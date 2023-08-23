Честный тест-драйв: почему автомобилистам следует знать блогера Антона Воротникова

Антон Воротников из города Чебоксары сумел стать популярным автоблогером, снимая видео с тест-драйвами и обзорами автомобильных марок. За честным непроплаченным мнением автолюбители могут обратиться к нему.

Начало карьеры

Антон родился 14 февраля 1986 года. В школе, как и большинство мальчишек, он увлекся автомобилями, но высшее образование пошел получать в сельскохозяйственную академию по специальности бухгалтера-аудитора.

В начале взрослой жизни он подрабатывал охранником и строителем. Но о юношеском увлечении не забыл – копил на свою первую машину. Это был ВАЗ-2107. Сев за руль и надавив на газ, парень почувствовал, что нашел смысл жизни.

Жажда скорости привела его в круг стритрейсеров. И вскоре Воротников возглавил это движение в родных Чебоксарах: стал организовывать чемпионаты и автовыставки.