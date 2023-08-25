Скрипка, пластика, трагедия: как Мария Кохно вышла из депрессии благодаря «Дому-2»

Скрипачка Мария Кохно запомнилась зрителям «Дома-2» вызывающим поведением и неконтролируемыми эмоциями. Вокруг ее имени было столько скандалов и сплетен, что собрать правдоподобную биографию девушки оказалось нелегко – в разных источниках ее жизнь описывается с невероятными деталями. Девушка даже якобы пережила клиническую смерть.

Музыкальное детство

Мария родилась 15 октября 1989 года в Самаре, в семье заслуженных артистов России. Ее отец — скрипач, а мать — пианистка. Музыка окружала девочку с самого детства, и уже в 5 лет она сама начала играть на скрипке.

Семья Кохно была примером крепкого брака, дочь получила от родителей много заботы. Позже все они переехали в столицу ради лучших перспектив, и девушка смогла получить образование в Московской государственной консерватории имени Чайковского.