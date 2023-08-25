Дреды и одежда из секонд-хенда: кто такой GONE.Fludd и откуда взялся его псевдоним

Если в последнее годы GONE.Fludd носит короткую стрижку, привычную для большинства мужчин. То раньше исполнитель хвастался своими разноцветными дредами. Он не покупал брендовые вещи и не пел о своем богатстве, как это делают современные рэперы.
Детство и юность
GONE.Fludd – это псевдоним Александра Бузе, который родился 4 июля 1994 года в ПГТ Тучково.
Отец Саши виделся с семьей редко. Потому что имел связь с криминальным миром. А мама Бузе работала на заводе.
Музыка интересовала будущего артиста с ранних лет. Саша отучился в музыкальной школе по классу гитары пять лет. Высшее образование Бузе получил в МАДИ. Но специалистом в области проектирования автомобильных дорог GONE.Fludd никогда не работал. Хотя Александр и ценит годы, проведенные в стенах ВУЗа.
Саша Бузе в детстве (слева). Фото: соцсети
Личная жизнь
С появлением у GONE.Fludd социальных сетей поклонники его творчества узнали и о девушке артиста. К слову, известно, что ее зовут Анастасия. Однако пара больше не вместе.
GONE.Fludd с бывшей девушкой. Фото: соцсети
Перемены в личной жизни сподвигли артиста поменяться и внешне. Весной 2020 года GONE.Fludd перестал носить красные дреды.
А новой девушкой Александра Бузе стала экс-участница группы SEREBRO Татьяна Моргунова.
GONE.Fludd и Татьяна Моргунова. Фото: соцсети
Как появился псевдоним
GONE.Fludd – необычный псевдоним. Даже тем, кто близок к культуре рэпа, сложно с первого раза догадаться о его значении.
К слову, с английского языка первая часть псевдонима «Gone» переводится как «потерянный». А «Fludd» – отсылка к Роберту Фладду, английскому алхимику и мистику эпохи Возрождения.
GONE.Fludd после смены имиджа. Фото: соцсети
Становление артиста
В 8-м классе Gone.Fludd познакомился с другими любителями музыки. Они тоже стали известными артистами. Речь идет о рэп-исполнителях Superior Cat Proteus и Iroh. Ребята организовали первую для Саши Бузе музыкальную команду Midnight Tramp Gang.
В 2013 году экс-одноклассники еще раз объединились для создания проекта GVNGRXL. Их жанр тяготел к оккультному рэпу. И тогда Александр придумал псевдоним Gone.Fludd.
Уже в 2014 году музыканты сменили название на Sabbat Cult. Ребята смогли приобрести микрофон. И качество их звука значительно улучшилось. Но, как это часто бывает, исполнители спустя время решили двигаться самостоятельно и предпочли сольную карьеру.
GONE.Fludd с друзьями по группе. Фото: соцсети
Несмотря на, что двигаться сольно Александру было сложно, он не сдался. Уже с 2015 года GONE.Fludd выпускал целые альбомы.
Например, он опубликовал альбом «Формы и пустота». Пластинка состоит из 14 треков.
Второй релиз High Lust из 7 песен был выпущен через год. А в 2017 году артист представил пластинку «Прилунение». Она сильно отличалась от прежней музыки Бузе.
Вместе с бывшим коллегой по группе Iroh артист создал мини-альбом «ПринципСуперПозиции» о жизни в свое удовольствие. Это случилось в 2017 году.
Слава
Настоящая популярность пришла к артисту только в 2018 году, после премьеры альбома Boys Don’t Cry.
И 4 октября 2018 года Александра позвали на Первый канал. Рэпер появился в эфире программы «Вечерний Ургант». Там GONE.Fludd исполнил песню «Кубик льда».
GONE.Fludd сейчас
Артист продолжает писать треки и давать концерты. Он уверяет своих поклонников, что не собирается останавливаться на достигнутом.