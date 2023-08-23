Вышла замуж в 18 лет и развелась, не желая заводить детей: почему фигуристка Василиса Даванкова стала блогером

Фигуристки обладают бешеной популярностью и многие из них становятся блогерами с огромной аудиторией. Так поступила, например, Василиса Даванкова, которая, окончив спортивную карьеру, пожелала стать звездой соцсетей. Правда, по ее словам, добыть первые сто тысяч подписчиков было совсем не просто, но она упорно шла к своей цели.
Спортивная карьера
Василиса родилась 2 мая 1998 года в Москве, в семье известного предпринимателя Александра Даванкова, сооснователя компании Faberlic (с 2020-го является зампредседателя и руководителем исполкома партии «Новые люди»). У девушки есть младшие сестры и брат. Все дети в семье получили от родителей тягу к спорту.
Василиса начала карьеру с одиночного катания в клубе «Динамо» под руководством Алексея Рябова и Екатерины Бандуриной. Но у худенькой девочки не получались прыжки — юная Даванкова могла похвастаться только двойным акселем.
Поэтому в 2010 году она перешла в парное катание, в СДЮСШОР № 37 под крыло Сергея Доброскокова. В том сезоне она завоевала серебро на «Мемориале Николая Панина-Коломенкина» в паре Семеном Казанцевым.
Летом 2011-го ее партнером стал с Андрей Депутат. Вместе они победили на первенстве России среди юниоров и завоевали бронзу на чемпионате мира среди юниоров. Также собрали серию медалей юниорских Гран-при и участвовали в чемпионате России.
В апреле 2014-го у Василисы появился новый партнер — Александр Энберт. Вместе они взяли серебро на финале Кубка России, но уже через год тандем распался. Причина якобы была в том, что девушка резко начала расти и имела некоторые проблемы с весом, но у самой Даванковой имелась собственная версия.
«Я каталась у Сергея Доброскокова, потом у Нины Мозер. У первого не было психологов в принципе. У Нины Михайловны был, но тогда у нас работа совсем разладилась, и я узнала, что она хочет поставить Сашу Энберта с Наташей Забияко. Отойти было проще. И я не жалею», — вспоминала тот период фигуристка в одном из интервью.
В своем последнем сезоне (2016/17) девушка каталась с Антоном Шибневым под руководством тренера Николая Морозова. Новая пара сумела войти в пятерку лучших на Универсиаде и забрала бронзу финале Кубка России.
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Василиса Даванкова на отдыхе. Фото: соцсети
Высшее образование Василиса получила в МГУ, в Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Учебу в России и тренировки в Америке оказалось достаточно трудно совмещать. Плюс к тому моменту девушка поняла, что она вряд ли добьется на льду большего, чем уже добилась.
И еще одной причиной уйти из спорта стало новое увлечение красавицы — блогинг, которому она уделяла все больше и больше времени. О своем решении сменить род деятельности спортсменка ничуть не жалеет.
Карьера блогера
Летом 2017 года пара Даванкова–Шибнев распалась, и девушка окончательно решила стать видеоблогером. В премьерном ролике она объявила, что ее YouTube-канал будет посвящен моде, стилю ну и, конечно же, ее любимому спорту.
Студентка стала предлагать подписчицам модные луки, делиться бьюти-секретами, устраивала конкурсы и пранки, разбирала тренды социальных сетей и сама им активно следовала, делала обзоры на новости шоу-бизнеса.
Василиса Даванкова пытается ходить по воде в одном из своих роликов. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала «Василиса Даванкова»
Василиса повторила несколько популярных челленджей, прослыв бесстрашным блогером, приглашала в гости и сама ходила на проекты своих коллег-ютуберов, чтобы от души подурачиться на потеху зрителям.
Ее именной канал набрал полтора миллиона подписчиков, а в 2020-м она вместе с тремя друзьями запустила еще один развлекательный канал — «Фрисби». TikTok и другие соцсети девушка тоже успешно освоила.
«Основная и по совместительству моя любимая тема — снимать slow mo. Ах, это все-таки чертовски красиво! Даже то, что в жизни выглядит не очень, может офигенно получится в замедленной съемке, я тебе покажу», — написала Даванкова в YouTube.
Однако внимание к ней привлекают не только забавные видео, но и личная жизнь бывшей фигуристки.
Личная жизнь
Еще в мае 2016 года Василиса тайно вышла замуж за своего нового тренера по фигурному катанию Николая Морозова. Этому браку не помешали ни 22-летняя разница в возрасте, ни протест родителей Даванковой. Девушка казалась очень счастливой и уехала вслед за мужем в Америку, однако уже через пару лет спортивная семья распалась.
Василиса Даванкова и Николай Морозов. Фото: соцсети
В одном из своих видео Даванкова рассказала, что всего эти отношения длились четыре года.
«Мы развелись по моей инициативе. Никто никому не изменял. Была сложность в том, что он любит Америку и хочет жить только в Америке. А у меня вся семья, все друзья, университет и съемки были в России, и в Америке я не занималась абсолютно ничем, особенно после того, как закончила кататься».
«Я попробовала тренировать детей, поняла, что мне это абсолютно не нравится. И вот я начала больше времени проводить в России, и я подустала просто, наверное... Он хотел семью, хотел детей, я в 19 лет детей не хотела абсолютно, и на этом мы, собственно, разошлись. У нас просто разошлись интересы».
Этот опыт научил Василису, что играть свадьбу нужно только тогда, когда оба партнера хотят обзавестись потомством. Поэтому после того брака девушка не стала второй раз выходить замуж. Хотя у нее и завязались долгие отношения с другим молодым человеком.
Василиса Даванкова в Новый год. Фото: соцсети
Некоторое время Даванкову подозревали в романе с коллегой-блогером Алексеем Столяровым, но в 2021 году тот присек слухи, сделав предложение Ксении Шойгу.
Интересные факты
Дедушка фигуристки — Вадим Александрович Даванков — доктор химических наук, заведующий лабораторией стереохимии сорбционных процессов ИНЭОС РАН, лауреат премии имени Валентина Каргина, участвовал в работе по созданию материалов для искусственной почки.
Василиса знает три языка, кроме коньков, катается на сноуборде, вейкборде и хорошо плавает.
Девушка обожает вкусную еду, не представляя свой день без чего-нибудь сладкого.