Папа хотел, чтобы была певицей: как старшая дочь Игоря Николаева Юлия строила музыкальную карьеру, но переехала в США и стала фармацевтом

Юлия в штыки восприняла эту новость. Она встала на сторону мамы и поддерживала ее во всем. Но со временем смягчилась и даже приняла новую жену отца.

Музыка

В детстве дочка Николаева окончила музыкальную школу, затем поступила в престижный университет искусств и дизайна в США, куда и переехала с матерью. Обосновавшись в Майами, Юлия не оборвала связей с отцом и в середине 90-х начала свою карьеру, поскольку отец мечтал, что его единственная (на тот момент) наследница пойдет по его стопам.