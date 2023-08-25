Оказалась в «стране чудес»: как Алиса Игнатьева покорила зрителей и жюри шоу «Голос»

Алиса Игнатьева. Фото: соцсети 

33-летняя исполнительница обладает тонким, буквально хрустальным голосом.

Детство и юность

Алиса Игнатьева родилась в 1989 году. С ранних лет девочка демонстрировала семье любовь к пению. У бабушки в гостях Игнатьева пела не только русские народные песни, но и украинские.

Родители поддержали Алису в ее увлечении. Поэтому Игнатьева стала заниматься в музыкальной школе. Алиса освоила игру на фортепиано и балалайке.

А после окончания музыкальной школы Игнатьева продолжила обучение в профильном колледже. Далее будущая артистка стала студенткой академии имени Гнесиных. Алиса начала учиться на дирижера народного хора.

Алиса Игнатьева. Фото: соцсети 

Музыка

Пение для Алисы становилось смыслом ее жизни. Игнатьева решила пойти преподавателем в музыкальную школу и создала свою группу Alisa Franka, которая исполняла композиции в стиле фанк и фолк в современных аранжировках. 

Группа даже заключила контракт с Xuman Records. Первый концерт Alisa Franka состоялся в июне 2011.

А к началу третьего сезона проекта «Голос» заявку Игнатьевой одобрили и пригласили певицу на кастинг. 

Алиса Игнатьева на шоу «Голос». Фото: кадр из программы 

Игнатьева исполнила песню на украинском языке в народной манере. Все жюри конкурса отметили, что у артистки очень красивый голос. Алиса стала принимать участие в «Голосе» в команде Пелагеи. Так как именно она наиболее подходила Игнатьевой в качестве наставника.

На этапе «Поединки» Алиса Игнатьева выступала с  Александром Альбертом. Алиса пела «The shadow of your smile». Эта композиция принесла Игнатьевой победу.

Для «Нокаутов» Пелагея предложила Игнатьевой песню «Летела гагара». Алиса посчитала эту песню простой. Из-за того, что девушка расстроилась, она потеряла голос. Но в день выступления Алиса собралась и продемонстрировала силу характера и мощь голоса.

Алиса Игнатьева во время пения. Фото: соцсети 

На следующем этапе Алиса спела красивую композицию о любви «Белым снегом». Алиса набрала в тот день 108% голосов, когда ее конкуренты лишь 32% и 58%.

Но другому участнику команды Пелагеи Алиса Игнатьева проиграла. Ярослав Дронов получил 60% голосов от Пелагеи. А Игнатьевой наставница отдала 40%. Так для Алисы закончилось участие в конкурсе «Голос».

Алиса Игнатьева вместе с мужем. Фото: соцсети 

Личная жизнь

В июне 2015 года Алиса Игнатьева вышла замуж за своего молодого человека Антона, который поддерживал певицу во время выступлений на проекте «Голос».

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