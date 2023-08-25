Рэп-жизнь: почему в свои 19 Молодой Платон может одеваться в ЦУМе и путешествовать по миру

Несмотря на свои циничные взгляды, Молодой Платон стал заниматься музыкой в коммерческих целях не ради дорогих машин и брендовых вещей. Парень хотел финансово обеспечить свою маму.
Детство и юность
Платон Степашин, известный под псевдонимом Молодой Платон, родился 24 ноября 2004 года в Москве. Родители Платона развелись в 2014 году.
Степашин уважает родителей и называет их главными учителями его жизни. Также Платон благодарен няне, которая и открыла у него талант к написанию рэпа.
В 2009 году Степашин уже занимался вокалом. Няня попросила его исполнить мелодичную композицию. Но пение подопечного ее не впечатлило. Тогда Степашин показал няне, как владеет рэпом. Женщина пришла в восторг и посоветовала юному дарованию заниматься именно этим направлением в музыке.
Молодой Платон в детстве. Фото: соцсети
Помимо музыки, в детстве Платон увлекался футболом. Даже успел стать в московском «Динамо» центральным защитником и нападающим. Еще Молодой Платон ходил на каратэ. На чемпионате мира в Италии он занял третье место.
Однако со спортом Платон не решился связать будущее. Его остановил риск быстро покончить со спортом из-за травм.
Молодой Платон. Фото: соцсети
Музыка
Платон до увлечения рэпом планировал заниматься популярной музыкой и даже хотел участвовать в шоу «Голос.Дети». Но в 2018 году рэп-исполнители окончательно повлияли на Платона и тот решил оставить увлечение треками Майли Сайрус и Фаррелла Уильямса.
Молодой Платон стал самостоятельно записывать треки. Степашин отправлял их по менеджерам разных групп. Однажды Платону ответил менеджер лейбла RNDM Crew Михаил Бутахин. А артисты Feduk и OG Buda стали помогать в написании треков юному артисту.
Так в 2019 году Молодой Платон уже записал дебютный альбом «ЦУМ». Пластинка была сделана в стиле трэпа, то есть гламурного рэпа. Артист спел о любви к дорогим брендам.
С юридической точки зрения несовершеннолетний Молодой Платон не мог подписывать документы, поэтому мама артиста делала это за него. К слову, родильница Молодого Платона даже начала разбираться в рэпе и слушать зарубежных исполнителей.
Молодой Платон и Pharaoh. Фото: соцсети
Слава
Молодой Платон в 2020 году появился в альбоме Pharaoh «Правило». А далее Платон сотрудничал с бывшим бойфрендом Кати Кищук – рэпером Slowthai.
В декабре этого же года Молодой Платон вместе с блогером Катей Адушкиной снялся для Tatler. Реклама была посвящена моде. Молодые звезды рассказывали о любимых брендах. Платон остановил выбор на Ralph Lauren. Артист считает одежду этого модного дома классикой.