Куда пропала звезда «Орла и решки», актриса Мария Гамаюн

Мария Гамаюн – молодая российская актриса, у которой было не так много ролей, однако она успешно набирала популярность блогингом и работой на ТВ. Правда, в последнее время звезда пропала с экранов. Что же с ней случилось?
Начало карьеры
Мария родилась 11 марта 1991 года в Самаре, у нее есть сестра. В детстве будущая артистка училась в музыкальной школе – освоила игру на фортепиано и скрипке, а также пение.
Девочка мечтала стать журналистом, поэтому поступила в Самарский педагогический университет на факультет филологии. Однако уже через полгода поняла, что хочет более творческую профессию, и перешла на платное отделение Самарской государственной академии культуры и искусств.
Но и там девушке не сиделось. На втором курсе Маша отправилась вместе с друзьями в Москву, чтобы попробовать поступить в театральный вуз. Белкина прошла прослушивания в Школе-студии МХАТ, в Щукинском и Щепкинском училищах, но ее так нигде и не взяли.
Мария Гамаюн в студенческие годы. Фото: соцсети
Расстроенная девушка вернулась в родной город и через полгода перегорела даже в местной академии искусств, покинув ее.
Но потом Мария снова отчаянно рванула в столицу, без поддержки, без перспектив. Два месяца ходила по кастингам, но нигде не нашла творческой работы. И снова вернулась в Самару. И снова через два месяца отправилась покорять Москву. Устроившись администратором в студию йоги, девушка продолжила ходить на прослушивания.
Она мечтала поступить в Щукинское училище, но друзья уговорили ее попробовать урвать место во ВГИКе. На пробах будущая актриса прочитала стихотворение Марины Цветаевой «Солнце», и на следующий день узнала, что ее взяли на бюджет. Добившаяся своей цели Маша попала на курс Александра Михайлова.
Фильмография
Со второго курса Гамаюн начали приглашать сниматься в короткометражках. А в 2014-м случился ее первый полноценный фильм - мелодрама «Гвоздь». Марии досталась второстепенная, но богатая на эмоции роль. Артистка сумела показать в кадре и юмор, и слезы, и даже постельная сцена присутствовала.
Мария Гамаюн в кадре. Фото: соцсети
В том же году она сыграла эпизодическую роль сериале «След». И затем вернулась в кадр уже после окончания вуза в 2016 году – попала в сериалы «Кухня. Последняя битва» и «Чернобыль. Зона отчуждения».
В 2018-м ей досталась роль суицидницы в медицинской драме «Практика» Первого канала, а в 2020-м – роль стриптизерши в мелодраме «Виктория».
Другие проекты
Еще во время учебы муж предложил Марии завести блог в социальной сети и снимать для него юмористические ролики на различные житейские темы. Сначала эта затея показалась девушке несерьезной, но вскоре она поняла, что данное занятие приносит ей актерский опыт и помогает развивать комедийные навыки.
Умение создавать веселые видео уже скоро пригодилось начинающей звезде. Она сняла забавную «визитку» в ресторане быстрого питания, которую оценили продюсеры популярного тревел-шоу «Орел и решка». В результате Маша была выбрана новой ведущей проекта - она заменила Регину Тодоренко и стала коллегой Николая Серги в «Морском сезоне» 2018 года.
Мария Гамаюн. Фото: соцсети
Для Гамаюн это было настоящее исполнение мечты, так как девушка обожает путешествия. Правда, в ходе съемок у нее возникли некоторые конфликты с соведущим, но коллеги сумели их преодолеть. Вместе они посетили Египет, Австралию, Бразилию, Вьетнам, Индонезию и другие страны.
Однако, когда девушка вписала свое имя в историю популярного проекта, в ее семье начались проблемы.
Личная жизнь
Еще в студенческие годы Мария вышла замуж за молодого режиссера и сценариста Ивана Гамаюна, взяв его фамилию. Он помог актрисе стать блогером, но после того, как она прошла кастинг в «Орел и решку», неожиданно исчез из ее соцсетей. Поклонники стали подозревать, что семья распалась.
Мария и Иван Гамаюны. Фото: соцсети
Однако в ноябре 2018 года новоиспеченная телеведущая поделилась радостной новостью о беременности. Следующей весной Мария родила мальчика, который получил имя Евгений, в честь одного из родственников актрисы.
За время беременности Гамаюн поправилась на 20 килограммов, но после родов быстро вернула форму и продолжила делиться фотографиями в купальниках.
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А что касается мужа, то, судя по соцсетям, он действительно исчез из жизни актрисы. Зато у нее появился новый возлюбленный по имени Артур. Некоторое время Мария жаловалась подписчикам на абьюз и даже рукоприкладство со стороны мужчины, но все же осталась в отношениях с ним и продолжает растить ребенка.
Мария Гамаюн с сыном. Фото: соцсети
В 2022 году артистка стала участницей телешоу «Супермама». Появившись в проекте, она заявила, что придерживается принципов осознанного родительства. Но когда другие участники побывали в ее квартире и пообщались с ребенком, то сделали вывод, что мама из актрисы получилась безответственная и инфантильная.
Психолог передачи и вовсе заявила, что у Марии целый ряд внутренних проблем, уходящих корнями в детство. Позже Гамаюн в грубой форме отозвалась об остальных мамах проекта и покинула его досрочно.
Сейчас актриса живет в Петербурге, на экранах не появляется и ведет достаточно закрытый образ жизни. В социальных сетях она сменила фамилию с Гамаюн на Белкину и вместо веселых видео увлекается эзотерическими практиками.
Теперь она позиционирует себя специалистом по тета-хилингу (метод медитации, признанный псевдонаучной практикой), таро и энергомассажу, готовит онлайн-курсы по качественному изменению жизни.
Мария Гамаюн в 2022 году. Фото: соцсети