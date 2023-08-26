Не только Халк: история жизни и творчества Марка Руффало

Кто такой Марк Руффало?

Марк Руффало дебютировал на сцене в 1990 году, а десятилетие спустя его карьера сделала серьезный поворот с ролью в фильме «Можешь рассчитывать на меня». После этого последовали роли в таких громких фильмах, как «Вечное сияние чистого разума» и «Остров проклятых», а 2012 год ознаменовался выходом Руффало на новый уровень, когда он сыграл Халка в потрясающем боевике «Мстители».

Уже получив премию «Оскар» за фильм 2010 года «Детки в порядке», Руффало получил дополнительные номинации на «Оскар» за роли в драмах «Охотник на лис» и «В центре внимания».

Ранняя жизнь

Руффало родился 22 ноября 1967 года в Кеноше, штат Висконсин, подростковые годы провел в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, прежде чем после окончания средней школы переехал со своей семьей в Сан-Диего. В конце концов он поселился в Лос-Анджелесе, изучал актерское мастерство в консерватории Стеллы Адлер и впоследствии стал одним из основателей театральной труппы «Орфей».

Театр был площадкой для собственного актерства Руффало, и он получил небольшие роли на телевидении и в фильмах, но его судьбу изменила встреча с драматургом Кеннетом Лонерганом.

Руффало начал появляться в пьесах Лонергана, в частности, «Это наша молодежь», что привело к тому, что он получил главную мужскую роль в скором фильме Лонергана «Можешь рассчитывать на меня» (2000). Работа Руффало привлекла внимание критиков и публики, и он сделал свои первые шаги на голливудской карте.