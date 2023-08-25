Куда пропала звезда «Орла и решки», актриса Мария Гамаюн

Мария Гамаюн – молодая российская актриса, у которой было не так много ролей, однако она успешно набирала популярность блогингом и работой на ТВ. Правда, в последнее время звезда пропала с экранов. Что же с ней случилось?

Начало карьеры

Мария родилась 11 марта 1991 года в Самаре, у нее есть сестра. В детстве будущая артистка училась в музыкальной школе – освоила игру на фортепиано и скрипке, а также пение.

Девочка мечтала стать журналистом, поэтому поступила в Самарский педагогический университет на факультет филологии. Однако уже через полгода поняла, что хочет более творческую профессию, и перешла на платное отделение Самарской государственной академии культуры и искусств.

Но и там девушке не сиделось. На втором курсе Маша отправилась вместе с друзьями в Москву, чтобы попробовать поступить в театральный вуз. Белкина прошла прослушивания в Школе-студии МХАТ, в Щукинском и Щепкинском училищах, но ее так нигде и не взяли.