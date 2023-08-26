Комедийная икона начала 2000-х: как Сет Роген добился успеха

«Хулиганы и ботаны»

Роген бросил среднюю школу, когда по результатам кастинга ему досталась роль в комедийно-драматическом сериале режиссера Джада Апатоу «Хулиганы и ботаны» (1999-2000). Он сыграл Кена, выгоревшего человека с невозмутимым чувством юмора, в ансамбле молодых актеров, только начинающих свою карьеру.

«Хулиганы и ботаны» вскоре стали культовой классикой, хотя он был отменен всего через один сезон из-за низких рейтингов. Затем Роген присоединился к следующему телевизионному проекту Апатоу, комедии о студентах колледжа под названием «Неопределившиеся» (2001–2002) в качестве актера и сценариста. Этот проект тоже был закрыт менее чем через год.

«40-летний девственник»

Роген продолжал писать для телевидения и кино и получил небольшие роли в 2001 году в фильмах «Донни Дарко» и «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» в 2004 году.

В 2005 году он сыграл одного из коллег Стива Карелла в непристойной, но милой комедии «40-летний девственник», пользовавшейся успехом у зрителей и критиков.