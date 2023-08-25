Соперничество с Водонаевой, собственный бизнес и серьезная болезнь: что известно о сестре Ольги Бузовой

Биография знаменитости
Анна Бузова — бизнесвумен, экс-участница скандального проекта «Дом-2» и сестра звезды сцены Ольги Бузовой. Хотя карьера Анны в рамках телешоу не сложилась, за ее жизнью следят журналисты и многочисленные фанаты. Загадочностью и нераскрытыми тайнами в личной жизни сестра певицы только подогревает интерес общественности к своей персоне.
Скандалы со старшей сестрой и безупречная учеба в школе
Анна родилась 6 мая 1988 года в Санкт-Петербурге в семье военнослужащего Игоря Дмитриевича и врача-дантиста Ирины Александровны. После развода мама растила дочерей одна, а с отцом сестры встречались по выходным.
Хотя сегодня Анну и ее сестру Ольгу Бузову связывают теплые отношения, в юности девочки часто скандалили. Камнем преткновения между ними мог стать любой пустяк. Известно, что Аня была прилежной и скромной ученицей, не способной на бунтарские поступки, в отличие от Оли.
Анна с детства мечтала вести бизнес. В возрасте 12 лет Бузова мыла полы у матери в поликлинике, работала продавцом и даже побывала в роли администратора салона красоты. Она всегда хотела ни в чем себе не отказывать, однако родительский доход не позволял жить в роскоши.
Аня Бузова (слева) и ее старшая сестра Оля. Фото: соцсети
Участие в «Доме-2» и конкуренция с Водонаевой
Первоначально Ирина Александровна не хотела отпускать вторую дочку на скандальный проект, но изменила мнение о реалити-шоу, когда увидела по телевизору достойное поведение старшей. На телестройке Аня задержалась ненадолго и покинула проект спустя 28 дней.
Бузова-младшая не раз признавалась, что на периметр пришла из-за отношений с уже бывшим парнем: Анна хотела привлечь внимание экс-бойфренда, с которым встречалась три года.
На обаятельную шатенку сразу обратил внимание Степан Меньщиков, который на тот момент состоял в паре с Айгюн Гасановой. Однако ревнивая участница телестройки останавливала пыл любвеобильного Степана, и мимолетная симпатия не вылилась во что-то серьезное.
По слухам, главной конкуренткой Бузова считала не менее эффектную участницу Алену Водонаеву. Также известно, что Анна не общалась практически ни с кем из девушек, а предпочитала проводить время с сестрой и ее возлюбленным Романом Третьяковым.
Анна Бузова и Ольга Бузова. Фото: соцсети
На телепроекте Бузовой так и не удалось построить свою любовь. Анна предпочла манящему миру шоу-бизнеса обычную жизнь, лишенную постоянного прицела телекамер.
Второй приход на проект состоялся спустя три года, когда Ольга уже числилась телеведущей шоу. Бузова-старшая пригласила свою сестру в качестве эксперта.
Отношения со старшей сестрой
В начале 2019 года Анна вместе с Ольгой отправилась во Францию на отдых. Компанию им составили подруги. Во время совместного отдыха сестры поругались. Причины ссоры репортерам так не удалось узнать. Позже журналисты написали, что родственницы поссорились из-за нежелания Бузовой-старшей оплачивать сестре обратный билет в бизнес-классе.
Позже Аню заметили на вечеринке Анастасии Костенко, нынешней жены Дмитрия Тарасова. Слухи о том, что она из мести собственной сестре стала подругой модели, мгновенно распространились среди поклонников. Но позже Аня призналась, что на фото с Костенко была не она, а похожая на нее девушка.
К слову, Бузова-младшая решила попробовать себя в музыкальном творчестве и в июне 2019 года в своем микроблоге выложила новость о том, что она записала песню в собственном исполнении. Однако трек так и не был обнародован.
В июне 2020 года сестры помирились. С тех пор родственницы регулярно публикуют совместные фото и признаются друг другу в любви.
Анна Бузова. Фото: соцсети
Бизнес-проекты Анны Бузовой
Анна вместе с Ольгой имеет собственный бизнес — сеть магазинов оригинальной бижутерии, а также интернет-магазин и модными женскими аксессуарами. У бизнесвумен также есть собственная линия одежды, обуви и косметики.
На Анну несколько лет назад была зарегистрирована фирма, занимающаяся продвижением не только косметических товаров, одежды и обуви, но и продажей сельхозтехники. По предположениям журналистов, управлением всей этой «тяжелой артиллерии» сейчас занимается ее избранник.
Анна пробовала свои силы в индустрии красоты, но ее салон Buna Beauty Bar просуществовал менее года — в начале 2020 года его пришлось закрыть. Сейчас Анна ведет сразу несколько проектов. Один сосредоточен на гайдах по прическам и макияжу.
Анна Бузова с сестрой Ольгой и родителями. Фото: соцсети
Личная жизнь звезды
После ухода за периметр поклонникам Ани оставалось только гадать, что же происходит в ее личной жизни. Недавно журналистам удалось выяснить, что ее парнем долгое время был бизнесмен Константин Штрыкин, который, по мнению Ольги, похож на участника проекта Евгения Дремова.
Детей у предпринимательницы на данный момент нет, но она обмолвилась СМИ, что хотела бы родить ребенка.
В 2018 году Ольга Бузова рассказала в интервью, что сестра и ее парень поженились. Правда, в более поздних интервью Анна не говорила о свадьбе как о свершившемся факте.
В марте 2020 года Бузова в своем микроблоге рассказала фолловерам, что воплотила свою мечту в реальность — вместе с возлюбленным купила квартиру в Москве.
Анна Бузова и Константин Штрыкин. Фото: соцсети
А в 2023 году Аня рассказала о проблемах избранника. Константин перенес сложную операцию, после чего у него нарушился функционал плечевого сустава. Вместе с ним Бузова-младшая искала хороших врачей, чтобы пройти физиотерапию и восстановить подвижность руки.
Кроме того, самой Анне пришлось в столкнуться со сложной проблемой со здоровьем. В конце 2020 года у нее случился инсульт, нарушилась чувствительность в руке и ноге, была заметна ассиметрия лица, возникли проблемы с речевым аппаратом. К счастью, девушке удалось избежать более серьезных последствий и после терапии состояние Бузовой-младшей улучшилось.
Анна Бузова. Фото: соцсети
Бузова-младшая сейчас
В течение последних лет Бузова все активнее продвигала услуги в Сети, выступая автором самых разных курсов. Не все они были удачными, но знаменитость не сдавалась, пробуя новые направления. В апреле этого года она анонсировала старт курса по осознанному расслаблению.