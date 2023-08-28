Звезда «Молодежки» Влад Канопка: как стал звездой кино и с кем устроил личную жизнь

Определиться с профессией Владу пришлось в старших классах школы. Особых талантов в дисциплинах он не имел, а применил прагматический подход: кто-то ему сказал, что актеры мало работают, много получают и нравятся девушкам. Так и решилась его судьба.

Поступать Канопка отправился в Москву, пробовался во все театральные вузы. Но прошел только во ВГИК, в мастерскую Владимира Грамматикова, которую окончил в 2009 году. И остался в Москве, чтобы строить карьеру. На кастинг-сайтах, к слову, у Канопки указано российское гражданство. А свою национальность актер характеризует так: «родился в СССР».

Кинокарьера

В кино Канопка начал сниматься в 2008 году. Дебютной стала роль в сериале «Управа», параллельно он работал над эпизодической ролью в драме «Жизнь налаживается». Через два года тоже были второстепенные персонажи — в криминальной драме «Обитель» и комедии «Стройбатя».