Как выглядела Наталья Гундарева в молодости - не узнать

Душевная, простая и милая русская женщина с мягким, но взыскательным взглядом - как будто всегда чуть уставшая, замордованная бытом и мужем, почти обреченная, но при этом несломленная и способная вынести абсолютно все, даже то, что мужчине не по силам.
Именно такой и была Наталья Гундарева, именно таких женщин во всей их мощи она умела виртуозно показать на экране и в спектаклях. «Телепрограмма» вспоминает в фотографиях блистательный путь народной артистки РСФСР, которой 28 августа могло исполниться 75 лет.
Фото: личный архив
Наталья Гундарева родилась в Москве. В коммуналке на Таганке, в семье инженеров. В Дом пионеров попробовать себя на сцене Наташа пришла восьмиклассницей. И вообще-то должна была стать проектировщиком, как мама, даже начинала чертежницей в КБ, но Виктор Павлов («Место встречи изменить нельзя»), друг будущей артистки, уговорил ее попробоваться в Щукинское.
Там Гундарева успешно отучилась вместе с Константином Райкиным, Натальей Варлей и Юрием Богатыревым, ставшими потом суперзвездами советского кино.
Фото: Людмила Пахомова/ТАСС
После окончания Щуки артистка получила предложение от четырех (!) ведущих московских театров: МХАТ, «Современник», имени Вахтангова и имени Маяковского - Гундарева выбрала последний и была верна ему всю жизнь.
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Даже там пышущей жизнью Наталье Георгиевне предлагали преимущественно «позитивные» роли, хотя ее Катерина Измайлова («Леди Макбет Мценского уезда», аудиозапись спектакля можно найти в сети) до сих пор остается непревзойденной вершиной русского трагизма.
Фото: кадр из фильма
«Кустодиевская плоть», «конопатое чудо», «самая правдивая русская женщина» - зрители награждали актрису массой эпитетов. И были правы. Сочная и веснушчатая, кровь с молоком, Аня Доброхотова («Сладкая женщина») - действительно сладкая женщина во всех отношениях. Манкая, флюидная, честная. Без какой-либо пошлости.
Типаж деревенской красавицы, переехавшей в город, теперь выродился в карикатурные мелодрамы с картонными персонажами и дубовой драматургией.
Фото: кадр из фильма
Критик и поэт Аполлон Григорьев справедливо утверждал, что актер только тогда чего-то стоит, когда сумел воплотить «веянье эпохи». Это как раз про Гундареву.
За пиковые годы лучших картин (в диапазоне от «Сладкой женщины» до «Паспорта») она выдавала на экраны именно таких: Клава, Дуся, Таня, Тася, Вера Голубева, Аэлита - все это были типические женщины сугубо того времени. Отпечатанные в таланте самобытной актрисы.
Фото: кадр из фильма
Самые честные и несчастные жены получались тоже только у нее. Как жена инженера Саяпина (Юрий Богатырев, «Отпуск в сентябре»), так и жена неисправимого лжеца, горестного плута Бузыкина (Олег Басилашвили, «Осенний марафон»).
Все понимает про мужа, знает как облупленного, давно разочаровалась, но все равно не бросает, дурака, и в глубине души надеется на чудо. Прозрачный и почти равнодушный взгляд без права на капитуляцию. Так, собственно, и выглядит больная любовь…
Фото: кадр из фильма
В ходе советской урбанизации на стыке 70 - 80-х москвичке Гундаревой удалось искусно ухватить повадки и органику деревенской женщины, которая плавно обращалась в городскую. Как, к примеру, лучезарная колхозница в платке Катя Никанорова («Вас ожидает гражданка Никанорова»). Так не умел больше никто.
Фото: Global Look Press
Всеми обожаемая актриса, без конца хлопотавшая за коллег, надорвалась очень и очень рано. В 2001 году перенесла первый инсульт (спасли реаниматологи Склифа), после которого перестала сниматься, через год упала на улице, сильно ударившись головой, и, по некоторым сведениям, перенесла второй инсульт. Снова начала тяжелую реабилитацию в клинике Бурденко.
А 15 мая 2005 года ушла из жизни. Всего лишь в 56 лет. Наталья Гундарева трижды была замужем (режиссер Леонид Хейфец, актеры Сергей Насибов и Михаил Филиппов), но детей так и не родила. На могиле артистки на Троекуровском кладбище в любую погоду и в любое время года всегда свежие цветы.