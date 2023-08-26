Комедийный талант и не только: биография неуклюжего комика Джоны Хилла

Кто такой Джона Хилл?

Джона Хилл вырос в Лос-Анджелесе и переехал в Нью-Йорк, чтобы изучать драматургию в Новой школе. Во время написания и исполнения пьес в колледже он получил свою первую роль в кино в фильме «Взломщики сердец» (2004).

Затем последовали более громкие роли в кино и на телевидении, пока он не получил главную роль в комедийном хите «SuperПерцы» (2007). Он получил номинации на «Оскар» за свою роль в фильмах «Человек, который изменил все» (2011) и «Волк с Уолл-стрит» (2013), а также номинацию на «Золотой глобус» за фильм «Парни со стволами» (2016).

Ранняя жизнь

Джона Хилл Фельдштейн родился 20 декабря 1983 года в Лос-Анджелесе в семье Ричарда Фельдштейна, бухгалтера тура Guns N' Roses, и Шарон Лин, модного стилиста и дизайнера костюмов. Он старший брат актрисы Бини Фелдстайн, также у него был старший брат Джордан.

Выросший в творческой атмосфере, Хилл мечтал стать писателем, желая присоединиться к командам сценаристов «Симпсонов» и Saturday Night Live. Хилл учился в Брентвудской школе и в конечном счете окончил Crossroads, подготовительную школу к колледжу в Санта-Монике. Затем он переехал в Нью-Йорк, чтобы изучать драматургию в Новой школе, где начал писать и играть в пьесах.