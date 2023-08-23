Блондинка «на лабутенах» и железная леди поп-музыки: что известно о певице Алисе Вокс

Но стать великой балериной артистке было не суждено: она оказалась слишком активной и неусидчивой. Вскоре у девочки обнаружили сильные вокальные способности.

Девочка исполняла главную роль в спектакле «Новогодние приключения Алисы, или Волшебная книга желаний» режиссера Андрея Скворцова, а также много пела и танцевала в других детских постановках.

Родителям пришлось забрать дочь из студии, но она продолжила заниматься вокалом. Кроме того, певица была членом Федерации танцевального спорта и представляла район на городских конкурсах.

Мама никогда не хвалила ее за успехи, считая их только своей заслугой. В случае неудачи могла прибегнуть к физическим наказаниям. Позднее звезда назвала их отношения токсичными.