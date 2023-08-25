Главный хулиган рэп-сцены и семьянин со стажем: жизнь и творчество певца Натана

Биография знаменитости
Натан — молодой российский певец, уже много лет сотрудничающий с лейблом Black Star. Хит рэпера «Слышь, ты че такая дерзкая?» появился в 2014 году и завоевал армию поклонников и хейтеров. С того момента музыкант, несмотря на все пересуды, выпустил уже ряд синглов, но о самом исполнителе по-прежнему известно немного.
Поэтический дар и увлечение рэпом с детства
Натан Миров появился на свет в столице Казахстана (на тот момент — Алматы) 17 марта 1986 года. Мама Натана школьная учительница, а папа — врач-невропатолог. Родители, помимо будущего музыканта, воспитывали еще троих детей — двух сестер Натана и его младшего брата.
У мальчика рано обнаружилась тяга к творчеству. Он начал писать стихи уже в начальных классах школы. Не только поэтический дар имелся у Мирова. Довольно рано у мальчика обнаружился хороший музыкальный слух. Он начал играть на духовых инструментах в 14 лет.
Примерно в это же время парень увлекся рэпом. В сочетании с поэтическим талантом юноши это молодежное направление оказалось как нельзя кстати. После окончания школы Миров отправился поступать в институт искусств, выбрав актерский факультет. В 2009 году Натан получил диплом.
Маленький Натан с мамой и папой. Фото: соцсети
Сотрудничество с братом и начало сольной карьеры
В 1999 году Натан сделал первые шаги в своей карьере вместе с коллективом «Синдикат». В 2003 году группа презентовала свой дебютный альбом.
«Синдикат» начал выступать в ночных клубах и наращивать популярность. Группа в 2008 году сменила название на Fuckeлы Hustla.
После окончания института искусств Натан принял решение отправиться в свободное плавание и строить сольную карьеру.
В 2001 году Натан начал работать вместе с братом. Новый материал сильно отличался от предыдущего. Поклонники рэпера отметили это, когда вышли его свежие хиты «Виски со льдом» и Happy Еnd.
В 2013 году Натан перебрался в Москву. Это решение было принято после победы в конкурсе «Молодая кровь», организованном продюсерским центром Тимати Black Star Incorporated.
Год спустя Натан порадовал своих многочисленных поклонников новыми песнями. Вместе с Тимати он спел композицию «Девочка Бомба». Понравились любителям рэпа и песни «Часть меня», «Майкрофон» и «Просто история».
Чуть позже молодой музыкант выпустил еще два новых сингла, на этот раз обе композиции Натан записал в дуэте с девушками: «Наверно» с Еленой Темниковой и «Ты готов услышать "нет"?» с Кристиной Си.
Рэпер Натан. Фото: соцсети
В ноябре 2017 года артист вместе с другой подопечной лейбла Black Star Клавой Кокой появился на интеллектуально-юмористическом шоу «Где логика?».
Годом позже состоялась громкая премьера хита «Моя», в создании которого принимали участие казахский рэпер и MC Doni. В это же время исполнитель выпустил первый сольный альбом, который получил название «9».
В 2019 году дискографию рэпера пополнил очередной сингл «Фантом». В коллаборации с Клавой Кокой и Мишей Марвиным Натан исполнил песню Señorita.
В 2020 году музыкант порадовал поклонников несколькими премьерами. Лирический трек «Выбирай» появился в репертуаре исполнителя в январе. В создании песни принимал участие Гусейн Гасанов.
Артист планирует продолжать актерскую карьеру. В молодежном фильме «Вираж» он исполнил роль самого себя. Есть у рэпера и опыт работы в озвучке. Его голосом говорят герои мультфильмов «Папа-Мама гусь» и «Кролик Питер – 2».
Клава Кока и Натан. Фото: соцсети
Личная жизнь рэпера
Натан уже много лет женат на красавице Анастасии Швецовой. Пара официально оформила свои отношения в 2012 году, и девушка без колебаний взяла фамилию мужа.
По слухам, жена артиста работает дизайнером. Анастасия редко появляется на мероприятиях и стремится остаться в тени мужа, чтобы не испортить амплуа Натана как холостого и привлекательного парня.
Знакомство Натана и его будущей жены произошло в социальных сетях. Инициативу проявил сам музыкант. Виртуальное общение длилось несколько месяцев и закончилось первым свиданием.
Предложение Анастасии музыкант сделал во время съемок клипа на песню Happy End. В нем девушка исполнила роль ревнивой невесты музыканта. В финале съемок Натан предложил Насте выйти за него замуж и преподнес ей кольцо.
В том же 2012 году, когда Анастасия и Натан сыграли свадьбу, случилось еще одно замечательное событие: родился их первенец. Втроем Мировы перебрались в Москву.
Натан с сыном Ратмиром. Фото: соцсети
В апреле 2018 года Настя подарила музыканту второго ребенка. Сына назвали Ратмиром. О радостном событии Натан сообщил своим подписчикам. По выложенному фото поклонники догадались, что рэпер присутствовал в родильном отделении.
Миров и его жена не собираются останавливаться на достигнутом и готовы и дальше увеличивать свою семью. Сейчас супруги подумывают об усыновлении.
Натан с женой Анастасией. Фото: соцсети
Рэпер сейчас
Весной 2021 года музыкант порадовал поклонников двумя новыми треками — «Золото, серебро» и «Жара». А 31 августа презентовал композицию «Последний шот».
Музыкант также принял участие в проекте «Фактор страха», который стал одной из самых ожидаемых премьер осени 2021 года. Перезапуск легендарного шоу ознаменовался новыми правилами и, конечно, новыми испытаниями.