Вышла замуж в 18 лет и развелась, не желая заводить детей: почему фигуристка Василиса Даванкова стала блогером

Фигуристки обладают бешеной популярностью и многие из них становятся блогерами с огромной аудиторией. Так поступила, например, Василиса Даванкова, которая, окончив спортивную карьеру, пожелала стать звездой соцсетей. Правда, по ее словам, добыть первые сто тысяч подписчиков было совсем не просто, но она упорно шла к своей цели.

Спортивная карьера

Василиса родилась 2 мая 1998 года в Москве, в семье известного предпринимателя Александра Даванкова, сооснователя компании Faberlic (с 2020-го является зампредседателя и руководителем исполкома партии «Новые люди»). У девушки есть младшие сестры и брат. Все дети в семье получили от родителей тягу к спорту.

Василиса начала карьеру с одиночного катания в клубе «Динамо» под руководством Алексея Рябова и Екатерины Бандуриной. Но у худенькой девочки не получались прыжки — юная Даванкова могла похвастаться только двойным акселем.

Поэтому в 2010 году она перешла в парное катание, в СДЮСШОР № 37 под крыло Сергея Доброскокова. В том сезоне она завоевала серебро на «Мемориале Николая Панина-Коломенкина» в паре Семеном Казанцевым.

Летом 2011-го ее партнером стал с Андрей Депутат. Вместе они победили на первенстве России среди юниоров и завоевали бронзу на чемпионате мира среди юниоров. Также собрали серию медалей юниорских Гран-при и участвовали в чемпионате России.