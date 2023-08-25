Как Нина Русланова и Клара Лучко подрались из-за мужчины: секреты съемок фильма «Цыган»

В августе 1980 года на несколько вечеров жизнь на улицах затихла: все сидели дома и смотрели новый многосерийный фильм – «Цыган». Грустная судьба кудрявого красавца в эффектной шляпе захватила всех, от мала до велика.

Зрители, затаив дыхание, гадали: кого выберет этот видный мужчина? Печальную Клавдию с пшеничной косой и ласковой улыбкой? Юную цыганку Настю с длинными серьгами? А может быть – отчаянную казачку Катьку, на которой «пробы негде ставить»?

Будулаем мог стать Джигарханян

