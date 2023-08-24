Почему советские женщины носили носки с туфлями: секреты наших бабушек

Вскоре женщины сумели повернуть эту особенность советской обувной промышленности себе на пользу – носочки с туфлями превратились в модный тренд, к тому же в нашу страну донеслись слухи о Коко Шанель. Наконец, даже самых недоверчивых убедил фильм «Москва слезам не верит», в котором главные героини — Катя, Людмила и Тося — щеголяли в изящных туфлях-лодочках и симпатичных белых носочках.

Существует легенда о том, что актрисам пришлось играть в настоящих туфлях того времени — 50-60-х годов, которые нашли с огромным трудом и которые доставляли массу неудобств. Чтобы хоть как-то ходить в этой грубой жесткой обуви, актрисам предложили надеть носки, на что они с радостью согласились.

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Как обстоит дело на самом деле — каждый додумывает сам. То ли фильм «Москва слезам не верит» стал отражением эпохи, то ли модницы, глядя на экран, решили быть «как Катя Тихомирова», — только девушки действительно дополняли свой наряд носочками на протяжении длительного времени. Сейчас они снова входят в моду — но правила их ношения уже совсем другие.