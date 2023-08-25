Оказалась в «стране чудес»: как Алиса Игнатьева покорила зрителей и жюри шоу «Голос»

Детство и юность
Алиса Игнатьева родилась в 1989 году. С ранних лет девочка демонстрировала семье любовь к пению. У бабушки в гостях Игнатьева пела не только русские народные песни, но и украинские.
Родители поддержали Алису в ее увлечении. Поэтому Игнатьева стала заниматься в музыкальной школе. Алиса освоила игру на фортепиано и балалайке.
А после окончания музыкальной школы Игнатьева продолжила обучение в профильном колледже. Далее будущая артистка стала студенткой академии имени Гнесиных. Алиса начала учиться на дирижера народного хора.
Алиса Игнатьева. Фото: соцсети
Музыка
Пение для Алисы становилось смыслом ее жизни. Игнатьева решила пойти преподавателем в музыкальную школу и создала свою группу Alisa Franka, которая исполняла композиции в стиле фанк и фолк в современных аранжировках.
Группа даже заключила контракт с Xuman Records. Первый концерт Alisa Franka состоялся в июне 2011.
А к началу третьего сезона проекта «Голос» заявку Игнатьевой одобрили и пригласили певицу на кастинг.
Алиса Игнатьева на шоу «Голос». Фото: кадр из программы
Игнатьева исполнила песню на украинском языке в народной манере. Все жюри конкурса отметили, что у артистки очень красивый голос. Алиса стала принимать участие в «Голосе» в команде Пелагеи. Так как именно она наиболее подходила Игнатьевой в качестве наставника.
На этапе «Поединки» Алиса Игнатьева выступала с Александром Альбертом. Алиса пела «The shadow of your smile». Эта композиция принесла Игнатьевой победу.
Для «Нокаутов» Пелагея предложила Игнатьевой песню «Летела гагара». Алиса посчитала эту песню простой. Из-за того, что девушка расстроилась, она потеряла голос. Но в день выступления Алиса собралась и продемонстрировала силу характера и мощь голоса.
Алиса Игнатьева во время пения. Фото: соцсети
На следующем этапе Алиса спела красивую композицию о любви «Белым снегом». Алиса набрала в тот день 108% голосов, когда ее конкуренты лишь 32% и 58%.
Но другому участнику команды Пелагеи Алиса Игнатьева проиграла. Ярослав Дронов получил 60% голосов от Пелагеи. А Игнатьевой наставница отдала 40%. Так для Алисы закончилось участие в конкурсе «Голос».
Алиса Игнатьева вместе с мужем. Фото: соцсети
Личная жизнь
В июне 2015 года Алиса Игнатьева вышла замуж за своего молодого человека Антона, который поддерживал певицу во время выступлений на проекте «Голос».