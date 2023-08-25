Скрипка, пластика, трагедия: как Мария Кохно вышла из депрессии благодаря «Дому-2»

Скрипачка Мария Кохно запомнилась зрителям «Дома-2» вызывающим поведением и неконтролируемыми эмоциями. Вокруг ее имени было столько скандалов и сплетен, что собрать правдоподобную биографию девушки оказалось нелегко – в разных источниках ее жизнь описывается с невероятными деталями. Девушка даже якобы пережила клиническую смерть.
Музыкальное детство
Мария родилась 15 октября 1989 года в Самаре, в семье заслуженных артистов России. Ее отец — скрипач, а мать — пианистка. Музыка окружала девочку с самого детства, и уже в 5 лет она сама начала играть на скрипке.
Семья Кохно была примером крепкого брака, дочь получила от родителей много заботы. Позже все они переехали в столицу ради лучших перспектив, и девушка смогла получить образование в Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Мария Кохно в детстве. Фото: соцсети
Молодая скрипачка выступала на различных концертах с классическими произведениями, часто вместе с мамой в роли аккомпаниатора. Однажды в «Доме-2» Мария заявила, что играла даже в составе музыкального коллектива Юрия Башмета, но подтверждения этой информации не нашлось.
Личная жизнь
Еще в юные годы девушка отдала сердце работнику туристической сферы Дмитрию Крайцеру. Став ее первой любовью, мужчина взял красавицу младше себя в жены и покатал ее по миру. Но потом якобы изменил, чем нанес сильнейший эмоциональный удар молодой супруге. Она впала в депрессию, что привело к анорексии и истощению.
Мария похудела на 34 килограмма, страдала от голодных обмороков и даже, по ее словам, потеряла возможность иметь детей. Девушку спасли восстановительное путешествие в Индию и «Дом-2» как способ забыться после предательства. На момент, когда скрипачка пришла на проект, ее развод еще не был оформлен официально.
Но зрителей больше волновало другое – пластика молодой красавицы. Явно ненатуральные ресницы и губы, да и в целом, лицо как у Барби. Даже ведущие попрекали девушку в потере индивидуальности.
Мария Кохно: тогда и сейчас. Фото: соцсети
Уже будучи участницей проекта, Мария сделала ринопластику, оправдывая операцию тем, что это было необходимо после произошедшего ДТП. Но зрители не поверили ей, особенно когда блондинка заявила о желании сделать маммопластику.
Во время участия в «Доме-2» Кохно обзавелась третьим размером груди и получила еще одну волну негатива в свой адрес. А уже после телепроекта появилась информация, что девушка сделала пластику скул. Добавим, что при росте в 168 сантиметров ей удается держать вес на уровне 62 килограммов.
«Дом-2»
Скрипачка появилась на знаменитой телестройке в декабре 2016 года и принесла с собой свой инструмент. Одних участников ее игра по вечерам раздражала, другие приглашали девушку украсить музыкой их праздники и свидания. Но творчество и интеллигентность быстро отошли на второй план, когда зрители познакомились с характером блондинки.
Мария стремилась всячески привлечь к себе внимание, она активно участвовала в различных скандалах и сама устраивала провокации окружающим. Она почти в каждом эфире выражала свое мнение, частенько подкрепляя его непроверенной информацией, чем злила других обитателей периметра.
Мария Кохно в «Доме-2». Фото: кадры из эфира канала ТНТ
А еще девушка любила устроить на «лобном месте» истерику со слезами, превращая проект в мыльную оперу. Однажды она в сердцах произнесла: «Это трагедия!» После чего фраза стала мемом телестройки, характеризующим поведение Кохно в моменты печали и стресса.
Но если трагедию в «Доме-2» девушка легко находила, то вот с поисками любви у нее не вышло. Сначала она обратила внимание на участника Андрея Чуева, но не получила взаимной симпатии. Затем переключилась на Дмитрия Лукина, который позиционировал себя актером.
Творческой паре прочили большое будущее. Однако отношения артистов представляли собой череду бурных ссор и примирений. Парень и девушка вместе ездили на Сейшельские острова, но в итоге все равно расстались.
Мария Кохно и Дмитрий Лукин. Фото: соцсети
Пытаясь забыть Лукина, Мария попробовала вызвать чувства у Романа Гриценко, но молодой человек оказался не готов к отношениям и отверг новую подругу. Тогда Кохно неожиданно воспылала страстью к ведущему проекта Владу Кадони. Но ни зрители, ни участники не поверили в искренность ее романтического порыва.
В финале своей «карьеры» в реалити скрипачка строила отношения с Андреем Денисовым. Перспективы у этой пары были хорошие, но за периметром Марию неоднократно замечали в компании бывшего мужа, и новый бойфренд уличил ее в измене. Поэтому, когда пришла пора покидать шоу, молодой человек не поддержал возлюбленную.
После проекта
Как и многие бывшие участники «Дома-2» Мария стала блогером, за ее личной жизнью продолжает следить миллион подписчиков. Девушка не скрывала, что активно общается с коллегами по телестройке. Так она поддерживает крепкую дружбу с Мариной Африкантовой.
Марина Африкантова и Мария Кохно. Фото: соцсети
Поклонники в соцсетях видели, что Кохно общалась с Дмитрием Дмитренко, когда тот расстался с Ольгой Рапунцель. А еще у нее было временное воссоединение Андреем Денисовым.
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В 2018 году Мария вернулась на телевидение, она появилась в шоу «Мужское/Женское» и «Инстаграмщицы-2».
Также девушка откликнулась на просьбу о помощи героини передачи «Пусть говорят» Кристины Корягиной, страдавшей от булимии и весившей всего 19 килограммов. Для скрипачки из «Дома-2» эта проблема была знакома, и она помогла собрать нужную сумму на лечение участницы шоу. В итоге Корягина набрала несколько десятков килограммов.
Мария Кохно и Кристина Корягина. Фото: соцсети
По словам Марии, благотворительность ей не чужда – она якобы опекает несколько фондов, в том числе помогающих онкобольным, а также открыла собственную благотворительную организацию для страдающих анорексией. Из-за обилия работы девушка даже попала в больницу с нервным истощением.
В 2019-м звезда реалити запустила собственное YouTube–шоу «Откровенное Кохно». Сначала она брала интервью у бывших участников «Дома-2», а затем в числе ее гостей стали появляться артисты и другие медийные личности.
Обвинения в мошенничестве
В январе 2021 года Мария и ее знакомый Владимир Шарапов стали фигурантами дела о мошенничестве на сумму в 20 миллионов рублей. Кохно прорекламировала в социальной сети бизнес своего партнера, который оказался нелегальным. Мужчина занимал у людей деньги, обещая приумножить капитал за счет выгодных вложений.
Мария Кохно и Владимир Шарапов. Фото: соцсети
По словам Кохно, она проходила по уголовному делу как свидетель. Якобы знакомство и сотрудничество с Шараповым девушке обеспечил ее директор. Она заявила, что не брала с предпринимателя денег за рекламу и прекратила деловые отношения с ним, как только узнала о махинациях.
Позже Мария призналась, что собиралась выйти замуж за Владимира, но мужчина оказался за решеткой.
Мария Кохно сейчас
Звезда «Дома-2» продолжает развитие соцсетей и своего музыкального таланта. Она выступает со скрипкой на различных мероприятиях – показах мод, свадьбах, концертах – и снимается в клипах других артистов.
Также ей наконец удалось обрести личное счастье. Сначала она не стремилась показывать поклонникам своего нового избранника Игоря, выставляя совместные фото так, чтобы его лицо было скрыто. Но летом 2022 года она с радостью сообщила, что подала заявление в загс.
Мария Кохно с новым избранником. Фото: соцсети