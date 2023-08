Папа хотел, чтобы была певицей: как старшая дочь Игоря Николаева Юлия строила музыкальную карьеру, но переехала в США и стала фармацевтом

Николаева строила карьеру певицы одновременно и в России, и в США, здесь пела по-русски песни собственного сочинения («Ты и я», «Осколки», «Изумруды»), там на английском написала I Kiss You in My Dreams, The Only Thing и You're mine.

Другие проекты

Николаева регулярно участвовала в различных шоу. В начале 2000-х, например, в передаче «Большая стирка» на Первом канале она появилась несколько раз со своими песнями. Вместе с отцом она также участвовала в передаче Муз-ТВ «Парочки».