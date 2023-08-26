Не только Халк: история жизни и творчества Марка Руффало

Кто такой Марк Руффало?
Марк Руффало дебютировал на сцене в 1990 году, а десятилетие спустя его карьера сделала серьезный поворот с ролью в фильме «Можешь рассчитывать на меня». После этого последовали роли в таких громких фильмах, как «Вечное сияние чистого разума» и «Остров проклятых», а 2012 год ознаменовался выходом Руффало на новый уровень, когда он сыграл Халка в потрясающем боевике «Мстители».
Уже получив премию «Оскар» за фильм 2010 года «Детки в порядке», Руффало получил дополнительные номинации на «Оскар» за роли в драмах «Охотник на лис» и «В центре внимания».
Ранняя жизнь
Руффало родился 22 ноября 1967 года в Кеноше, штат Висконсин, подростковые годы провел в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, прежде чем после окончания средней школы переехал со своей семьей в Сан-Диего. В конце концов он поселился в Лос-Анджелесе, изучал актерское мастерство в консерватории Стеллы Адлер и впоследствии стал одним из основателей театральной труппы «Орфей».
Театр был площадкой для собственного актерства Руффало, и он получил небольшие роли на телевидении и в фильмах, но его судьбу изменила встреча с драматургом Кеннетом Лонерганом.
Руффало начал появляться в пьесах Лонергана, в частности, «Это наша молодежь», что привело к тому, что он получил главную мужскую роль в скором фильме Лонергана «Можешь рассчитывать на меня» (2000). Работа Руффало привлекла внимание критиков и публики, и он сделал свои первые шаги на голливудской карте.
Марк Руффало в фильме «Вы можете на меня рассчитывать». Фото: кадр из фильма 2000 года
Фильмы и карьера на Бродвее
В 2004 году Руффало снялся в четырех фильмах: «Мы здесь больше не живем», «Вечное сияние чистого разума», «Из 13 в 30» и «Соучастник», фильмах самых разных по жанру и, следовательно, в совокупности демонстрирующих диапазон Руффало.
После 2004 года деятельность Руффало немного замедлилась, но тем не менее он постоянно появлялся на экранах по всему миру. Такие фильмы, как «Между небом и землей» (2005), «Вся королевская рать» (2006), «Зодиак» (2007) и «Запретная дорога» (2007), помогли создать Руффало и без того процветающую репутацию в Голливуде.
Ему также удалось появиться на Бродвее в 2006 году, где он получил номинацию на премию «Тони» за главную роль в фильме «Проснись и пой!».
«Детки в порядке»
Марк Руффало в фильме «С детьми все в порядке». Фото: кадр из фильма 2010 года
Руффало немного сменил тему в 2009 году, когда снял независимый фильм «Сострадание к прекрасному», который был удостоен Специального приза жюри на кинофестивале «Сандэнс».
В том же году он также снялся в фильме «Детки в порядке», что привело к его первой номинации на премию «Оскар». Фильм также помог ему получить номинации «Независимый дух», SAG и BAFTA, среди множества других.
Роль в «Мстителях»
Громкая роль в фильме Мартина Скорсезе «Остров проклятых» (2010) предшествовала самой крупной роли Руффало на сегодняшний день: роли Халки в блокбастере 2012 года «Мстители». Он повторил эту роль в фильмах «Мстители: Эра Альтрона» (2015), «Тор: Рагнарек» (2017), «Мстители: война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019).
Крис Хемсворт и Марк Руффало в роли Халка в блокбастере «Мстители». Фото: Global Look Press
«Иллюзия обмана», «Спасибо, что поделился»
Помимо Халка, Руффало взялся за другие интересные роли. Он появился в криминальном триллере «Иллюзия обмана» (2013) с Вуди Харрельсоном и Джесси Айзенбергом, инди-комедии «Спасибо за обмен» (2013) с Гвинет Пэлтроу и Тимом Роббинсом и музыкальной драме «Хоть раз в жизни» (2014) с Кирой Найтли.
«Обыкновенное сердце»
В некотором смысле вернувшись к своим театральным корням, Руффало взял на себя главную роль в «Нормальном сердце» — телевизионной адаптации известной бродвейской пьесы о начале кризиса СПИДа. Кабельный фильм 2014 года оказался хитом среди телезрителей.
Более миллиона человек пришли посмотреть премьеру звездной драмы, в которой также приняли участие Джулия Робертс, Мэтт Бомер и Джим Парсонс. «Обыкновенное сердце» также поразил критиков и принес Руффало номинацию на премию «Эмми».
Мэтт Бомер и Марк Руффало в в фильме «Обыкновенное сердце» 2014 года. Фото: кадр из фильма
«Охотник на лис»
Позже в том же году Руффало появился в одной из главных ролей в драме «Охотник на лис», сыграв рестлера. Фильм со Стивом Кареллом и Ченнингом Татумом в главных ролях собрал шумиху вокруг главных наград и интерес критиков, а Руффало получил за свою роль номинации на «Золотой глобус» и «Оскар».
«Бесконечно белый медведь»
Эшли Ауфдерхайд и Марк Руффало в фильме «Бесконечно белый медведь». Фото: кадр из фильма 2015 года
Продолжая череду своих успехов, Руффало блестяще сыграл маниакально-депрессивного отца, пытающегося доказать свои родительские способности в комедийно-драматическом фильме 2015 года «Бесконечно белый медведь», получив за свою работу номинацию на «Золотой глобус».
Позже он получил еще один «Оскар», на этот раз за роль газетного репортера Майка Резендеса в драме 2015 года «В центре внимания», которая рассказывает о скандале с насилием в католической церкви в Бостоне. Сам фильм получил премии «Оскар» за лучшую картину и лучший оригинальный сценарий в 2016 году.
«Цена», «Темные воды», «Я знаю, что это правда»
Марк Руффало и Джон Прокаччино в фильме «Я знаю, что это правда». Кадр из фильма 2020 года
Руффало вновь вернулся к роли агента Дилана Роудса в фильме «Иллюзия обмана – 2» (2016), и вернулся на Бродвей для возрождения «Цены» Артура Миллера в 2017 году.
Затем он снялся в роли адвоката, который рискует своей жизнью в схватке с огромной корпорацией в фильме «Темные воды» (2019). Затем заслужил похвалу за свою роль братьев-близнецов в минисериале HBO «Я знаю, что это правда», который принес Руффало «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.
Общественная позиция
Марк Руффало принимает участие в марше по защите водных ресурсов в Нижнем Матхэттене. Октябрь 2011 года. Фото: Global Look Press
Руффало широко известен как активист-эколог, он получил экологическую премию в колледже Дикинсона в начале 2015 года. Получая награду, он сказал: «Я здесь, чтобы сказать вам, что «активист» — это не ругательное слово».
Следуя этому лозунгу, Руффало основал проект Solutions, который продвигает 100-процентную возобновляемую энергию, и активно сотрудничает с Water Defense - группой, занимающейся инициативами по очистке воды.
Жена и дети
Руффало женат на актрисе Санрайз Койни с 2000 года, у них трое детей.
Марк Руффало с женой Санрайз Койни. Фото: Global Look Press