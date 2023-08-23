Стала певицей, вышла замуж за актера и прослыла ужасной женой: биография певицы Дарьи Клюшниковой

Певица Дарья Клюшникова (в замужестве Янина) стала известна слушателям благодаря группе «Нэцкэ». Затем в ее личной жизни случилась трагичная история, и девушке пришлось на время оставить музыку. Но артистка сумела вернуться на сцену и вновь взялась за покорение шоу-бизнеса популярными хитами.
Детство и «Фабрика звезд»
Дарья родилась 14 июля 1990 года в Воронеже, в творческой семье. Ее отец в молодости играл на гитаре в любительской группе, а мать работала дирижером в хоре местной школы искусств. Девочка с раннего детства начала проявлять таланты, устраивала семейные концерты, пародируя популярных певцов. В конце 90-х родители отдали ее в детскую музыкальную студию.
В 8 лет Даша стала солисткой воронежского детского ансамбля «Волшебники двора». Она активно участвовала в школьных спектаклях и городских музыкальных конкурсах, привлекая к себе внимание.
Дарья Клюшникова в детстве с родителями. Фото: соцсети
После 9-го класса девушка получила согласие родителей на переезд в Москву. В столице благодаря голосу и таланту Клюшникова легко поступила в знаменитее Гнесинское училище на факультет эстрадно-джазовой музыки. Параллельно с учебой она стала посещать различные кастинги в телешоу.
В итоге Дарья попала в пятую «Фабрика звезд», которая подарила публике Викторию Дайнеко, Наталью Подольскую и Юлианну Караулову. Хоть девушка была слишком молода для проекта, из-за красивого вокала ее решили оставить.
До финала Клюшникова не добралась, зато успела блеснуть в девичьей группе «Нэцкэ», собранной Максимом Фадеевым (поговаривают, что этот коллектив стал прообразом группы «Серебро»). Трио красавиц успело выдать пару-тройку песен, самой известной стала «Я джокер кину на стол», но продюсер быстро потерял интерес к развитию данного проекта.
Тем не менее, на «Фабрике звезд» Дарья обзавелась нужными знакомствами в мире шоу-бизнеса и с 2005 года решила строить сольную карьеру. Выпустила песни «Приходи в мой дом» и «Сердце не тронешь», а также несколько любительских клипов в соцсетях.
Коллега-«фабрикант» Константин Легостаев предложил ей проект «Даша Нева», но эта затея не увенчалась успехом. А вот сотрудничество с рэпером Бастой оказалось полезным – их совместный хит «Зажигать» попал на радио и был подкреплен красивым клипом, набравшим множество просмотров.
Красивый/скандальный брак
В начале 2009 года во время отдыха на тропическом острове Дарья познакомилась с актером Алексеем Яниным, снимавшимся в сериалах «Одноклассницы», «Дочки-матери», «Клуб» и «Крем». Артист как раз переживал развод с женой и легкое общение с симпатичной певицей пошло ему на пользу.
Вернувшись в Москву, пара продолжила общаться, устраивая иногда свидания в уютных кафе. Клюшникова относилась к мужчине довольно ровно и даже не подозревала, что скоро возьмет его фамилию. Однако Алексей сильно на нее повлиял и даже уговорил поступить в театральный институт.
Актерские навыки не только отрыли Дарье новую дорогу в жизни (позже она пришла на службу в московский «Третий театр»), но и помогли ее музыкальной карьере, в частности, в съемках клипов. Найдя свой стиль, девушка обрела новый стимул и выпустила еще ряд песен - «Вместе», «Метод», «Платья».
Дарья Клюшникова и Алексей Янин с сыном. Фото: соцсети
Летом 2012 года Янин и Клюшникова поженились, а через некоторое время у них родился сын Андрей, ставший сокровищем новой семьи. Звездная пара дала несколько совместных интервью, Дарья стала выступать под фамилией мужа и активно делиться подробностями личной жизни через соцсети.
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Вскоре на ее страницах появлялись пикантные снимки, демонстрирующие завидную фигуру девушки — при росте в 170 сантиметров певица весила 57 килограммов.
Дарья Клюшникова - фигура. Фото: соцсети
Но московская сказка была недолгой. В начале 2015 года в прессе прошла новость, что у Алексея Янина на репетиции произошло кровоизлияние в мозг. Жена актера, несмотря на шок, активно комментировала происходящее. Она рассказала, что супруга ввели в состояние искусственной комы, и ей пришлось практически круглосуточно дежурить в больнице.
Алексей пришел в сознание лишь спустя год, но радость от этого события была относительной, так как пережитый инсульт принес актеру паралич и потерю речи. Принять мужа таким и ухаживать за ним оказалось для Дарьи неимоверно тяжело. Она была сильно вымотана и не могла полноценно заниматься творчеством.
В итоге, в начале 2020 года Клюшникова забрала сына и переехала в отдельный дом, оставив супруга на попечении его матери и врачей. Пресса обрушилась на певицу с критикой, мол, женщина ушла из семьи, забыв о клятве «в болезни и в здравии».
Дарья Клюшникова с сыном. Фото: соцсети
Дарья Клюшникова сейчас
В 2020 году артистка выпустила песни «Темнота» и «Тай на меня», клип на последнюю поразил поклонников певицы своей откровенностью. В 2022-м Клюшникова воссоединилась с Бастой и записала дуэт «Наугад», который стал саундтреком фильма-катастрофы «Одна». Клип на эту композицию звезда снимала в Лос-Анджелесе.
В 2023 году в честь 40-летия Алексея Янина ток-шоу «Малахов» подготовило выпуск под названием «Звезда сериалов на грани жизни и смерти». В студию были приглашены друзья и родственники актера. Дарью тоже позвали, но в последний момент ее директор сообщила об отказе в съемках, дабы не провоцировать у аудитории негативное отношение к певице.
Дарья Клюшникова. Фото: соцсети
В студии мать Алексея Янина встала на защиту невестки. По ее словам, Дарья в любой ситуации приходит на помощь семье, не отказывается помогать материально и регулярно навещает Алексея вместе с сыном. Андрей Малахов при этом упомянул, что Клюшникова якобы состоит в новых отношениях.
В социальных сетях певица показывает себя яркой и независимой, меняет наряды, хвастается отдыхом на тропических курортах. В 2023-м у нее вышли новые песни «Сторис» и «Антракт»- несмотря на скандальную историю с мужем, музыкальная карьера Дарьи продолжается.