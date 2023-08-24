Детективные истории вокруг Марины Коташенко: кто ограбил вдову Градского и почему она торговала ношеными вещами

Они с Мариной начали повсюду появляться вместе, известие о новой возлюбленной знаменитого музыканта наделало шума в кругах российского шоу-бизнеса: ведь Марина была моложе Градского на 35 лет. Многие были уверены: это ненадолго. Между тем в 2004 году влюбленные начали жить вместе, в доме Градского, который расположен в подмосковном поселке Новоглаголево. Спустя 10 лет у них родился сын, которого назвали, как и отца, Александром.

С того дня вся жизнь Марины стала вращаться вокруг ребенка. Она неизменно отвечала отказом на все предложения сниматься — ведь ей нужно было растить сына, и она наслаждалась этой ролью. Конечно, молодая женщина пользовалась помощью домработниц и няни, но все же основное время проводила с Сашей.

На вопросы о дальнейшей карьере она отвечала, что с модельным бизнесом давно рассталась, а актерскую карьеру планирует продолжить, но позднее, когда мальчик подрастет. Было ясно, что малышу передались таланты отца: уже в три года Саша хорошо пел, и родители задумывались о развитии его способностей.

В 2018 году у Марины и Александра Борисовича родился второй сын — Иван. Для Градского это был уже четвертый ребенок: двое старших появились на свет в браке с предыдущей женой Ольгой.

Смерть мужа и наследство

