Звезда «Молодежки» Влад Канопка: как стал звездой кино и с кем устроил личную жизнь

Владислав Игоревич Канопка родился 5 сентября 1987 года в Минске. Его мама была поваром, а затем преподавала кулинарное мастерство в колледже, отец работал строителем.
Маленький Влад Канопка. Фото: соцсети
С детства Влад занимался спортом. В 5 лет родители отвели сына на плавание, параллельно он посещал карате. В 11 лет он уже выбрал сам современное пятиборье, но со стрельбой немного не справлялся. Поэтому перешел в триатлон, где в 15 лет выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Влад Канопка в детстве и юности. Фото: соцсети
Определиться с профессией Владу пришлось в старших классах школы. Особых талантов в дисциплинах он не имел, а применил прагматический подход: кто-то ему сказал, что актеры мало работают, много получают и нравятся девушкам. Так и решилась его судьба.
Поступать Канопка отправился в Москву, пробовался во все театральные вузы. Но прошел только во ВГИК, в мастерскую Владимира Грамматикова, которую окончил в 2009 году. И остался в Москве, чтобы строить карьеру. На кастинг-сайтах, к слову, у Канопки указано российское гражданство. А свою национальность актер характеризует так: «родился в СССР».
Кинокарьера
В кино Канопка начал сниматься в 2008 году. Дебютной стала роль в сериале «Управа», параллельно он работал над эпизодической ролью в драме «Жизнь налаживается». Через два года тоже были второстепенные персонажи — в криминальной драме «Обитель» и комедии «Стройбатя».
Влад Канопка (слева) в фильме «Жизнь налаживается». Кадр из фильма
Первая главная роль досталась Канопке в 2010 году в сериале «Знаки судьбы-2», через год было снято продолжение с участием Влада. 2011-й оказался насыщеннее предыдущего по работе: он снялся в фильме «Говорит полиция», мелодраме «Только ты», сериале Справедливость».
В следующем году актер сыграл центрального персонажа в сериале «Московский декамерон». Параллельно был задействован в проектах «Без следа», «Преступление по наследству», «Склифосовский».
Влад Канопка в мелодраме «Московский декамерон». Кадр из сериала
Взлет карьеры произошел у Канопки, когда он согласился на роль в сериале СТС «Молодежка», про молодежную хоккейную команду «Медведи». Ему досталась роль Андрея Кисляка, лидера своего коллектива и сильного, выносливого спортсмена.
Влад Канопка (слева) в сериале «Молодежка». Кадр из сериала
Сыграть такого персонажа для Канопки не составило труда, ведь он не понаслышке знает, что такое спортивная дисциплина и нагрузки. Интриги добавляло то, что его герой — отрицательный персонаж. Он сын прокурора, многое в поведении Кисляка было эгоистичным и продиктовано положением представителя «золотой молодежи».
Влад Канопка в сериале «Молодежка». Кадр из сериала
Съемки в «Молодежке» и ее продолжениях принесли Канопке большую популярность среди телезрителей, а количество поклонников и узнаваемость значительно выросли. Еще в период съемок в хоккейной саге актер стал получать много предложений от режиссеров. И успел сняться в сериалах «Мезальянс» (2013), «Балабол» (2014), «Синдром шахматиста» (2014). Фильм «Последний рубеж» по Великую Отечественную для Канопки стал большим проектом на эту тему, вышел в 2015 году и оказался одним из знаковых в карьере.
Главную роль Канопка исполнил в фильме «Без права на ошибку» (2016), где сыграл избалованного мажора, борющегося с другом за внимание девушки. В 2018 году с участием Влада в главной роли стартовал детективный сериал «Женская версия», мини-истории которого выходили на экран до 2021 года.
Влад Канопка в сериале «Женская версия». Кадр из сериала
Также в фильмографии актера числятся такие интересные проекты, как «Новогодний ангел» (2019), «Наследство» (2022), «Боантропия» (2022).
Театральная карьера
В настоящее время Влад Канопка развивается не только как киноактер, но и играет в театре. Он задействован в проекте «Тенора XXI века» в постановке «Однажды в Италии». Это музыкально-драматический спектакль, где актер не только играют, но и поют.
В антрепризе «Билокси блюз» Канопка сыграл с «золотым составом» актеров из «Молодежки». История об американских парнях-призывниках пришлась по душе жителям многих городов страны, где успела побывать с гастролями труппа.
Личная жизнь
Привлекательный актер ростом 184 см и весом 87 кг всегда пользовался популярностью у противоположного пола. А в период бешеной популярности сериала фанатки просто не давали проходу. Тем не менее, актер не женат и до сих пор не встретил свою половинку.
Анна Михайловская. Фото: Global Look Press
Хотя ранее его часто видели в обществе актрисы Валентины Лукащук из сериала «Школа». Они учились на одном курсе в вузе, но уверяли, что просто дружат.
А после «Молодежки» Канопке приписывали отношения с Анной Михайловской, которая сыграла его экранную возлюбленную. Им удалось передать любовь друг с другом так достоверно, что зрители были уверены — у них служебный роман. На самом деле, у Анны уже был муж
Карьера сегодня
Сегодня Канопка по-прежнему востребован как киноактер. В 2023 году он снялся в байопике «Финт Боброва» про легенду советского спорта Всеволода Боброва, и снова выходил на лед.