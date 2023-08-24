Почему советские женщины носили носки с туфлями: секреты наших бабушек

Вспомните хотя бы фильм «Москва слезам не верит» — главные героини наряжаются в полном соответствии со столичной модой: надевают красивые платья, нарядные туфли на каблуках и… трогательные белые носочки. Почему же появилось это сочетание, которое «резало глаз» зрительницам 80-х и 90-х? Существует несколько версий.
По заветам Коко Шанель
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Считается, что эта мода пришла в Советский Союз из Франции. Сама Коко Шанель предлагала носить носки с туфлями, отмечая практичность такой моды: носочки позволяли дамам чувствовать себя комфортно, не страдая ни от жары, ни от холода. Коко даже ввела некоторые модные правила: цвет носков должен был сочетаться с другой одеждой, а его высота — гармонировать с длиной платья или юбки. Кроме того, запрещалось носить носки с сандалиями и босоножками.
Для небогатых девушек
Фото: кадр из фильма «Карнавал»
Барышни из обеспеченных советских семей носили дорогие импортные туфли — на босую ногу. Девушки же победнее не могли себе позволить такую роскошь. Они довольствовались отечественной обувью, которая была намного грубее импортной и нещадно натирала кожу — буквально до кровавых мозолей. Приходилось защищать ноги с помощью носков.
Как в кино
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Вскоре женщины сумели повернуть эту особенность советской обувной промышленности себе на пользу – носочки с туфлями превратились в модный тренд, к тому же в нашу страну донеслись слухи о Коко Шанель. Наконец, даже самых недоверчивых убедил фильм «Москва слезам не верит», в котором главные героини — Катя, Людмила и Тося — щеголяли в изящных туфлях-лодочках и симпатичных белых носочках.
Существует легенда о том, что актрисам пришлось играть в настоящих туфлях того времени — 50-60-х годов, которые нашли с огромным трудом и которые доставляли массу неудобств. Чтобы хоть как-то ходить в этой грубой жесткой обуви, актрисам предложили надеть носки, на что они с радостью согласились.
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Как обстоит дело на самом деле — каждый додумывает сам. То ли фильм «Москва слезам не верит» стал отражением эпохи, то ли модницы, глядя на экран, решили быть «как Катя Тихомирова», — только девушки действительно дополняли свой наряд носочками на протяжении длительного времени. Сейчас они снова входят в моду — но правила их ношения уже совсем другие.