Оказалась в «стране чудес»: как Алиса Игнатьева покорила зрителей и жюри шоу «Голос»

Детство и юность

Алиса Игнатьева родилась в 1989 году. С ранних лет девочка демонстрировала семье любовь к пению. У бабушки в гостях Игнатьева пела не только русские народные песни, но и украинские.

Родители поддержали Алису в ее увлечении. Поэтому Игнатьева стала заниматься в музыкальной школе. Алиса освоила игру на фортепиано и балалайке.

А после окончания музыкальной школы Игнатьева продолжила обучение в профильном колледже. Далее будущая артистка стала студенткой академии имени Гнесиных. Алиса начала учиться на дирижера народного хора.