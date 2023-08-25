Удивлял Тимати и Басту: как GOODY без нотной грамоты стал звездой в музыкальной индустрии

28-летний исполнитель мог стать профессиональным футболистом. Но из-за травм будущий рэпер решил заниматься бизнесом и разбогател. А про это уже и спеть можно, подумал Дмитрий Гусаков. Это, кстати, настоящие имя и фамилия рэпера GOODY.

Детство и юность

Дмитрий родился 20 апреля 1995 года в Санкт-Петербурге. О детстве Гусакова известно мало. Мальчик активно занимался футболом и мечтал стать профессиональным спортсменом. С шести лет он трудился в детской академии ФК «Зенит».

В 18 лет будущая звезда оставил футбол. Так как заниматься больше не позволяли участившиеся травмы. Дмитрий резко вырос. Сейчас рост GOODY составляет 197 см. Гусакову диагностировали позвоночные грыжи. Врачи запретили юноше заниматься спортом.

После школы Гусаков увлекся интернет-торговлей. На тот момент GOODY уже успел раскрутить свой микроблог. Поэтому продавать товар для него стало просто. Многотысячные заказы позволили ему открыть в 18 лет свой первый офис и заработать желанный миллион.