Главный хулиган рэп-сцены и семьянин со стажем: жизнь и творчество певца Натана

Биография знаменитости

Натан — молодой российский певец, уже много лет сотрудничающий с лейблом Black Star. Хит рэпера «Слышь, ты че такая дерзкая?» появился в 2014 году и завоевал армию поклонников и хейтеров. С того момента музыкант, несмотря на все пересуды, выпустил уже ряд синглов, но о самом исполнителе по-прежнему известно немного.

Поэтический дар и увлечение рэпом с детства

Натан Миров появился на свет в столице Казахстана (на тот момент — Алматы) 17 марта 1986 года. Мама Натана школьная учительница, а папа — врач-невропатолог. Родители, помимо будущего музыканта, воспитывали еще троих детей — двух сестер Натана и его младшего брата.

У мальчика рано обнаружилась тяга к творчеству. Он начал писать стихи уже в начальных классах школы. Не только поэтический дар имелся у Мирова. Довольно рано у мальчика обнаружился хороший музыкальный слух. Он начал играть на духовых инструментах в 14 лет.

Примерно в это же время парень увлекся рэпом. В сочетании с поэтическим талантом юноши это молодежное направление оказалось как нельзя кстати. После окончания школы Миров отправился поступать в институт искусств, выбрав актерский факультет. В 2009 году Натан получил диплом.