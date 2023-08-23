О чем жалеет Елена Папанова: почему дочь легендарного актера так поздно прославилась

Вместо съемок дочь знаменитого актера растила дочек, вместо театральной сцены читала им сказки… А потом обнаружила, что о ней все забыли.

Дочь знаменитого отца

Елена Папанова родилась 20 ноября 1954 года в Москве. Ее отцом был знаменитый актер Анатолий Папанов, звезда «Бриллиантовой руки» и «Холодного лета пятьдесят третьего». Правда, в ту пору он еще не был знаменитым, хотя на момент рождения дочери ему исполнилось 32 года.

Маме, Надежде Каратаевой, было 29, и она тоже была актрисой — они с Папановым познакомились, когда учились в ГИТИСе. Оба — фронтовики, оба ходили в линялых гимнастерках, а Папанов еще и с палочкой: прихрамывал после ранения и ампутации двух пальцев на ноге.