Детство в детдоме, победы в телепроектах и слухи о романе с Алексеем Воробьевым: испытания и радости Дианы Анкудиновой

Жизнь певицы Дианы Анкудиновой похожа на сюжет голливудской мелодрамы. В раннем возрасте ее чуть не убила собственная мать, потом ее отдали в детский дом, а затем в судьбе девочки начали происходить чудеса. И они продолжаются до сих пор!

Жизнь в детдоме

Диана Анкудинова появилась на свет 31 мая 2003 года на Дальнем Востоке, в городе Арсеньеве, могла бы умереть еще до рождения, но, видимо, ангел-хранитель накрыл ее своим белым крылом. Дело в том, что биологическая мать Дианы 11 раз делала аборты, но на 12-й раз попытка избавиться от нежеланного ребенка не увенчалась успехом. И будущая певица выжила!

В самые ранние годы мать девочки избивала ее, а уже в трехлетнем возрасте Диана попала в детский дом. Правда, спустя два года ее забрали оттуда добрые люди.

Как рассказывала сама артистка в интервью Teleprogramma.pro в рамках проекта «Загугли звезду», первой ее увидела будущая старшая сестра Настя (тогда ей было 17 лет) и сообщила своей маме, что если она не заберет девочку домой, то через год она сделает это сама.

Впрочем, Ирине Поник, приемной матери Дианы Анкудиновой, которая работала массажисткой при детском доме, и самой очень нравилась Диана. И нередко она угощала девочку разными вкусняшками.