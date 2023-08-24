Детективные истории вокруг Марины Коташенко: кто ограбил вдову Градского и почему она торговала ношеными вещами

Красивая девушка из Киева и подумать не могла, что однажды судьба сведет ее со знаменитым и очень обеспеченным музыкантом.
Модель из Киева
Марина Коташенко в фильме «Практика». Фото: кадр из фильма
Марина Коташенко родилась 22 ноября 1984 года в Киеве. Яркая красивая девочка мечтала об актерской карьере. Еще в детстве Марина попробовала себя в качестве модели — в свободное от школьных занятий время она проводила в модельном агентстве, снимаясь в рекламных сессиях. Окончив школу, девушка перебралась в Москву: там было больше возможностей для развития. Она продолжила участвовать в рекламных фотосессиях — высокая хрупкая блондинка (при росте 176 см Марина до беременности весила 55 кг) то и дело появлялась на обложках журналов.
Актриса и юрист
Марина Коташенко в фильме «Проснемся вместе?» Фото: кадр из фильма
В 2003 году Марина поступила во ВГИК и стала актрисой Театра-студии Всеволода Шиловского. Девушка выходила на сцену в спектаклях «Мужской род — единственное число», «Ключ для двоих», «Девичник», «Бешеные деньги». При этом она успевала учиться и в другом вузе, на юридическом факультете.
Роли в фильмах и сериалах
Марина Коташенко в фильме «Два отца и два сына». Фото: кадр из фильма
Еще студенткой Марина начала сниматься в кино. Свою самую заметную роль она сыграла в сериале «Игрушка». Кроме того, зрители запомнили молодую актрису по работам в проектах «Любовь и прочие глупости», «Невидимки», «Преступление будет раскрыто – 2». Несколько лет подряд на экраны выходил сериал «Два отца и два сына», в котором Коташенко исполнила роль учительницы Зои Алексеевны.
Романтичное знакомство с Градским
Александр Градский не смог пройти мимо красивой девушки. Фото: соцсети
Однажды актриса шла по улице, а мимо проезжал известный композитор и певец Александр Градский. Увидев девушку и сраженный, как он потом говорил, ее «ангельской красотой», Градский просто не смог проехать мимо. Он остановил машину и подошел к Марине, чтобы познакомиться.
Она не узнала мэтра — интересовалась совсем другой музыкой, да и возрастная категория у них была разная. Несмотря на это, девушка согласилась записать номер телефона восхищенного мужчины, а через пару недель позвонила ему. На тот момент Александр Борисович был женат, но брак двигался к своему завершению и вскоре был расторгнут.
Двое сыновей
Марина Коташенко с детьми. Фото: соцсети
Они с Мариной начали повсюду появляться вместе, известие о новой возлюбленной знаменитого музыканта наделало шума в кругах российского шоу-бизнеса: ведь Марина была моложе Градского на 35 лет. Многие были уверены: это ненадолго. Между тем в 2004 году влюбленные начали жить вместе, в доме Градского, который расположен в подмосковном поселке Новоглаголево. Спустя 10 лет у них родился сын, которого назвали, как и отца, Александром.
С того дня вся жизнь Марины стала вращаться вокруг ребенка. Она неизменно отвечала отказом на все предложения сниматься — ведь ей нужно было растить сына, и она наслаждалась этой ролью. Конечно, молодая женщина пользовалась помощью домработниц и няни, но все же основное время проводила с Сашей.
На вопросы о дальнейшей карьере она отвечала, что с модельным бизнесом давно рассталась, а актерскую карьеру планирует продолжить, но позднее, когда мальчик подрастет. Было ясно, что малышу передались таланты отца: уже в три года Саша хорошо пел, и родители задумывались о развитии его способностей.
В 2018 году у Марины и Александра Борисовича родился второй сын — Иван. Для Градского это был уже четвертый ребенок: двое старших появились на свет в браке с предыдущей женой Ольгой.
Смерть мужа и наследство
Марина Коташенко и Александр Градский. Фото: соцсети
26 ноября ноября 2021 года Александр Градский оказался в больнице. Медики подозревали инсульт, его поместили в реанимацию, но его состояние оставалось тяжелым, и 28 ноября Александра Градского не стало. Оказалось, что в последние месяцы музыкант часто чувствовал недомогание, но продолжал работать — был членом жюри шоу «Голос», и туда порой приезжала скорая, чтобы ему помочь. Причиной смерти звезды врачи назвали инфаркт головного мозга.
После похорон Градского пользователи Сети стали активно обсуждать судьбу его наследства. Ситуацию комментировали эксперты: по их словам, двое малолетних детей музыканта должны были в любом случае получить наследство, даже если Градский не оставил завещания.
Ни Марина Коташенко, которая стала официальной женой Александра Борисовича за месяц до его смерти, ни другие родные и близкие не стали комментировать эту тему. Молчали и старшие дети Градского, которые родились в браке с Ольгой, — Даниил и Мария. Надо сказать, все четверо детей известного музыканта обеспечены недвижимостью: каждому из них принадлежит как минимум столичная квартира.
Нападение и ограбление
В январе 2022 года стало известно о нападении на вдову Градского. Марина ехала в машине, ей подстроили ДТП, после чего в ее автомобиле оказалось трое незнакомцев. Мужчины, угрожая Марине оружием, вынудили ее вернуться в коттедж, расположенный под Наро-Фоминском, и забрали оттуда крупную сумму денег — 100 миллионов рублей.
Правоохранительные органы занялись розыском преступником, и вскоре один из них — уроженец Таджикистана — был задержан. В октябре 2022 года состоялся суд над ним, приговор гласил: 8 лет лишения свободы.
Страсти вокруг наследства
Марина Коташенко и Александр Градский. Фото: Global Look Press
Что касается наследства знаменитого композитора, то борьба за него продолжается до сих пор. Бывшая жена Градского, Ольга Семеновна, считает, что ей должна достаться половина всего имущества, принадлежавшего музыканту. Она инициировала судебный процесс против Марины Коташенко и собственных взрослых детей. Чуть позднее объявилась еще одна наследница — двоюродная сестра Градского, Наталья Градская.
В августе 2023 года старший сын мэтра, Даниил, заявил, что Марина Коташенко похитила крупную сумму денег из квартиры Градских, находящейся в Козицком переулке. Буквально на следующий день в полицию поступило заявление уже от Марины, в нем говорилось, что неизвестный злоумышленник совершил ограбление особняка в Новоглаголево, похитив дорогую мебель и оборудование.
Доходы Марины Коташенко
Согласно пояснениям юристов, у Марины Коташенко, как у законной супруги, есть все права на часть наследства Александра Градского. При этом известно, что с 2004 года, как только Марина Коташенко стала гражданской женой Александра Градского, она не работала и собственного дохода у нее не было.
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Согласно данным СМИ, порой Марина продавала ношеные вещи через «Авито». Полученные таким образом средства она тратила по своему усмотрению. После смерти мужа Марина, как сообщали СМИ, стала обладательницей квартиры в Подмосковье, загородного дома и автомобиля Lexus.
Похоже, страсти вокруг немалого наследства Александра Градского только разгораются, и главные события — впереди.