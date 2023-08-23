Стала певицей, вышла замуж за актера и прослыла ужасной женой: биография певицы Дарьи Клюшниковой

Певица Дарья Клюшникова (в замужестве Янина) стала известна слушателям благодаря группе «Нэцкэ». Затем в ее личной жизни случилась трагичная история, и девушке пришлось на время оставить музыку. Но артистка сумела вернуться на сцену и вновь взялась за покорение шоу-бизнеса популярными хитами.

Детство и «Фабрика звезд»

Дарья родилась 14 июля 1990 года в Воронеже, в творческой семье. Ее отец в молодости играл на гитаре в любительской группе, а мать работала дирижером в хоре местной школы искусств. Девочка с раннего детства начала проявлять таланты, устраивала семейные концерты, пародируя популярных певцов. В конце 90-х родители отдали ее в детскую музыкальную студию.

В 8 лет Даша стала солисткой воронежского детского ансамбля «Волшебники двора». Она активно участвовала в школьных спектаклях и городских музыкальных конкурсах, привлекая к себе внимание.