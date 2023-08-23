Детство в детдоме, победы в телепроектах и слухи о романе с Алексеем Воробьевым: испытания и радости Дианы Анкудиновой

Жизнь певицы Дианы Анкудиновой похожа на сюжет голливудской мелодрамы. В раннем возрасте ее чуть не убила собственная мать, потом ее отдали в детский дом, а затем в судьбе девочки начали происходить чудеса. И они продолжаются до сих пор!
Жизнь в детдоме
Диана Анкудинова появилась на свет 31 мая 2003 года на Дальнем Востоке, в городе Арсеньеве, могла бы умереть еще до рождения, но, видимо, ангел-хранитель накрыл ее своим белым крылом. Дело в том, что биологическая мать Дианы 11 раз делала аборты, но на 12-й раз попытка избавиться от нежеланного ребенка не увенчалась успехом. И будущая певица выжила!
В самые ранние годы мать девочки избивала ее, а уже в трехлетнем возрасте Диана попала в детский дом. Правда, спустя два года ее забрали оттуда добрые люди.
Как рассказывала сама артистка в интервью Teleprogramma.pro в рамках проекта «Загугли звезду», первой ее увидела будущая старшая сестра Настя (тогда ей было 17 лет) и сообщила своей маме, что если она не заберет девочку домой, то через год она сделает это сама.
Впрочем, Ирине Поник, приемной матери Дианы Анкудиновой, которая работала массажисткой при детском доме, и самой очень нравилась Диана. И нередко она угощала девочку разными вкусняшками.
Диана Анкудинова в детстве с приемной мамой. Фото: соцсети
В общем, Ирина оформила над девочкой опекунство. Когда Диане исполнилось девять лет, ее семья переехала в Тольятти, подальше от тех мест, где она появилась на свет. Девочка неоднократно признавалась, что еще долго ей снились страшные глаза биологической матери, и она никак не могла оправиться от кошмара прошлого.
Но любовь и забота приемных родителей, а также сестры и брата залечили ее душевные раны. Именно благодаря родным людям — не по крови, а по духу — раскрылся творческий потенциал Дианы Анкудиновой.
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Диана Анкудинова: национальность
В Интернете многие гадают, кто же Диана Анкудинова по национальности. Так, в одних источниках пишут, что ее отец — азербайджанец,в других — что он татарин. Однако еще в интервью Teleprogramma.pro в рамках проекта «Загугли звезду» Диана четко ответила на этот вопрос.
«Фамилия Анкудинова — русская, не татарская. В древности был такой человек Анкудин, отчего и произошла эта фамилия. Я полностью русская».
Шоу «Голос. Дети» и первые шаги на сцене
Когда девочке исполнилось девять лет, приемная мама отвела ее в вокальную студию «Мелодия» при местном Доме культуры. Тогда наставницей юной артистки стала Светлана Вовк, которая помогла ей поверить в себя. И вскоре Диана Анкудинова стала выступать на городских и всероссийских концертных площадках, участвовать в разных вокальных конкурсах.
В 2016 году Диана не без поддержки семьи приняла решение попробовать себя в четвертом сезоне вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале. На слепых прослушиваниях юная певица исполнила композицию Jodel Time швейцарской группы Oesch’s die Dritten.
В этом номере артистка продемонстрировала владение пением йодль — особым вокальным приемом, для которого характерно отсутствие слов и быстрое переключение голосовых регистров. Этот номер завершился бурными овациями, продолжавшимися в течении нескольких минут. Но, к сожалению, никто из звездных наставников так и не повернулся к юной исполнительнице.
Диана Анкудинова в шоу «Голос. Дети». Фото: Первый канал
«Сами зрители встали, а жюри тоже стояли и аплодировали. Естественно, все это вырезали. Потому что никто не будет долго смотреть на то, как мне хлопают», — вспоминала Диана в интервью Teleprogramma.pro в рамках проекта «Загугли звезду».
Впоследствии Валерий Меладзе объяснял не сделанный выбор звездных наставников тем, что каждый из них долго колебался, а стоит ли нажимать на красную кнопку. В тот момент представители звездного жюри раздумывали над тем, что смогут дать участнице с такими богатыми вокальными данными в следующем туре.
Зато в том же году таланты Дианы в полной мере оценили на Всероссийских молодежных Дельфийских играх, где она удостоилась золотой медали.
Проект «Ты супер!»
Однако судьбоносную роль в жизни Дианы Анкудиновой все же сыграл вокальный проект телеканала НТВ «Ты супер!», в котором принимали участие дети, оставшиеся без попечения родителей.
В его рамках она исполнила композицию певицы Индилы Dernière danse на французском языке, на которую впоследствии был выпущен клип. Это видео набрало сотни миллионов просмотров на YouTube.
В этой программе Диана дошла до финала и стала победительницей вокального шоу, набрав 49% зрительских голосов. После победы в конкурсе Игорь Крутой подарил юной вокалистке квартиру в Москве, а потом подготовил артистку к конкурсу «Детская Новая волна», где она была отмечена спецпризом.
Диана Анкудинова и Игорь Крутой. Фото: телеканал НТВ
Впоследствии Диана вернется в шоу «Ты супер!» снова — в суперсезон проекта, где собрались не только самые сильные конкурсанты пяти разных стран, но и самые лучшие вокалисты предыдущих сезонов.
Певица рассказывала нашему изданию, что многие ее спрашивали потом, зачем она вошла в одну реку дважды. А Диана отвечала, что вновь пришла на шоу не за победой, а за эмоциями, за общением с талантливыми людьми.
«Это было объединение всего самого прекрасного на планете», — так Диана характеризовала суперсезон проекта «Ты супер!».
И опять удача была на стороне Дианы Анкудиновой. Она завоевала высшую награду программы — Гран-при среди всех сезонов.
Победа в «Шоумаскгоон»
В прошлом году певица приняла участие в другой передаче канала НТВ «Шоумаскгоон». Фишка проекта заключалась в том, что участники сами должны были оценивать выступления коллег по цеху и выставлять оценки друг другу — от 2 до 9 баллов.
В нем были задействованы преимущественно участники шоу «Маска»: Стас Костюшкин, Анатолий Цой, Кирилл Туриченко, Карина Кокс, Юрия Паршута и другие звезды. И чаще всего в числе фаворитов как раз и оказывалась Диана Анкудинова.
Диана Анкудинова в «Шоумаскгоон». Фото: телеканал НТВ
В интервью Teleprogramma.pro артистка признавалась, что у нее складывались хорошие отношения со всеми участниками «Шоумаскгоон», поскольку, по собственному признанию, сама Диана — легкий и компанейский человек. В итоге она и стала победительницей проекта, обогнав в этой вокальной гонке Карину Кокс и Анатолия Цоя.
Горностай из шоу «Маска»
Вполне закономерным было и то, что рано или поздно Диана Анкудинова появится и в шоу «Маска». Интрига заключалась только в одном — в каком именно образе. Это был персонаж, в котором угадывался безупречный восточный шарм, присущий самой Диане, — Горностай.
Диана Анкудинова в образе Горностая в шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ
Как признавалась артистка, за время проекта она начала относиться к этому персонажу, как к другу. Даже разговаривала с ним, словно это ее старый товарищ, с которым можно поговорить обо всем на свете. И несмотря на то что они с Горностаем не дошли до финала, но во всяком случае уходили из проекта одними из последних. Всего же Диана Анкудинова продержалась в «Маске» девять выпусков.
По признанию самой артистки, она пришла в проект для того, чтобы понять для себя, сможет ли она управлять чужим голосом так же виртуозно, как и своим. Смогла!
Песни и успех на YouTube
Конечно, творческая жизнь Дианы не ограничивается только различными телепроектами. Она дает концерты, записывает дуэты, например, с певцом и музыкальным продюсером Брендоном Стоуном, который помогает ей в творческих начинаниях, выпускает альбомы, исполняет песни, которые пишут для нее самые талантливые авторы.
Так, в репертуаре Дианы есть песня «Моя незнакомка», слова к которой написала знаменитая поэтесса Лариса Рубальская. Весьма интересны треки «Небо», «Дудук», «Голосом твоим», «Счастье», также созданные для Дианы. А в конце лета прошлого года в эфир вышла песня «Откровение», автором текста и музыки к которой стала сама артистка.
Диана Анкудинова очень популярна на YouTube. Исполняемые ею композиции набирают миллионные просмотры. Особенно популярен челлендж — реакция иностранцев на пение Дианы. Иногда она бывает весьма и весьма эмоциональной!
Диана Анкудинова. Фото: соцсети
Поклонники в Интернете мечтают о том, чтобы Анкудинова, обладающая богатейшим вокальным диапазоном и уникальным тембром голоса, спела бы дуэтом с певцом Димашем Кудайбергеновым. Сама артистка признается, что была бы и рада такому тандему, но у нее с Димашем слишком разные стили.
Еще одна творческая фантазия фанатов Дианы Анкудиновой — ее дуэт с певцом SHAMAN. Так, в этом году канал Sonitus Terra презентовал виртуальный тандем двух артистов, соединив их голоса в одной композиции.
Слухи о романе с Алексеем Воробьевым
У Дианы Анкудиновой много поклонников. Сама певица в интервью Teleprogramma.pro признавалась, что дружит и даже иногда проводит встречи со своими фанатами, но только если речь идет о доброжелательных и тактичных людях. Неадекватов же просят не беспокоиться!
А вот с кем встречается Диана Анкудинова, неизвестно. Но ходят слухи, что у нее роман с певцом Алексеем Воробьевым.
Так, в апреле этого года на странице Алексея в соцсетях появились его совместные фото с Дианой.
«New photo shoot. Увидеть человека таким, каким он не видел себя, — интересная задача для фотографа. Как вам результат нашей работы с прекрасной Дианой Анкудиновой?» — подписал фотографии певец.
Диана Анкудинова. Фото: соцсети
А певица в свою очередь тоже ответила Алексею на такое признание.
«Ребят, он не забыл! «Вот она я, твоя роковая ошибка». Алексей, ну молодец, молодец», — восхитилась вокалистка в микроблоге.
Кроме того, артисты продемонстрировали, как исполняют песню Wicked Game Криса Айзека дуэтом. «Чил талантливых людей выглядит вот так», — подписал видео Алексей Воробьев.
Впрочем, даже в интервью Teleprogramma.pro Диана Анкудинова невзначай упоминала, что у нее очень теплое отношение к Алексею. Например, в рамках проекта «Загугли звезду» вокалистка рассказывала, что познакомилась с певцом в третьем сезоне проекта «Ты супер!» и до сих пор круто общается с ним. О дружбе с Воробьевым певица упоминала и тогда, когда рассказывала нашему изданию о своем участии в шоу «Маска».
Сами звезды пока не опровергают, но и не подтверждают свой роман. Хотя это могла бы быть интересная пара. Оба чертовски талантливы и привлекательны, так чего время терять?!
Рост и вес
Тем более певица — действительно красивая и стройная девушка. Так, рост Дианы Анкудиновой — 165 сантиметров, вес — около 55 килограммов.
Диана Анкудинова. Фото: Global Look Press
Диана Анкудинова сейчас
Сейчас Диана Анкудинова является студенткой ГИТИСа, куда она поступила еще в 2020 году. Артистка органично сочетает учебу с выпусками песен и съемками клипов. Так, в начале августа состоялся релиз ее новой композиции «День, когда ты».
22 августа прошла презентация клипа Дианы Анкудиновой «Зима без снега». А 18 октября в московском культурном центре «Меридиан» состоится сольный концерт певицы. Так что артистке еще будет чем порадовать благодарного слушателя!