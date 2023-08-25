Как Нина Русланова и Клара Лучко подрались из-за мужчины: секреты съемок фильма «Цыган»

В августе 1980 года на несколько вечеров жизнь на улицах затихла: все сидели дома и смотрели новый многосерийный фильм – «Цыган». Грустная судьба кудрявого красавца в эффектной шляпе захватила всех, от мала до велика.
Зрители, затаив дыхание, гадали: кого выберет этот видный мужчина? Печальную Клавдию с пшеничной косой и ласковой улыбкой? Юную цыганку Настю с длинными серьгами? А может быть – отчаянную казачку Катьку, на которой «пробы негде ставить»?
Будулаем мог стать Джигарханян
Армен Джигарханян. Фото: кадр из фильма «Паспорт»
Актеров на второстепенные роли набрали быстро, а Клару Лучко вообще утвердили без проб. Долго не находился только Будулай. Режиссер Александр Бланк приглашал на эту роль Армена Джигарханяна, Николая Сличенко… Не сложилось. И тогда Клара Лучко предложила малоизвестного молдавского артиста, которого помнила по совместной работе в фильме «Корень жизни», - Михая Волонтира. Она сказала режиссеру:
«Я только с ним смогу сыграть любовь…»
Михай Волонтир в роли Будулая. Фото: кадр из фильма «Цыган»
Режиссер согласился – и ни дня не пожалел о своем решении. Волонтир отнесся к работе очень ответственно. Чтобы достоверно сыграть кузнеца, он несколько дней работал в кузнице под руководством настоящего мастера. А цыгане, увидев его на экране, даже не сомневались: он – свой!
«Сына» Будулая чуть не выгнали из училища
Алексей Никульников и Михай Волонтир. Фото: кадр из фильма «Цыган»
Третьекурсника Ростовского училища искусств – Алексея Никульникова – руководство учебного заведения отказалось отпускать на съемки. Ему пригрозили: отчислим! Но парень, не задумываясь, выбрал участие в фильме. Он сыграл сына цыгана, и неудивительно, что в экранную историю поверили все безоговорочно: смуглый кудрявый паренек был очень похож на своего «отца». Из училища его, конечно, никто не выгнал: ведь Никульников после выхода «Цыгана» стал звездой.
Русланова и Лучко дрались по-настоящему – до синяков!
Фото: кадр из фильма «Цыган»
По сюжету, пришлый цыган приглянулся не только Клавдии, но и разбитной Катьке (ее роль исполняла Нина Русланова). И в какой-то момент Катерина недвусмысленно намекает Будулаю о своих чувствах, приглашая его в свою избу. Но тут появляется Клавдия, между женщинами вспыхивает ссора, переходящая в драку.
Фото: кадр из фильма «Цыган»
Во время съемок актрисы, которым очень хотелось, чтобы все выглядело по-настоящему, сами не заметили, как отступили от сценария – не ограничились взаимными оскорблениями, а перешли к кулачному бою. В ход пошло выстиранное белье из корзин – казачки хлестали друг друга мокрыми жгутами изо всех сил!
Озадаченный режиссер попытался остановить съемку, но даже после команды «Стоп!» Русланова и Лучко продолжали бой. Потом, вспоминая этот момент, актрисы показывали друг другу полученные синяки и вместе хохотали.
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Роли в картине «Цыган» принесли всенародную славу и любовь исполнителям главных ролей. А пересматривать этот фильм интересно и сегодня – особенно жителям хутора Пухляковский в Ростовской области, где снимали основные сцены.