Комедийный талант и не только: биография неуклюжего комика Джоны Хилла

Кто такой Джона Хилл?
Джона Хилл вырос в Лос-Анджелесе и переехал в Нью-Йорк, чтобы изучать драматургию в Новой школе. Во время написания и исполнения пьес в колледже он получил свою первую роль в кино в фильме «Взломщики сердец» (2004).
Затем последовали более громкие роли в кино и на телевидении, пока он не получил главную роль в комедийном хите «SuperПерцы» (2007). Он получил номинации на «Оскар» за свою роль в фильмах «Человек, который изменил все» (2011) и «Волк с Уолл-стрит» (2013), а также номинацию на «Золотой глобус» за фильм «Парни со стволами» (2016).
Ранняя жизнь
Джона Хилл Фельдштейн родился 20 декабря 1983 года в Лос-Анджелесе в семье Ричарда Фельдштейна, бухгалтера тура Guns N' Roses, и Шарон Лин, модного стилиста и дизайнера костюмов. Он старший брат актрисы Бини Фелдстайн, также у него был старший брат Джордан.
Выросший в творческой атмосфере, Хилл мечтал стать писателем, желая присоединиться к командам сценаристов «Симпсонов» и Saturday Night Live. Хилл учился в Брентвудской школе и в конечном счете окончил Crossroads, подготовительную школу к колледжу в Санта-Монике. Затем он переехал в Нью-Йорк, чтобы изучать драматургию в Новой школе, где начал писать и играть в пьесах.
Джона Хилл в детстве. Фото: соцсети
«Мне нравятся Хакаби», «Залетела»
Во время учебы в колледже Хилл ставил свои пьесы в баре Black and White в Ист-Виллидж. Он подружился с детьми актера Дастина Хоффмана, Ребеккой и Джейком, которые познакомили его со своим отцом. Хоффман пригласил Хилла на прослушивание на роль в фильме «Я люблю Хакаби», которую Хилл получил, дебютировав в кино в 2004 году. Последовал ряд громких ролей в кино и на телевидении, включая краткое появление в «40-летней девственнице» и роли второго плана в «Залетела и забыла Сару Маршалл».
В 2007 году Хилл получил главную роль в комедийном хите «SuperПерцы», за который он был номинирован на премию Teen Choice Award. В 2008 году он занял 21-е место в списке актеров Entertainment Weekly «30 до 30 лет», выступая в ряде популярных телевизионных шоу в последующие годы, включая Reno 911! и Saturday Night Live.
Он также озвучил гостя в сериале «Симпсоны», который он любил в детстве.
Джона Хилл в фильме «SuperПерцы». Фото: кадр из фильма 2007 года
«Денежный шарик», «Джамп-стрит, 21», «Волк с Уолл-стрит»
В 2010 году Хилл сыграл свою первую драматическую роль в фильме «Сайрус», а в 2011 году он снялся вместе с Брэдом Питтом в фильме «Человек, который изменил все», за который получил номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.
Брэд Питт и Джона Хилл в фильме «Человек, который изменил все». Фото: Global Look Press
В том же году он написал сценарий для короткометражного мультсериала «Эллен Грегори» и снялся в нем. Затем он стал соавтором сценария, продюсером и снялся в фильме «Мачо и ботан» (2012), экранизации телевизионного шоу 1980-х годов.
2013 год также оказался плодотворным для Хилла, который не только сыграл самого себя в комедии «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», но и снялся в роли напарника Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит», который принес ему еще одну номинацию на «Оскар».
Джона Хилл и Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Фото: кадр из фильма
«Мачо и ботан 2», «Да здравствует Цезарь!», «Парни со стволами»
Последующие годы принесли как стандартные комедийные роли, так и драматические, которые продемонстрировали многогранность Хилла как актера. Он появился в фильме «Мачо и ботан 2» (2014), а также в детективном триллере «Правдивая история» (2015), в котором он сыграл журналиста New York Times Майкла Финкеля.
В 2016 году у него была роль в комедии братьев Коэнов «Да здравствует Цезарь!», он сыграл сосиску в анимационной комедии для взрослых «Полный расколбас» и снялся в биографической военной драмеди «Парни со стволами», в которой он был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.
Джона Хилл в фильме «Парни со стволами» 2016 года. Фото: кадр из фильма
«Маньяк», «Середина 90-х»
В 2018 году вместе с Эммой Стоун Хилл снялся в мрачной комедийной драме Netflix «Маньяк». Он также дебютировал в качестве режиссера полнометражного фильма середины 90-х годов о трудном подростке, который ищет признания в группе скейтбордистов.
В следующем году Хилл озвучил персонажей в «Как приручить дракона 3» и «ЛЕГО Фильм 2», а также появился вместе с Мэтью Макконахи в «Пляжном бездельнике».
Эмма Стоун и Джона Хилл в фильме «Маньяк». Фото: Global Look Press
Похудение
В июле 2011 года Хилл появился на церемонии вручения наград ESPN ESPY, продемонстрировав свое новое тело - актер похудел на сорок фунтов.
Артист изменил свой рацион, консультировался с диетологом и нанял личного тренера. Хилл объяснил в интервью, что изменение образа жизни отразило его желание получить более серьезные роли в своей карьере.
Джона Хилл на церемонии вручения премии ESPY. Лос-Анджелес, 2011 год. Фото: Global Look Press