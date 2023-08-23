Папа хотел, чтобы была певицей: как старшая дочь Игоря Николаева Юлия строила музыкальную карьеру, но переехала в США и стала фармацевтом

Юлия Игоревна Николаева – старшая дочь известного композитора и певца Игоря Николаева. Она родилась 27 октября 1978 года на Сахалине в первом браке отца с Еленой Кудряшевой.
Игорь Николаев и Елена Кудряшева (слева от него). Кадр из программы "Семейный альбом" / Россия 1
Родители Юлии знали друг друга с детства, учились в одном классе и сидели вместе за партой. В 1978 году, когда обоим было по 18 лет, они сыграли свадьбу. Глава семьи занимался вокалом, выступал в ансамблях и зарабатывал деньги в ресторанах, развлекая публику по ночам.
Маленькая Юлия Николаева. Фото: соцсети
Когда у Игоря Николаева появилась возможность отправиться в Москву, жена его поддержала и осталась ждать с дочкой его возвращения. Он смог встать на ноги, начал зарабатывать хорошие деньги, познакомился с Аллой Пугачевой. Словом, карьера пошла в гору. Тогда он перевез семью к себе.
Юлия Николаева с отцом Игорем Николаевым в программе "Спокойной ночи, малыши!". Кадр из программы
В Москве Юлия успела вместе с папой сняться в передаче «Спокойной ночи малыши!», где исполнила песню про Винни-Пуха, а также появилась в клипе Аллы Пугачевой «Незваный гость». Но в 1991 году семейная идиллия была разрушена - Николаев объявил о разводе с женой, так как его сердце уже оказалось занято другой – певицей из Киева Наташей Порывай.
Юлия Николаева в программе "Спокойной ночи, малыши!". Кадр из программы
Юлия в штыки восприняла эту новость. Она встала на сторону мамы и поддерживала ее во всем. Но со временем смягчилась и даже приняла новую жену отца.
Музыка
В детстве дочка Николаева окончила музыкальную школу, затем поступила в престижный университет искусств и дизайна в США, куда и переехала с матерью. Обосновавшись в Майами, Юлия не оборвала связей с отцом и в середине 90-х начала свою карьеру, поскольку отец мечтал, что его единственная (на тот момент) наследница пойдет по его стопам.
Юлия Николаева на творческом вечере Игоря Николаева "Миллион красивых женщин. Фото: соцсети
В 2002 году Николаева снялась у отца в клипе «Пять причин», затем и сама стала петь. Это песни «Дневник», «Одноклассник», «Ни с кем и никогда». Также девушка сняла клип на песню «Найди меня» и даже гастролировала с отцом по разным городам страны и зарубежья с программой «Дочка и я».
Позднее дочь Николаева и сама стала писать песни. Она начала сотрудничать с Кристиной Орбакайте, Дианой Гурцкая, Наташей Королевой.
Юлия Николаева в клипе "Мир встреч и разлук". Кадр из клипа
Николаева строила карьеру певицы одновременно и в России, и в США, здесь пела по-русски песни собственного сочинения («Ты и я», «Осколки», «Изумруды»), там на английском написала I Kiss You in My Dreams, The Only Thing и You're mine.
Другие проекты
Николаева регулярно участвовала в различных шоу. В начале 2000-х, например, в передаче «Большая стирка» на Первом канале она появилась несколько раз со своими песнями. Вместе с отцом она также участвовала в передаче Муз-ТВ «Парочки».
Юлия Николаева с отцом Игорем Николаевым. Фото: соцсети
Медицина
Но корни Юлия Николаева окончательно пустила в Майами. Тут отец купил ей жилье, и она решила выучиться на фармацевта в вузе исследовательского типа Nova Southeastern University (Miami). Отец поддержал дочку и с удовольствием тогда рассказывал, что она смогла пройти конкурс на должность медика в престижный госпиталь в Майами.
Личная жизнь
Юлия Николаева (в середине 2000-х познакомилась с американцем Джоном, который был на 18 лет старше нее. Несмотря на разницу в возрасте, они сыграли свадьбу. Но детей в браке не появилось.
В 2015 году стало известно, что Николаева развелась с мужем. По ее словам, Джону с годами становилось некомфортно от возрастной дистанции – он стал ее ощущать. А разведясь, нашел ровесницу и обрел гармонию.
Карьера сегодня
У Николаевой американское гражданство, от российского, судя по всему, она не отказывалась. Рост и вес Юлии неизвестны - она не ведет страниц в соцсетях и стала непубличной. Также девушка сегодня не пишет песни, по последним данным, она уже окончила стоматологический факультет – об этом рассказывал отец Юлии в интервью «Фабрика с Яной Чу» на YouTube.
Юлия часто приезжает в Россию, нашла общий язык с молодой женой отца, обожает свою младшую сестренку Веронику (2015). Также и семья папы регулярно гостит у нее в Майами.
Юлия Николаева с отцом Игорем Николаевым, его женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой. Фото: соцсети