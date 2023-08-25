В детстве страдала, в молодости запела: как живет звезда «Пацанок» Кристина Желточенко

Одна из самых ярких участниц шестого сезона реалити-шоу «Пацанки» Кристина Желточенко прошла через многое. Детские травмы, безразличие матери, побои, приставания отчима... Но помогли ли телевидение избавить девушку от груза прошлого и найти дорогу к светлому будущему? Возможно. Но нарастить количество подписчиков точно помогло.

Трудное детство

Кристина родилась 21 августа 1995 года в неблагополучном районе Хабаровска. Дом девочки располагался недалеко от местной тюрьмы. Когда ей было три года, отец ушел из семьи, а мать отправилась дальше строить личную жизнь, не особо сосредотачиваясь на воспитании дочери.

Девушка рассказывала, что мама приводила домой разных ухажеров, некоторые из них являлись недавно освободившимися заключенными. В юные годы Кристина не раз становилась свидетельницей драк родительницы с ее мужчинами. Попадала под горячую руку и сама девочка. Бывало, ее били ремнем и даже шлангом от пылесоса.

Желточенко признавалась, что всегда чувствовала себя ненужной и не знала, что такое настоящая семья. В 16 лет она стала жертвой домогательств отчима и пожаловалась матери, но та не поверила словам ребенка.