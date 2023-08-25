Скандальная избранница Клубнички и молодая бизнесвумен: биография блогера Елены Ветер

Биография знаменитости

Ольга Ветер — участница знаменитого телепроекта «Дом-2» с лета 2015-го по октябрь 2016 года. На скандальное реалити-шоу она попала вслед за избранником, и ее сразу окрестили «единственным удачным проектом неудачника Глеба Жемчугова». Биография Ольги полна испытаний, но, несмотря на все невзгоды, она все же смогла построить свое счастье.

Жизнь в Китае и трагическая смерть младшей сестры

Ольга Ветер родилась в Иркутской области, в городе Братске. Она окончила общеобразовательную школу и с детства занималась современными танцами. Став старше, Ветер стала выступать на сцене иркутских ночных клубов, а со временем перебралась в Китай. Там девушка продолжила танцевать в местных заведениях.

Для Ольги большое значение имеет семья. В августе 2015 года с ее родной младшей сестрой Любовью случилась трагедия. Ольга немедленно оставила занятия и примчалась в Иркутск. К сожалению, оказалось, что 19-летняя Люба, которая упала с балкона второго этажа, получила травмы, несовместимые с жизнью, и в больнице скончалась. Для Оли и ее родителей это стало невероятным шоком.