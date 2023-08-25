Соперничество с Водонаевой, собственный бизнес и серьезная болезнь: что известно о сестре Ольги Бузовой

Биография знаменитости

Анна Бузова — бизнесвумен, экс-участница скандального проекта «Дом-2» и сестра звезды сцены Ольги Бузовой. Хотя карьера Анны в рамках телешоу не сложилась, за ее жизнью следят журналисты и многочисленные фанаты. Загадочностью и нераскрытыми тайнами в личной жизни сестра певицы только подогревает интерес общественности к своей персоне.

Скандалы со старшей сестрой и безупречная учеба в школе

Анна родилась 6 мая 1988 года в Санкт-Петербурге в семье военнослужащего Игоря Дмитриевича и врача-дантиста Ирины Александровны. После развода мама растила дочерей одна, а с отцом сестры встречались по выходным.

Хотя сегодня Анну и ее сестру Ольгу Бузову связывают теплые отношения, в юности девочки часто скандалили. Камнем преткновения между ними мог стать любой пустяк. Известно, что Аня была прилежной и скромной ученицей, не способной на бунтарские поступки, в отличие от Оли.

Анна с детства мечтала вести бизнес. В возрасте 12 лет Бузова мыла полы у матери в поликлинике, работала продавцом и даже побывала в роли администратора салона красоты. Она всегда хотела ни в чем себе не отказывать, однако родительский доход не позволял жить в роскоши.