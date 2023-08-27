Как выглядела Наталья Гундарева в молодости - не узнать

Душевная, простая и милая русская женщина с мягким, но взыскательным взглядом - как будто всегда чуть уставшая, замордованная бытом и мужем, почти обреченная, но при этом несломленная и способная вынести абсолютно все, даже то, что мужчине не по силам.

Именно такой и была Наталья Гундарева, именно таких женщин во всей их мощи она умела виртуозно показать на экране и в спектаклях. «Телепрограмма» вспоминает в фотографиях блистательный путь народной артистки РСФСР, которой 28 августа могло исполниться 75 лет.