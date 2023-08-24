Искал мужа Насте Ивлеевой, а теперь взялся за Клаву Коку: как Роман Каграманов прославился в Интернете, участвовал в шоу «Песни» и стал телесвахой

Роман Каграманов родился 2 июня 1996 года в Краснодарском крае, его малая родина — город Гулькевичи. Когда мальчику было несколько лет от роду, отец оставил семью, и матери-учительнице пришлось одной поднимать детей — кроме Романа, у нее было еще две дочери.
Роман Каграманов в детстве. Фото: соцсети
Роман рано повзрослел, поскольку столкнулся с серьезными трудностями: мама упала и сломала шейку бедра, когда сыну исполнилось 15 лет. Ходить она уже не могла, но не унывала, как и сын, который поспешил найти работу, чтобы помогать ей: работал в нескольких местах официантом, барменом исполнителем в караоке.
Роман Каграманов с мамой. Фото: соцсети
По национальности Роман армянин, от отцовской фамилии отказался, поскольку не считает его родным человеком. Поэтому носит мамину девичью. В школьные годы он столкнулся с буллингом, который преодолел только с помощью КВН.
КВН и юмор
Играть в КВН Каграманов начал в школе. Он придумывал сценки, сочинял песни и пел. Школьный КВН позволил ему раскрыть все свои таланты, а также справиться с травлей одноклассников.
Роман Каграманов на игре КВН. Фото: соцсети
Когда Роман поступил в колледж связи и информатики, творчество он не оставил и на первом курсе стал участником команды КВН «Касабланка». Здесь он продолжил писать шутки, играл и пел на сцене. Талантливого кавээнщика заметили и позвали играть за команду «Сборная РУК» Российского университета кооперации Краснодара.
Вокальное мастерство Каграманов оттачивал не только на музыкальных состязаниях КВН. Он выступал на разных площадках города, поучаствовал в конкурсе «Король соло», где смог пройти в финал.
Роман Каграманов на конкурсе «Король соло». Фото: соцсети
А чувство юмора привело его на шоу Comedy Баттл на ТНТ. В 2015 году он приехал на кастинг, но отбор не прошел: его шутки не понравились никому. Но это не охладило пыл юмориста, и он продолжил развиваться в блогинге, где его шутки аудитории заходили.
Блогинг
В 2011 году Роман зарегистрировался на YouTube, начал активно вести аккаунты в соцсетях. Он стал снимать смешные видео под названием «Уже не та» — пародии на различных артистов, которые очень быстро становились популярны у пользователей, а также показывал жизнь общепита в рубрике «Караоке».
Роман Каграманов работал в караоке. Фото: соцсети
Переехал в Москву Роман уже как популярный блогер. Он решил снимать коллаборации со звездами и начал писать всем подряд. На контакт одной из первых пошла Екатерина Варнава, с ней Роман очень легко подружился и записал несколько вайнов.
Роман Каграманов и Екатерина Варнава. Фото: соцсети
В 2021 году Каграманов опубликовал 10-секундное видео в TikTok про холод на улице. Его фраза «Капец, на улице дубэо, холодэо, замерзэо» разлетелась со скоростью света в соцсети — сотни тысяч пользователей, включая многих звезд (Ольга Бузова, Дава, Филипп Киркоров Ханна и многие другие), записывали липсинги с этой речью.
Музыка
В музыке Каграманов тоже преуспел. В 2016 году краснодарец записал свои первые песни и загрузил во «ВКонтакте», друзья поддержали начинания артиста. Он основал группу Roma Singer, начал выступать на местных площадках и телевидении, участвовал в проекте «Вокалист» и стал финалистом конкурса «Музыка парков».
Роман Каграманов выступал на городских праздничных площадках. Фото: соцсети
В 2017 году он записал песню «Выше», которую взяли в радиоэфир. И принял решение поучаствовать в ежегодном конкурсе вокалистов «Новая звезда». До финала он не добрался, зато получил бесценный опыт участия в подобного рода мероприятиях.
Роман Каграманов на шоу «Новая звезда». Фото: соцсети
На проект «Новая фабрика звезд» в том же году Каграманов кастинг не прошел, зато выпустил треки «Влюбленный в тебя», «Останусь», «Ампутация сердца», полюбившиеся слушателям.
В 2019 году Каграманов стал участником второго сезона шоу «Песни» на ТНТ. На кастинге он выступил с песней «Танцуй, пантера», которая понравилась жюри. Одержать победу в проекте он не смог, зато приобрел известность на телевидении.
Роман Каграманов на шоу «Песни». Фото: соцсети
Другие проекты
Каграманов снялся в клипе Ольги Бузовой в 2018 году — это хит «Танцуй под Бузову», в котором также принимали участие другие известные артисты. А в 2021-м получил роль в сериале «Нагиев на каникулах», а также поучаствовал в YouTube-шоу Comment Out, где надо писать оскорбительные комментарии звездам или выполнить унизительное наказание. Оппонентом блогера стал коллега по цеху Стас Круглицкий.
Роман Каграманов и Регина Тодоренко в шоу «TikTok и таланты». Кадр из шоу
В том же году Роман стал ведущим шоу «TikTok и таланты» на телеканале «Пятница!» вместе с Региной Тодоренко. А в креслах жюри разместились Лариса Гузеева и Дима Билан. Второй сезон рейтингового шоу стартовал в марте 2022-го, Каграманову компанию составила уже Клава Кока, а Ольга Бузова стала судьей. Теперь проект назвали по-другому — «Талант», участники из Сети демонстрировали свои умения, а зрители выбирали лучших.
Вскоре Каграманов поучаствовал в шоу ТНТ «Я тебе не верю», где нужно было вводить в заблуждение другого участника, Иду Галич. В августе на «Пятнице!» Роман вместе с Настей Ивлеевой стал ведущим шоу про путешествия «Тревел-баттл», а осенью вел проект «Мистер Х», где герой искал свою любовь.
Роман Каграманов и Настя Ивлеева на съемках. Фото: соцсети
Дуэт с Ивлеевой у Каграманова продолжился в том же сезоне — вышло реалити «Сердце Ивлеевой», где девушка искала себе жениха, а Роман в роли ведущего ей в этом помогал.
В ноябре 2022 года на «Пятнице!» Каграманов стал вести новое тревел-шоу «Руссо Экспрессо», в котором вместе с Тимуром Родригезом путешествовал по легендарной железной дороге России — Транссибирской магистрали.
Личная жизнь
Каграманов признается, что очень влюбчивый и доверчивый. При этом, создавать семью звезда собирается только тогда когда встанет на ноги. Сейчас он мечтает построить свой дом и перевезти туда маму. А вот есть ли рядом с ним вторая половинка, не раскрывает. Рост блогера составляет 175 см, весит он 82 кг.
Неожиданностью для многих стало публичное предложение руки и сердца Полине Гагариной. Каграманов решил жениться, подумали многие, и выбрал достойную партию. Однако оказалось, что это одно из заданий челленджа, в котором участвовал блогер, — «А что дальше?».
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press
Карьера сегодня
Ставший звездой соцсетей Каграманов продолжает завоевывать офлайн-сферы. В 2023 году он снялся в сериалах «Звездный суд», «Вася не в себе».
Также Каграманов стал ведущим шоу «Сердце Клавы», на этот раз он помогает певице Клаве Коке обрести любовь на экране.