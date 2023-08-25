Тот самый Тор, покоритель девичьих сердец и отличный семьянин: биография Криса Хемсворта

Ранняя жизнь и братья

Крис Хемсворт родился 11 августа 1983 года в австралийском Мельбурне. Его первой любовью была актерская игра, а страстью номер два был серфинг, которым также увлекались его братья и сестры. После окончания средней школы Хитмонта начинающая звезда получил второстепенные роли в телевизионных шоу Down Under. У Хемсворта есть старший брат Люк и младший брат Лиам, они оба тоже актеры.

Хемсворт пошел по стопам других известных австралийцев, таких как Хит Леджер, Айла Фишер, Саймон Бейкер и Наоми Уоттс, став постоянным участником мыльной оперы «Домой и в путь». В 2007 году, после трех сезонов игры персонажа Кима Хайда, он отправился в Штаты, чтобы продолжить свою карьеру в сфере развлечений.