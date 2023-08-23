Честный тест-драйв: почему автомобилистам следует знать блогера Антона Воротникова

Антон Воротников из города Чебоксары сумел стать популярным автоблогером, снимая видео с тест-драйвами и обзорами автомобильных марок. За честным непроплаченным мнением автолюбители могут обратиться к нему.
Начало карьеры
Антон родился 14 февраля 1986 года. В школе, как и большинство мальчишек, он увлекся автомобилями, но высшее образование пошел получать в сельскохозяйственную академию по специальности бухгалтера-аудитора.
В начале взрослой жизни он подрабатывал охранником и строителем. Но о юношеском увлечении не забыл – копил на свою первую машину. Это был ВАЗ-2107. Сев за руль и надавив на газ, парень почувствовал, что нашел смысл жизни.
Жажда скорости привела его в круг стритрейсеров. И вскоре Воротников возглавил это движение в родных Чебоксарах: стал организовывать чемпионаты и автовыставки.
Антон Воротников в 2011 году. Фото: соцсети
В 21 год молодой человек начал печатать журнал Avtoman. Но кризис 2008-го заставил предпринимателя закрыть издание и заняться перепродажей подержанных машин. Впрочем, издательская деятельность все же принесла Антону первый капитал: по заказу одного кандидата в депутаты он создал и быстро раскрутил газету, которая сыграла свою роль в ходе местных выборов.
Воротников вложил полученные от политика деньги в новый бизнес – рекламное агентство, которое тоже назвал Avtoman. Эта фирма до сих пор приносит доход своему создателю, и он может заниматься любимым делом.
Автомобильный блог
Сначала Антон создал в Сети электронную версию журнала Avtoman со своими обзорами, чтобы не тратиться на бумагу. В 2009 году он выпустил дебютный видеоролик - тест-драйв двух машин: Lada Granta и Renault Logan. Запись начала быстро набирать просмотры, и обозреватель понял, что это прекрасный формат для самовыражения.
Антон Воротников на видео. Фото: соцсети
В конце 2010-го он запустил собственный YouTube-канал с подобным контентом, спрашивая у зрителей, на какие модели они хоте ли бы увидеть тест-драйв. С тех пор видеоблог Воротников вырос до 1,5 миллиона подписчиков и более 10 миллионов просмотров в месяц.
Блогер, называющий себя Anton Avtoman, провел сотни разных тест-драйвов, в том числе и импортных машин: BMW, Toyota, Hyundai, Mercedes, Ford и других. Создав каталог познавательных роликов, мужчина отвечает на вопросы подписчиков, помогаем им советами при выборе автомобиля.
Свои видео он снимает с одного дубля, без заранее заготовленного сценария, поэтому они получаются живыми и правдоподобными. Однако у них есть четкая структура: сначала блогер рассказывает о стоимости и комплектации машины, затем исследует авто в движении, а в финале делится своими впечатлениями о салоне, внешнем виде и других деталях.
Антон Воротников. Фото: соцсети
Зрителям нравится, что Антон тестирует машины в условиях реальных российских дорог, часто берет для сравнения автомобили с большим пробегом. Еще одна его фишка – показанные тест-драйвы не являются проплаченными со стороны производителей или автосалонов.
В 2015 году Воротников запустил на своем канале аналог популярной американской передачи «Тачка на прокачку». Цель проекта – создание полноценного транспортного средства из старого авто с внушительным пробегом. Работа над одной машиной занимает около месяца.
В 2017-м блогер вступил в сотрудничество с корпорацией «Газпромнефть» и начал проводить розыгрыши внедорожников среди пользователей автозаправок. Без обмана - машины нашли своих владельцев.
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Антон Воротников. Фото: соцсети
Интересные факты
Антон счастлив в браке, но о своей семье подписчикам не рассказывает.
Воротников участвует в полупрофессиональных соревнованиях на автомобилях.
У блогера есть второй YouTube-канал под названием Avtoman Live с более развлекательным контентом на тему автомобилей.