В детстве страдала, в молодости запела: как живет звезда «Пацанок» Кристина Желточенко

Одна из самых ярких участниц шестого сезона реалити-шоу «Пацанки» Кристина Желточенко прошла через многое. Детские травмы, безразличие матери, побои, приставания отчима... Но помогли ли телевидение избавить девушку от груза прошлого и найти дорогу к светлому будущему? Возможно. Но нарастить количество подписчиков точно помогло.
Трудное детство
Кристина родилась 21 августа 1995 года в неблагополучном районе Хабаровска. Дом девочки располагался недалеко от местной тюрьмы. Когда ей было три года, отец ушел из семьи, а мать отправилась дальше строить личную жизнь, не особо сосредотачиваясь на воспитании дочери.
Девушка рассказывала, что мама приводила домой разных ухажеров, некоторые из них являлись недавно освободившимися заключенными. В юные годы Кристина не раз становилась свидетельницей драк родительницы с ее мужчинами. Попадала под горячую руку и сама девочка. Бывало, ее били ремнем и даже шлангом от пылесоса.
Желточенко признавалась, что всегда чувствовала себя ненужной и не знала, что такое настоящая семья. В 16 лет она стала жертвой домогательств отчима и пожаловалась матери, но та не поверила словам ребенка.
Кристина Желточенко. Фото: соцсети
Окончив школу, Кристина поступила в дорожно-строительный техникум. Будучи студенткой, она увлеклась хоккеем и встала на позицию нападающей в команде «Тигрицы Амура». Отыграв в мужском виде спорта два сезона под номером 77, Желточенко оставила клюшку и отправилась покорять Москву.
В столице девушка решила стать блогером – взяла себе псевдоним Крис Штрэфонд и принялась наполнять TikTok развлекательными видео. Почувствовав вкус свободы, она покрыла тело татуировками, украсила себя дредами и пирсингом.
«Пацанки»
То ли для проработки детским травм, то ли для раскрутки отвязный блогер подала заявку на участие в шестом сезоне шоу «Пацанки», премьера которого состоялась в сентябре 2021 года.
Кристина Желточенко в шоу «Пацанки». Фото: кадр из эфира канала «Пятница!»
Придя на проект, Кристина рассказала историю своего детства и отметила, что хочет забыть прошлое или примириться с ним. По словам девушки, она предпочитает одежду оверсайз и спортивный стиль, совсем не носит юбки, платья и каблуки. А эксперименты с волосами, пирсинг и татуировки создают у нее ощущение комфорта и защищенности.
Желточенко-Штрэфонд добавила, что хочет завести семью, но не знает, как общаться с мужчинами, так как видит в них агрессивных зверей.
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Кристина не пожелала быть на одном уровне с другими участницами проекта, считала себя элитой. В частности, в одном из выпусков она отказалась пить шампанское из одной бутылки с Дарьей Громовой и отправилась искать бокалы. Для московского блогера такой акт панибратства выглядел неприличным и нечистоплотным.
Кристина Желточенко. Фото: соцсети
С первых же серий фан-база Крис Штрэфонд заметно возросла, у нее появилось множество поклонников, комментарии были засыпаны признаниями в любви. В итоге девушка заняла второе место в сезоне, уступив победу Татьяне Кашириной.
Любопытно, что изначально финалистки подружились и даже сблизились, а в середине проекта поругались и конфликтовали до самого конца съемок. Оценив свое окружение, Кристина переключилась и записала себе в лучшие подруги другую участницу Ольгу Кравцову.
Дальнейшая карьера
На финальном балу «Пацанок» Кристина спела песню «Оставь меня одну» в дуэте с певицей просто Лерой. И после участия в телепроекте ее потянуло в музыку.
Желточенко в числе других участниц реалити снялась в нашумевшем клипе «НеСолдат». А в 2022 году в паре с Лизой Гинзбург спела композицию «Слеза» группы Princessa Avenue на концерте Виктора Дробыша.
Сейчас в Сети уже можно найти самостоятельные треки Кристины, а сама она катается по городам ради встреч с фанатами и концертов.
Кроме выступлений на сцене, девушка увлекается танцами, катанием на сноуборде и ностальгическим пересмотром фильмов о Гарри Поттере. Она также развивает свои YouTube и Telegram-каналы. Из них можно сделать вывод, что Желточенко много путешествует и тусуется с друзьями.