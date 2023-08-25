Удивлял Тимати и Басту: как GOODY без нотной грамоты стал звездой в музыкальной индустрии

28-летний исполнитель мог стать профессиональным футболистом. Но из-за травм будущий рэпер решил заниматься бизнесом и разбогател. А про это уже и спеть можно, подумал Дмитрий Гусаков. Это, кстати, настоящие имя и фамилия рэпера GOODY.
Детство и юность
Дмитрий родился 20 апреля 1995 года в Санкт-Петербурге. О детстве Гусакова известно мало. Мальчик активно занимался футболом и мечтал стать профессиональным спортсменом. С шести лет он трудился в детской академии ФК «Зенит».
В 18 лет будущая звезда оставил футбол. Так как заниматься больше не позволяли участившиеся травмы. Дмитрий резко вырос. Сейчас рост GOODY составляет 197 см. Гусакову диагностировали позвоночные грыжи. Врачи запретили юноше заниматься спортом.
После школы Гусаков увлекся интернет-торговлей. На тот момент GOODY уже успел раскрутить свой микроблог. Поэтому продавать товар для него стало просто. Многотысячные заказы позволили ему открыть в 18 лет свой первый офис и заработать желанный миллион.
Интерьер роскошного дома Goody. Фото: соцсети
Несмотря на предпринимательскую деятельность, Дмитрий понимал, что ему не хватает творчества. Поэтому он начал писать стихи о своей жизни. А жанр рэпа позволил ему в интересной манере рассказать обо всем, что его окружало.
Написание первой песни Дмитрий доверил профессионалам. Так появилась композиция «Моторола». А дальше вышла песня «Я всегда на связи».
Путь столицы и смена имиджа
В 23 года Дмитрий Гусаков решил, что ему пора покидать родной город и переезжать в Москву. Вместе с этим решением Гусаков поменял и имя. Точнее создал псевдоним GOODY. Он сочетает в себе первые буквы фамилии и имени самого артиста.
GOODY понял, что может зарабатывать деньги на том, что ему действительно нравится.
Творческая карьера
Дмитрий делился со своими поклонниками процессом создания хитов. GOODY утверждает, что многое у него рождается прямо на звукозаписывающей студии. Артист обожает импровизацию. И на запись позволяет себе приехать лишь с одним сырым куплетом.
Исполнитель не скрывает, что ориентируется на западных артистов. GOODY не любит мрачное звучание, характерное для российских рэперов.
GOODY с зарубежным рэп-исполнителем 6ix9ine. Фото: соцсети
К слову, GOODY успел поработь и с российкими рэп-исполнителями Edward Bil, Yung Trappa, Sidrik, Xanny.
Плодотворным для GOODY оказался 2018 год. Артист записал в это время большинство своих популярных треков: «Крэкс фэкс пэкс», «Брокколи», «Малина», «Миллион за день», «Разбуди меня, когда я стану богатым».
Личная жизнь
Как и большинство рэперов, GOODY поет о своей любви к женщинам. Но не к одной, а ко всем. Высокий светловолосый парень знает себе цену. GOODY уверен, что он ловелас. Холостяк не спешит останавливаться на той единственной. Поскольку вокруг успешного артиста всегда много поклонниц.
GOODY в компании друга и подруг. Фото: соцсети
Проект «Песни» на ТНТ и жизнь в Москве
GOODY решил в 2019 году заявить о себе не только в Интернете, но и на телевидении. Поэтому он отправился на проект «Песни» на ТНТ.
Но композиция GOODY, которая называется «Белый Канье», не понравилась жюри шоу. Тимати и Баста забраковали выступление артиста. Только благодаря громким аплодисментам рэперу дали шанс и пропустили в следующий тур.
GOODY окончательно обосновался в Москве. Сам артист отмечает, что стал зарабатывать меньше, чем во времена развития собственного бизнеса. Но это не огорчает Дмитрия. Так как он занимается любимым делом.