Рэп-жизнь: почему в свои 19 Молодой Платон может одеваться в ЦУМе и путешествовать по миру

Несмотря на свои циничные взгляды, Молодой Платон стал заниматься музыкой в коммерческих целях не ради дорогих машин и брендовых вещей. Парень хотел финансово обеспечить свою маму.

Детство и юность

Платон Степашин, известный под псевдонимом Молодой Платон, родился 24 ноября 2004 года в Москве. Родители Платона развелись в 2014 году.

Степашин уважает родителей и называет их главными учителями его жизни. Также Платон благодарен няне, которая и открыла у него талант к написанию рэпа.

В 2009 году Степашин уже занимался вокалом. Няня попросила его исполнить мелодичную композицию. Но пение подопечного ее не впечатлило. Тогда Степашин показал няне, как владеет рэпом. Женщина пришла в восторг и посоветовала юному дарованию заниматься именно этим направлением в музыке.