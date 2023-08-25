Танцовщица, сделавшая удачную карьеру в Голливуде: кто такая Шарлиз Терон

Ранняя жизнь

Актриса и филантроп Шарлиз Терон родилась 7 августа 1975 года в сельской местности Бенони в Южной Африке, в семье совладельцев дорожно-строительной компании Чарльза и Герды. Семья жила на действующей ферме за пределами Йоханнесбурга, и хотя в детстве Терон занималась домашним хозяйством, ухаживая за скотом, рано проявилась ее страсть к танцам. Чтобы развить свои художественные наклонности, уже в шест лет Терон начала заниматься балетом. Родители поощряли ее растущий талант, и в возрасте 12 лет ее отправили в школу-интернат в Йоханнесбурге изучать танцы.

Семью Терон сложно было счастливой: в 1991 году, когда Терон было 15 лет, ее отец жестоко напал на нее и ее мать. Герда Терон застрелила своего мужа на глазах у дочери. Произошедшее было расценено как акт самообороны, поэтому женщине не предъявляли обвинений. После смерти мужа Герда взяла на себя управление компанией, а Шарлиз придумала историю о том, что ее отец стал жертвой автомобильной аварии.

В 16 лет Терон приняла участие в конкурсе моделей в Йоханнесбурге, который она выиграла. Вскоре она отправилась в Италию, где выиграла Международный конкурс New Model Today и всерьез занялась модельной карьерой.

После поездки в Нью-Йорк в возрасте 18 лет она оставила высокую моду, чтобы попытаться сделать карьеру танцовщицы. Ее занятия в балете Джоффри были прерваны из-за серьезной травмы колена, вынудивших ее отказаться от танцевальной карьеры.