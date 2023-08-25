Скандальная избранница Клубнички и молодая бизнесвумен: биография блогера Елены Ветер

Биография знаменитости
Ольга Ветер — участница знаменитого телепроекта «Дом-2» с лета 2015-го по октябрь 2016 года. На скандальное реалити-шоу она попала вслед за избранником, и ее сразу окрестили «единственным удачным проектом неудачника Глеба Жемчугова». Биография Ольги полна испытаний, но, несмотря на все невзгоды, она все же смогла построить свое счастье.
Жизнь в Китае и трагическая смерть младшей сестры
Ольга Ветер родилась в Иркутской области, в городе Братске. Она окончила общеобразовательную школу и с детства занималась современными танцами. Став старше, Ветер стала выступать на сцене иркутских ночных клубов, а со временем перебралась в Китай. Там девушка продолжила танцевать в местных заведениях.
Для Ольги большое значение имеет семья. В августе 2015 года с ее родной младшей сестрой Любовью случилась трагедия. Ольга немедленно оставила занятия и примчалась в Иркутск. К сожалению, оказалось, что 19-летняя Люба, которая упала с балкона второго этажа, получила травмы, несовместимые с жизнью, и в больнице скончалась. Для Оли и ее родителей это стало невероятным шоком.
Ольга Ветер (справа) и ее младшая сестра Люба на руках у папы. Фото: соцсети
Участие в телестройке и знакомство с Глебом Жемчуговым
Еще до знакомства с избранницей Глеб Жемчугов, которого телезрители знают под прозвищем Клубничка, появлялся в телепроекте «Дом-2». Молодого человека несколько раз выгоняли за периметр, но затем приглашали вновь. В последний раз Глеб вернулся вместе с женой и сыном.
Как объяснили такой поступок супруги Жемчуговы, они не хотели расставаться друг с другом и считали возможным жить и воспитывать ребенка перед телекамерами. Ольга и Глеб поселились в VIP-домике, который ранее занимала другая телевизионная семья — Алиана и Александр Гобозовы.
Ольга Ветер и Глеб Жемчугов. Фото: соцсети
Сначала Оля чувствовала себя на проекте гармонично и спокойно, но затем стали случаться небольшие скандалы и недопонимания. Обидным для девушки оказался тот факт, что муж перед камерами рассказывал о подробностях семейной интимной жизни.
Параллельно с этим волевая Ветер в конкурсе «Человек года» уверенно вышла в финал, а 18 августа 2016 года на церемонии заключительного голосования было объявлено, что зрители выбрали именно ее.
Еще до трагедии в семье, связанной с сестрой. Оля сумела построить личную жизнь. В Китае, где девушка танцевала по контракту в развлекательном заведении, она познакомилась с веселым парнем по имени Глеб Жемчугов — шоуменом, рэпером и ведущим концертов.
Свадьба Ветер и Жемчугова
Церемония бракосочетания ребят состоялась 10 октября 2014 года на родине Ольги. После этого молодожены продолжили работу в Китае. Весной 2015 года супруги стали отцом и матерью: Ветер родила мальчика. Сына назвали Михаилом.
Ольга с сыном от Глеба Жемчугова Мишей. Фото: соцсети
В начале 2017 года семейные отношения Жемчугова и Ветер не выдержали испытаний, супруги развелись.
Жизнь после развода
Вскоре в жизни Ольги появился новый молодой человек. Молодым человеком звезды стал Евгений Гузенко, инструктор по вождению, с которым она познакомилась, еще будучи замужем.
В начале лета 2017 года Ольга вместе с сыном Мишей побывала на родине Евгения, в Краснодарском крае, где познакомилась с близкими своего избранника.
Общение с Жемчуговым Ветер не прерывала только из-за сына. Экс-избранник помогал девушке материально. Деньги, которые Глеб зарабатывал исполнением песен в стиле рэп и проведением корпоративов бывшая телезвезда тратила на сына Мишу.
О том, что Ольга опять одинока, ее поклонники узнали в 2020 году. Но ей самой такое положение дел дискомфорта не доставляло: она начала ремонт в столичной квартире, попутно развивая бизнес в интернете.
Евгений Гузенко и Ольга Ветер. Фото: соцсети
Девушка испугала своих фанатов новостью об автомобильной аварии, в которую попала летом 2020 года. К счастью, Ольга отделалась легким испугом и небольшими травмами.
Сообщения об изменениях в личной жизни появились в соцсетях красотки в 2021 году. На фотографиях рядом с Ветер все чаще позировал молодой брюнет по имени Дмитрий. Парень отлично ладит с маленьким Михаилом и даже участвует в его воспитании.
Пластические операции и тату Ольги Ветер
За время участия в проекте «Дом-2» Ветер сумела существенно изменить внешность. Первым делом она вставила импланты в грудь, так как была недовольна послеродовой формой бюста. В отличие от других обладательниц силиконового бюста, Оля не стала увлекаться увеличением груди, а оставила второй размер, который и был до операции. Спустя время телезвезда обратилась в косметологическую клинику по поводу коррекции формы губ.
Ольга Ветер и Дмитрий. Фото: соцсети
Несколько лет назад поклонники Ветер узнали о новых тату, которые появились на теле звезды после проекта. Так, в конце февраля 2018 года девушка сделала на спине татуировку в виде рысьей мордочки.
Ольга Ветер сейчас
Звезда в 2023 году занимается закупками китайских товаров. А вместе с матерью в начале года даже проводила платные курсы, на которых рассказывала о возможностях покупать сравнительно недорогие вещи напрямую у поставщиков. Кроме этого, экс-участница «Дом-2» продолжает зарабатывать на рекламе в социальных сетях.