Дочка главной телесвахи страны и практикующий психолог: биография Ксении Сябитовой

Биография знаменитости
Ксения Сябитова — тележурналистка, психолог, дочка главной телесвахи страны Розы Сябитовой. Девушка неоднократно становилась гостьей передачи «Давай поженимся», которую ведет родительница. Сегодня Ксения оптимистично смотрит в будущее: она увлечена карьерой и налаживанием быта в загородном доме, который появился у семьи Сябитовых.
Детство будущей звезды
Ксения родилась в 1992 году в Москве. Она росла жизнерадостным и целеустремленным ребенком. Детство Ксюши пришлось на лихие 90-е, и, как и все дети перестройки, девочка пережила недостаток денежных средств в семье
В 1993 году умер папа Ксении. Михаил был старше жены, к тому же страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ксюшу с братом Денисом растила мама, которая подошла к этому со всей ответственностью. Причина гиперопеки Розы кроется в прошлом женщины — до появления первенца она пережила 12 выкидышей, что ставило на ее мечтах о материнстве крест.
Ксения с мамой Розой Сябитовой и братом Денисом. Фото: соцсети
После смерти мужа и брата Роза попыталась открыть магазин ювелирных украшений, но суровые 90-е и распространенный тогда рэкет не дали ей вести дела. После потери бизнеса мать Ксении начала увлекаться вредными привычками. Однако вскоре женщина решила вернуться к стабильной жизни и сделать своих детей счастливыми.
Ксения училась в московской средней школе № 865. Девочка показывала средние результаты. Отличилась она, пожалуй, только на конкуре «Ярмарка идей на Юго-Западе», в котором дети выставляли проектные и исследовательские работы. Ксения заняла в этом окружном состязании диплом второй степени.
Роза Сябитова с дочерью Ксенией. Фото: соцсети
Работа на телевидении и семейные проекты
После окончания школы Ксюша поступила в Российскую академию государственной службы при президенте России. Она выбрала специализацией психологию. Первым самостоятельным достижением девушки стала авторская колонка в журнале «Женские секреты». Вела она ее с 2013 года.
В качестве второго высшего образования Сябитова выбрала школу телевидения «Останкино». В планах у амбициозной девушки было стать востребованной телеведущей.
В 2018 году Сябитова по просьбе мамы стала ее директором. Она занялась организацией деловых встреч Розы Раифовны, оптимизацией расписания ее эфиров, встреч с прессой. Сябитова-старшая оказалась довольна результатом. Кроме того, Ксения нередко самостоятельно появляется на телевидении. Например, она выступила в программе канала «Пятница», посвященной Илону Маску.
Одним из ярких проектов Розы Сябитовой стал микроблог по строительству дома «Родовое гнездо», в котором телеведущая освещала все нюансы возведения загородного особняка. В создании роликов приняла участие и дочь Ксюша.
Ксения Сябитова. Фото: соцсети
Свадьбы и развод Ксении Сябитовой
Однажды Роза решила, что ее девочке пора замуж, и начала искать ей супруга. Началось это с того момента, когда Ксюше исполнилось 19 лет.
Личная жизнь девушки сложилась, когда ее мама искала юриста для личных дел. Андрей Снетков был немного старше ее и преподавал в университете правоведение. Пара встречалась около полугода, и, наконец-то, свершилась мечта как мамы, так и дочери. В августе 2015 года Ксения вышла замуж.
На торжество Сябитова потратила 15 миллионов рублей, из них 800 тысяч ушло на свадебное платье невесты, в котором миниатюрная Ксения (рост 142 см) выглядела очаровательно.
Однако семейная жизнь Ксении Сябитовой не сложилась. Девушку быстро начали тяготить обыденность и рутинность. В итоге брак Ксении и Андрея распался.
Как потом стало известно из уст самой девушки, еще до бракосочетания ее жених планировал перенести торжество, а сразу после свадьбы стал жаловаться на душевный дискомфорт. В итоге влюбленные прожили вместе только месяц.
Ксения Сябитова и Андрей Снетков. Фото: соцсети
Развод Ксения пережила тяжело. По мнению телесвахи, в расставании супругов виноват только муж: Ксению она считает идеальной женой.
Девушка прикусывала язык до крови, только для того, чтобы не ругаться с Андреем. К тому же, по мнению Сябитовой-старшей, не исключено, что мужчина женился по расчету, преследуя корыстные цели.
Однако долго переживать из-за прошлого девушке не давали поклонники. Переписку с одним из них Ксюша выкладывала в соцсетях Там же Сябитова выкладывает снимки с отдыха, семейных вечеринок и даже кадры, на которых предстает без макияжа.
В 2018 году Ксюша вместе с матерью посетила Рязанское высшее воздушно-десантное училище в рамках телеакции «Первый в армии». Общаясь с кадетами, Сябитова-старшая не забывала и о дочери, присматривая ей пару. .
Зимой 2018 года Ксения познакомилась с будущим избранником. Им стал мужчина по имени Максим Шевченко. Первая встреча произошла на вечеринке в кальянной друзей девушки. Ребята вскоре стали жить вместе.
Максим на пять лет старше Ксении, работает инженером-технологом. По одной информации, родом он из Старого Оскола, по другой, из Сибири. Мужчина, как и его избранница, любит путешествовать.
Предложение Ксюше ее новый бойфренд сделал во время совместной поездки в Прагу в декабре 2019 года. Торжественное событие произошло на Карловом мосту при свете фонарей.
Свадьба Максима Шевченко и Ксении Сябитовой. Фото: соцсети
За своего жениха Ксения вышла замуж в июле 2020 года. На свадьбу были приглашены только близкие родственники пары.
Накануне свадьбы, которую решили отметить в загородном доме Сябитовых, прибыли родители Максима и его родной брат с семьей. Их гостеприимная Роза разместила в гостевом домике.
В апреле 2022 года стало известно, что Ксения беременна. Радостную новость рассказала Роза, отметив, что ее дочь будет хорошей мамой. Дочь знаменитости была уверена, что родится мальчик, но интуиция ее подвела — Ксюша была беременна девочкой. В июле Роза поделилась радостной новостью — Ксения родила дочь Мирославу, которая также по мусульманскому обряду получила второе, тайное имя.
Максим Шевченко, Ксения Сябитова, Роза Сябитова и ее внучка Мирослава. Фото: соцсети
Ксения Сябитова сейчас
Сейчас Ксения продолжает трудиться в амплуа директора своей матери. Кроме того, она зарабатывает на жизнь знаниями, позиционируя себя психологом-консультантом.
Осенью 2021 года зрители смогли увидеть маму Ксюши не только в борьбе за еду в проекте «Звезды в Африке», но и во втором сезоне телешоу «Полный блэкаут». Участникам передачи предстояло угадывать на ощупь животных, людей и насекомых в полной темноте. Ксения всячески поддерживает творческие начинания своей звездной мамы.