Искал мужа Насте Ивлеевой, а теперь взялся за Клаву Коку: как Роман Каграманов прославился в Интернете, участвовал в шоу «Песни» и стал телесвахой

По национальности Роман армянин, от отцовской фамилии отказался, поскольку не считает его родным человеком. Поэтому носит мамину девичью. В школьные годы он столкнулся с буллингом, который преодолел только с помощью КВН.

КВН и юмор

Играть в КВН Каграманов начал в школе. Он придумывал сценки, сочинял песни и пел. Школьный КВН позволил ему раскрыть все свои таланты, а также справиться с травлей одноклассников.