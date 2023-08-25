Дреды и одежда из секонд-хенда: кто такой GONE.Fludd и откуда взялся его псевдоним

Если в последнее годы GONE.Fludd носит короткую стрижку, привычную для большинства мужчин. То раньше исполнитель хвастался своими разноцветными дредами. Он не покупал брендовые вещи и не пел о своем богатстве, как это делают современные рэперы.

Детство и юность

GONE.Fludd – это псевдоним Александра Бузе, который родился 4 июля 1994 года в ПГТ Тучково.

Отец Саши виделся с семьей редко. Потому что имел связь с криминальным миром. А мама Бузе работала на заводе.

Музыка интересовала будущего артиста с ранних лет. Саша отучился в музыкальной школе по классу гитары пять лет. Высшее образование Бузе получил в МАДИ. Но специалистом в области проектирования автомобильных дорог GONE.Fludd никогда не работал. Хотя Александр и ценит годы, проведенные в стенах ВУЗа.