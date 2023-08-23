Дочка главной телесвахи страны и практикующий психолог: биография Ксении Сябитовой

Биография знаменитости

Ксения Сябитова — тележурналистка, психолог, дочка главной телесвахи страны Розы Сябитовой. Девушка неоднократно становилась гостьей передачи «Давай поженимся», которую ведет родительница. Сегодня Ксения оптимистично смотрит в будущее: она увлечена карьерой и налаживанием быта в загородном доме, который появился у семьи Сябитовых.

Детство будущей звезды

Ксения родилась в 1992 году в Москве. Она росла жизнерадостным и целеустремленным ребенком. Детство Ксюши пришлось на лихие 90-е, и, как и все дети перестройки, девочка пережила недостаток денежных средств в семье

В 1993 году умер папа Ксении. Михаил был старше жены, к тому же страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ксюшу с братом Денисом растила мама, которая подошла к этому со всей ответственностью. Причина гиперопеки Розы кроется в прошлом женщины — до появления первенца она пережила 12 выкидышей, что ставило на ее мечтах о материнстве крест.