма
«Хулиганы и ботаны»
Роген бросил среднюю школу, когда по результатам кастинга ему досталась роль в комедийно-драматическом сериале режиссера Джада Апатоу «Хулиганы и ботаны» (1999-2000). Он сыграл Кена, выгоревшего человека с невозмутимым чувством юмора, в ансамбле молодых актеров, только начинающих свою карьеру.
«Хулиганы и ботаны» вскоре стали культовой классикой, хотя он был отменен всего через один сезон из-за низких рейтингов. Затем Роген присоединился к следующему телевизионному проекту Апатоу, комедии о студентах колледжа под названием «Неопределившиеся» (2001–2002) в качестве актера и сценариста. Этот проект тоже был закрыт менее чем через год.
«40-летний девственник»
Роген продолжал писать для телевидения и кино и получил небольшие роли в 2001 году в фильмах «Донни Дарко» и «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» в 2004 году.
В 2005 году он сыграл одного из коллег Стива Карелла в непристойной, но милой комедии «40-летний девственник», пользовавшейся успехом у зрителей и критиков.
Кэтрин Хейгл и Сет Роген в фильме «Немножко беременна». Фото: кадр из фильма 2007 года
«Немножко беременна»
Популярность Рогена заметно выросла, когда он получил главную роль в фильме «Немножко беременна» (2007), сыграв вместе с Кэтрин Хейгл в романтической комедии о связи на одну ночь.
Два года спустя он появился в мрачной комедийной драме «Фанаты», главную роль в которой исполнил Адам Сэндлер.
«SuperПерцы», «Ананасовый экспресс»
В дополнение к его актерским способностям, навыки сценариста и продюсера проявились в фильме 2007 года «SuperПерцы», снятом по сценарию, который он написал в соавторстве со своим другом Эваном Голдбергом в возрасте 13 лет.
Они с Голдбергом стали соавторами остросюжетной комедии «Ананасовый экспресс» (2008), в которой Роген, играя свидетеля преступления, объединился с другим выпускником Freaks and Geeks Джеймсом Франко.
Сет Роген и Элизабет Бэнкс в фильме «Зак и Мири снимают порно». Фото: Global Look Press
Постоянное присутствие Рогена на киноэкранах продолжилось его работой в фильме Кевина Смита «Зак и Мири снимают порно» в 2008 году, криминальной пародии «Типа крутой охранник» в 2009 году и романтической комедии «Любит/ Не любит» в 2011 году. Он снялся в роли супергероя в фильме «Зеленый шершень» по мотивам комиксов (2011) и вместе с Джозефом Гордоном-Левиттом сыграл в фильме «Жизнь прекрасна» (2011).
Роген также озвучивал персонажей мультфильмов «Хортон» (2008), «Кунг-фу Панда» (2008), и «Пол: Секретный материальчик» (2011).
«Проклятие моей матери», «Соседи. На тропе войны»
Сет Роген и Барабара Стрейзанд в фильме «Проклятие моей матери». Фото: кадр их фильма 2012 года
Для фильма «Проклятие моей матери» (2012) Роген объединился с легендарной певицей и актрисой Барбарой Стрейзанд в фильме о путешествии матери и сына.
В 2013 году в фильме «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» Роген работал с коллегами и друзьями: Джоной Хиллом, Джеймсом Франко, Полом Раддом, Джейсоном Сигелом и другие. Все они сыграли самих себя — в апокалиптическом боевике-комедии.
В 2014 году Роген снялся с Заком Эфроном в комедии «Соседи. На тропе войны», а позже он повторил эту роль в сиквеле 2016 года.
«Интервью»
Роген попал в заголовки газет в 2014 году благодаря своему фильму «Интервью», в котором снялся вместе с другом Джеймсом Франко. Роген сыграл телевизионного продюсера, а Франко — ведущего ток-шоу в этой остросюжетной комедии. Их двух персонажей завербовало ЦРУ после того, как они взяли интервью у северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Сет Роген и Джеймс Франко в фильме «Интервью» 2014 года. Фото: кадр из фильма
«Стив Джобс», «Горе-творец»
В 2015 году Роген сыграл сооснователя Apple Стива Возняка в биографическом фильме «Стив Джобс», а позже в том же году снялся в новогодней комедии «Рождество». В 2016 году он продолжил озвучивать такие мультфильмы, как «Кунг-фу Панда – 3» и «Полный расколбас».
Постер анимационного фильма «Полный расколбас». Фото: Global Look Press
В следующем году Роген снова присоединился к своему давнему приятелю и коллеге Джеймсу Франко для фильма «Горе-творец», получившего признание критиков, в котором также снялся младший брат Джеймса Дэйв. В 2018 году он снялся вместе с Кристен Белл и Келси Грэммер в комедии Netflix «Как отец».
«Та еще парочка», «Король Лев»
В 2019 Роген появился в романтической комедии «Та еще парочка», сотрудничая с Шарлиз Терон. Тем летом он озвучил бородавочника Пумбу в долгожданном ремейке «Короля Льва», а также представил на Amazon супергеройский комедийный сериал «Хорошие мальчики». Он также продюсировал и сыграл главную роль в фильме 2020 года «Американский огурчик».
Сара Снук и Сет Роген в фильме «Американский огурчик». Фото: кадр из фильма 2020 года
Благотворительность
В 2012 году Роген и его жена основали благотворительную организацию, призванную помочь поколению миллениалов узнать больше о болезни Альцгеймера. В 2018 году Роген объединился с Netflix для первоапрельской шутки, в ходе которой потоковый сервис объявил, что приобрел «всемирно известного канадца», прежде чем выяснилось, что это рекламный ролик для сбора средств на благотворительность.
Жена
Роген женился на писательнице и актрисе Лорен Миллер в 2011 году. Они живут в Лос-Анджелесе.
Сет Роген с женой Лорен Миллер. Фото: Global Look Press