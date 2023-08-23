О чем жалеет Елена Папанова: почему дочь легендарного актера так поздно прославилась

Вместо съемок дочь знаменитого актера растила дочек, вместо театральной сцены читала им сказки… А потом обнаружила, что о ней все забыли.
Дочь знаменитого отца
Елена Папанова родилась 20 ноября 1954 года в Москве. Ее отцом был знаменитый актер Анатолий Папанов, звезда «Бриллиантовой руки» и «Холодного лета пятьдесят третьего». Правда, в ту пору он еще не был знаменитым, хотя на момент рождения дочери ему исполнилось 32 года.
Маме, Надежде Каратаевой, было 29, и она тоже была актрисой — они с Папановым познакомились, когда учились в ГИТИСе. Оба — фронтовики, оба ходили в линялых гимнастерках, а Папанов еще и с палочкой: прихрамывал после ранения и ампутации двух пальцев на ноге.
«Моя бабушка с маминой стороны, впервые увидев жениха своей дочери, сказала ей потихоньку: «Надя, наверное, Толя хороший человек, но неужели ты не могла найти кого-нибудь посимпатичнее?» Правда, в молодости папа был не очень интересный — долговязый, худой, а мама — красавица», — вспоминала Елена Папанова.
Елена Папанова с отцом — Анатолием Папановым. Фото: соцсети
Любимая бабушка и занималась воспитанием внучки — ведь родители пропадали на гастролях. Лена, впрочем, на них не обижалась. Ей было некогда: активная девочка занималась фигурным катанием, ходила в театральную студию… И, конечно, мечтала стать актрисой. Только вот родители были категорически против.
Мама даже намекала на не слишком привлекательную внешность дочери, объясняя, что та не добьется успеха. А отец позднее, когда Елена все же стала актрисой, отказывался играть с ней на одной сцене — чтобы никто не сказал: «Дочку устроил в театр». И все же Папанова-младшая никого не стала слушать и поступила в ГИТИС.
В театре пела и танцевала
Елена Папанова в молодости. Фото: кадр из фильма «Мы вместе, мама»
Получив диплом, она стала актрисой Театра имени Ермоловой. И сразу же получила главную роль в спектакле «Дарю тебе жизнь». Молодая актриса не подвела коллектив — она не только играла драматические роли, но и пела, и танцевала на сцене. Хотя всегда очень волновалась перед тем, как надо было петь. А вот танцевала с удовольствием — и в спектакле о Мэри Поппинс, где исполняла главную роль, и в роли кухарки Матрены в «Женитьбе Бальзаминова».
В 2021 году Елене Папановой пришлось расстаться с любимым театром — она попала под волну массовых сокращений, которые инициировал худрук Олег Меньшиков. Впрочем, актриса не стала мириться с таким положением дел — она подала иск в суд и добилась своего восстановления. Но потом все равно написала заявление и покинула театр.
Поздний успех в кино
Елена Папанова. Фото: кадр из фильма «Туфли с золотыми пряжками»
В кино Папанова впервые снялась еще на 4-м курсе — в сказке «Туфли с золотыми пряжками». Потом ей доставались, главным образом, эпизоды, и Елена снималась не так часто, как хотелось бы: из-за рождения дочек она отказывалась от многих предложений. Настоящий прорыв в ее кинокарьере произошел уже в 2010 году, после съемок в сериале Валерии Гай Германики «Школа».
Последовали новые предложения режиссеров, Елена Анатольевна снялась в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», затем в ее фильмографию добавился проект «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»… Зрители запомнили актрису в популярном сериале «Склифосовский». В сериале «А у нас во дворе – 2» она появилась в роли врача, в «Заступниках» сыграла судью, затем последовал сериал «Горюнов. Корабль отстоя», фильм Данилы Козловского «Карамора»…
Юрий Титов, свадьба и дочки
Елена Папанова в фильме «Три веселые смены». Фото: кадр из фильма
С Юрием Титовым актриса познакомилась в театре. В спектакле «Как вам это понравится» они играли влюбленных — и сами не заметили, как сценические чувства стали настоящими. Родители отговаривали Елену от этого брака, мотивируя тем, что, став женой и матерью, ей придется отказаться от актерской карьеры.
В чем-то они оказались правы. После рождения первой дочери, Марии, Елена Папанова получала довольно много предложений сниматься в кино. Но она кормила маленькую дочку грудью. Это было для нее важнее всего остального. И актриса отвечала режиссерам отказом. Никто не мог понят — как можно жертвовать карьерой ради семьи? А для Папановой даже вопроса такого не возникало: она считала свой выбор единственно верным.
Упущенные возможности
Елена Папанова с дочками. Фото: соцсети
Вскоре на свет появилась вторая дочь — Надежда. В кино Елену звали все реже. После того как она отказалась поехать на съемки в Германию, предложения почти прекратились. А она не могла никуда ехать — ей надо было растить детей!
Юрий Титов всеми силами старался быть хорошим семьянином и обеспечивать жену и дочек: он много работал в театре, а по ночам подрабатывал грузчиком. Было тяжело, но супруги никому не жаловались и ни у кого не просили помощи — справлялись сами. Так прошло несколько лет. Позднее актриса признавалась, что немного жалеет об упущенных возможностях:
«Я упустила момент, можно сказать, упустила свой шанс. Когда вышла из декрета, время ушло, кино изменилось, да и во мне, конечно, мало чего осталось от той молоденькой русопятой девочки».
Триумфальное возвращение
Елена Папанова. Фото: кадр из сериала «Школа»
В 90-х годах Папанова почти не снималась, в 2000-х появилась всего в нескольких сериалах. Зато потом, в 2010-м, состоялось ее триумфальное возвращение на экран — она сыграла учительницу в нашумевшем сериале Валерии Гай Германики «Школа». Проект вызвал множество споров, его критиковали, режиссера обвиняли в «перегибах» и «искажении действительности»… Как бы там ни было, но сериал получился заметным — и вместе с ним к Елене Папановой пришла настоящая слава. Ей на тот момент было уже 50 лет.
Сколько зарабатывает актриса Елена Папанова
Елена Папанова в сериале «Горюнов-2». Фото: кадр из сериала
После сокращения из Театра имени Ермоловой актриса, подав иск, выиграла суд и получила в качестве компенсации 130 тысяч рублей. Сейчас Елена Папанова довольно много снимается в кино — надо полагать, ей платят достойные гонорары, хотя об их размерах актриса не рассказывает.
Шпионский сериал, комедия и внуки
Книга Елены Папановой. Фото: кадр из интервью
Сейчас Елене Анатольевне 68 лет, она продолжает сниматься, сохранив стройность и привлекательность: при росте 170 см актриса весит 68 кг. В 2023 году на экраны вышел шпионский сериал «Операция «Престол» с ее участием. Скоро зрители смогут увидеть ее и в комедии «Мастодонт», где актриса исполнила роль бабушки. Кроме того, Папанова выпустила книгу о своем знаменитом отце, которая так и называется: «Хочу рассказать… Книга об отце».
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Елена Анатольевна — давно уже бабушка: у нее трое внуков. Ее дочери не стали актрисами — выбрали совсем другие профессии. Может быть, это и к лучшему: Елена Анатольевна лучше других знает, как это нелегко — совмещать семью и актерство. Несмотря на все трудности и слухи о разводе, она счастлива с Юрием Титовым и считает, что знаменитый папа мог бы ею гордиться.