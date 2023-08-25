Танцовщица, сделавшая удачную карьеру в Голливуде: кто такая Шарлиз Терон

Кто такая Шарлиз Терон?
Шарлиз Терон родилась в Южной Африке, впервые начала сниматься в кино в середине 1990-х, зарекомендовав себя ролями в фильмах «Правила виноделов» и «Адвокат дьявола».
Она получила Оскар за роль серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме «Монстр» (2003) и продемонстрировала свой актерский диапазон в таких фильмах, как «Северная страна» (2005), «Бедная богатая девочка» (2011), «Белоснежка и охотник» (2012), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) и «Взрывная блондинка» (2017).
Шарлиз Терон с наградой за «лучшую актрису» и Стюарт Таунсенд на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair 29.02.2004 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Актриса и филантроп Шарлиз Терон родилась 7 августа 1975 года в сельской местности Бенони в Южной Африке, в семье совладельцев дорожно-строительной компании Чарльза и Герды. Семья жила на действующей ферме за пределами Йоханнесбурга, и хотя в детстве Терон занималась домашним хозяйством, ухаживая за скотом, рано проявилась ее страсть к танцам. Чтобы развить свои художественные наклонности, уже в шест лет Терон начала заниматься балетом. Родители поощряли ее растущий талант, и в возрасте 12 лет ее отправили в школу-интернат в Йоханнесбурге изучать танцы.
Семью Терон сложно было счастливой: в 1991 году, когда Терон было 15 лет, ее отец жестоко напал на нее и ее мать. Герда Терон застрелила своего мужа на глазах у дочери. Произошедшее было расценено как акт самообороны, поэтому женщине не предъявляли обвинений. После смерти мужа Герда взяла на себя управление компанией, а Шарлиз придумала историю о том, что ее отец стал жертвой автомобильной аварии.
В 16 лет Терон приняла участие в конкурсе моделей в Йоханнесбурге, который она выиграла. Вскоре она отправилась в Италию, где выиграла Международный конкурс New Model Today и всерьез занялась модельной карьерой.
После поездки в Нью-Йорк в возрасте 18 лет она оставила высокую моду, чтобы попытаться сделать карьеру танцовщицы. Ее занятия в балете Джоффри были прерваны из-за серьезной травмы колена, вынудивших ее отказаться от танцевальной карьеры.
Шарлиз Терон и Ченнинг Татум выступают на 85-й церемонии вручения премии «Оскар» 24.02.2013 г. Фото: Global Look Press
Переезд в Голливуд и ранние роли
Терон решила заняться актерским мастерством и переехала в Лос-Анджелес. Однако вскоре она обнаружила, что ее африканский акцент был препятствием для получения некоторых ролей. Часами смотря телевизор, она пыталась скрыть свои южноафриканские корни и говорить по-другому.
В 1994 году Терон поспорила с кассиром банка, который отказался позволить ей снять средства со счета в Южной Африке. Девушка устроила скандал, который привлек внимание Джона Кросби, голливудского менеджера, который представлял интересы таких звезд, как Джон Херт и Рене Руссо.
Он немедленно предложил подписать контракт с Терон, и через несколько месяцев она дебютировала в качестве актрисы в небольшой роли в фильме «Дети кукурузы 3» (1995). Вскоре после этого последовали более крупные части в «Два дня в долине» (1996) и «То, что ты делаешь» (1996).
Шарлиз Терон. Фото: кадр из к/ф «Два дня в долине» (1996)
«Адвокат дьявола», «Жена астронавта», «Ограбление по-итальянски»
По мере того, как Терон становилась все более заметной в Голливуде, она получила роль вместе с Аль Пачино и Киану Ривзом в фильме «Адвокат дьявола» (1997). Ее роль жены-самоубийцы Ривза принесла ей еще одну короткую, но запоминающуюся роль в фильме Вуди Аллена «Знаменитость» (1998) и главную роль в ремейке диснеевского фильма «Могучий Джо Янг» (1998).
В 1999 году Терон получила ряд ролей в известных фильмах, включая «Жена астронавта» с Джонни Деппом и «Правила виноделов» с Тоби Магуайром. В 2001 году она вновь объединилась с Ривзом для слезоточивого фильма «Сладкий ноябрь», а два года спустя она снялась вместе с Марком Уолбергом в триллере «Ограбление по-итальянски» (2003).
Шарлиз Терон и Тоби Магуайр. Фото: кадр из к/ф «Правила виноделов» (1999)
Премия «Оскар» за фильм «Монстр»
Несмотря на весь ее недавний успех, именно главная роль Терон в фильме 2003 года «Монстр» — биографическом фильме о серийной убийце Эйлин Уорнос — превратила ее из экранной красавицы в признанную актрису. Терон заработала около 40 фунтов за фильм, а ее жесткая, захватывающая игра принесла ей как премию «Оскар», так и «Золотой глобус».
Шарлиз Терон. Фото: кадр из к/ф «Монстр» (2003)
«Северная страна», «Хэнкок», «Бедная богатая девочка»
После своей роли Бритт Экланд в фильме «Жизнь и смерть Питера Селлерса» (2004) Терон взялась за другую сильную драму, сыграв главную роль в 2005 году в фильме «Северная страна» с Сисси Спейсек и Фрэнсис Макдорманд. Работа принесла ей номинации на «Золотой глобус» и «Оскар».
В том же году она снялась в экранизации культового мультфильма MTV «Эон Флакс» на большом экране и неоднократно появлялась в качестве гостя в отмеченной наградами телевизионной комедии «Задержка в развитии».
В 2008 году Терон вернулась к жанру супергероев в фильме «Хэнкок» с коллегой по фильму Уиллом Смитом. В 2009 году она появилась в киноверсии фильма Кормака Маккарти «Дорога». Вскоре Терон продемонстрировала другую сторону своего актерского таланта в независимой драматической комедии 2011 года «Бедная богатая девочка» с Паттоном Освальтом. Она получила премию «Золотой глобус» за изображение писательницы, сталкивающейся с личными и профессиональными трудностями.
Шарлиз Терон, Фрэнсис Макдорманд и Вуди Харрельсон. Фото: кадр из к/ф «Северная страна» (2005)
«Белоснежка и охотник», «Безумный Макс: дорога ярости»
Терон исполнила роль Злой королевы в фильме 2012 года «Белоснежка и охотник». Затем она сыграла Мередит Викерс в научно-фантастическом триллере 2012 года «Прометей». В 2014 году она снялась в комедии Сета Макфарлейна «Миллион способов потерять голову».
В 2015 году Терон предстала в образе сильной и решительной Фурии в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости», в котором также снялся Том Харди в роли Макса, и сыграла Либби Дэй, персонажа, пережившего жестокое убийство своей семьи в «Темных тайнах».
В следующем году она вернулась к королевству зла для «Белоснежка и Охотник 2», а затем получила главную роль в «Последнем лице», политической драме режиссера Шона Пенна с Хавьером Бардемом в главной роли.
Шарлиз Терон и Эмили Блант. Фото: кадр из к/ф «Белоснежка и Охотник 2» (2016)
«Взрывная блондинка», «Форсаж 8», «Семейка Аддамс», «Скандал»
В 2017 году Терон снялась в роли агента МИ-6 Лоррейн Бротон в фильме «Взрывная блондинка», основанном на графическом романе «Самый холодный город», и продолжила в жанре боевика-триллера роль кибертеррористки в «Форсаж 8». В 2018 году были сняты комедии, в которых Терон сыграла главную роль и получивших признание критиков «Талли» и «Опасный бизнес».
После участия в романтической комедии «Та еще парочка» 2019 года Терон возглавила звездный актерский состав «Семейки Аддамс» в роли Мортишии. В конце того же года она сыграла ведущую новостей Мегин Келли в фильме «Скандал», обвинившую в насилии бывшего главу Fox News Роджера Эйлса.
Шарлиз Терон. Фото: кадр из к/ф «Взрывная блондинка» (2017)
Личная жизнь
Помимо ролей в кино, Терон также является филантропом и общественным деятелем. В 2008 году она была отмечена Организацией Объединенных Наций, когда стала десятым посланником мира организации. Терон также является сторонником Глобального фонда, организации, занимающейся борьбой со СПИДом, туберкулезом и малярией.
В 2008 году Терон объявила, что стала гражданкой США. Актриса до сих пор сохраняет свое южноафриканское гражданство.
Терон была в длительных отношениях с актером Стюартом Таунсендом. После почти десяти лет совместной жизни пара рассталась в 2010 году. В конце 2013 года у нее были романтические отношения с актером Шоном Пенном, но пара рассталась в июне 2015 года.
Терон усыновила сына Джексона в 2012 году, а через три года удочерила дочь Августу.
Шарлиз Терон и Шон Пенн. Фото: Global Look Press
Шарлиз Терон с матерью Гердой. Фото: Global Look Press