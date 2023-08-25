Тот самый Тор, покоритель девичьих сердец и отличный семьянин: биография Криса Хемсворта

Крис Хемсворт. Фото: Global Look Press

Сердцеед из Австралии Крис Хемсворт сделал себе имя, размахивая молотом.

Кто такой Крис Хемсворт?

Крис Хемсворт прославился ролью бога Тора в фильмах франшизы «Мстители», снятых по комиксам Marvel. Уроженец Мельбурна также получил главные роли в «Белоснежке и Охотнике», «Гонке» и «В сердце моря», а также продемонстрировал свои комедийные способности в перезагрузках «Каникул» и «Охотников за привидениями».

Крис Хемсворт. Фото: кадр из к/ф «Охотники за привидениями» (2016)

Ранняя жизнь и братья

Крис Хемсворт родился 11 августа 1983 года в австралийском Мельбурне. Его первой любовью была актерская игра, а страстью номер два был серфинг, которым также увлекались его братья и сестры. После окончания средней школы Хитмонта начинающая звезда получил второстепенные роли в телевизионных шоу Down Under. У Хемсворта есть старший брат Люк и младший брат Лиам, они оба тоже актеры.

Хемсворт пошел по стопам других известных австралийцев, таких как Хит Леджер, Айла Фишер, Саймон Бейкер и Наоми Уоттс, став постоянным участником мыльной оперы «Домой и в путь». В 2007 году, после трех сезонов игры персонажа Кима Хайда, он отправился в Штаты, чтобы продолжить свою карьеру в сфере развлечений.

Крис Хемсворт. Фото: Global Look Press

Фильмы

Актеру не потребовалось много времени, чтобы попасть на американский киноэкран, когда он появился в ремейке «Звездного пути» Дж.Дж. Абрамса 2009 года. Его роль отца капитана Джеймса Т. Кирка, возможно, была небольшой, но этого выступления было достаточно, чтобы открыть огромные возможности в Голливуде.

«Тор»

Хемсворт проходил прослушивание на главную роль в супергеройском фильме «Тор». Он столкнулся с жесткой конкуренцией, включая младшего брата Лиама. Но режиссер Кеннет Бранна выбрал старшего Хемсворта на роль скандинавского бога в фильме 2011 года в компании оскароносцев Натали Портман и Энтони Хопкинса. Этот кассовый успех вывел Хемсворта в список лучших.

Крис Хемсворт. Фото: кадр из к/ф «Тор» (2011)

«Мстители» и сиквелы Marvel

В следующем году он снова стал Тором в «Мстителях». Хемсворт в третий раз примерил костюм скандинавского бога в 2013 году в фильме «Тор 2: Царство тьмы», и он повторил роль этого популярного персонажа в фильмах «Мстители: Эра Альтрона» (2015), «Тор: Рагнарек» (2017), «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019).

Крис Хемсворт и Крис Эванс. Фото: кадр из к/ф «Мстители» (2012)

«Белоснежка и охотник», «Гонка», «В сердце моря»

Способность привлекать в кино большие толпы поклонниц помогла красивому актеру получить другие ведущие роли, помимо роли Тора. Он снялся в фильме «Белоснежка и охотник» (2012) с Кристен Стюарт, а позже вернулся к роли в фильме «Белоснежка и Охотник 2» (2016).

В промежутке Хемсворт появился в фильме «Стартрек: Возмездие» (2013) и работал с культовым режиссером Роном Ховардом над фильмом «Гонка» (2013), реальной историей автомобильных гонок. Актер снова объединился с Говардом для фильма «В сердце моря» (2015).

Крис Хемсворт. Фото: кадр из к/ф «Гонка» (2013)

«Каникулы», «Охотники за привидениями», «Люди в черном: Интернэшнл»

Хемсворт также получил заметные роли в перезагрузках популярных фильмов 80-х: в 2015 году он сыграл шурина Расти Грисволда из фильма Эда Хелмса «Каникулы», а в следующем году он работал секретарем команды в «Охотниках за привидениями».

В начале 2018 года Хемсворт сыграл капитана армии США в военной драме «Кавалерия». Затем он снялся в научно-фантастическом сиквеле «Люди в черном: Интернэшнл» 2019 года вместе с коллегой по «Рагнареку» Тессой Томпсон, а в 2020 году стал хедлайнером боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению».

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Фото: кадр из к/ф «Люди в черном: Интернэшнл» (2019)

Жена и семья

Агент Хемсворта, Уильям Уорд, не только помог своему клиенту получить главные роли, но и познакомил его с будущей женой — испанской актрисой Эльзой Патаки, известной своими ролями в фильмах «Змеиный полет» и «Форсаж 5».

27-летний Хемсворт и 34-летняя Патаки начали встречаться, а через три месяца после обнародования романа поженились. Свадьба прошла в рождественские выходные 2010 года в Австралии.

Два года спустя у пары родилась дочь Индия. Хемсворт сразу же пообещал научить свою дочь серфингу — как только она научится ходить. В интервью Yahoo Хемсворт сказал:

«Рождение ребенка сделало все остальное менее важным, и это просто замечательно».

В 2014 году у пары родились мальчики-близнецы Тристан и Саша.

Крис Хемсворт с супругой Эльзой Патаки. Фото: Global Look Press

Читайте также