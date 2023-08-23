Блондинка «на лабутенах» и железная леди поп-музыки: что известно о певице Алисе Вокс

Биография певицы
Алиса Вокс — российская певица, получившая всенародное признание как харизматичная вокалистка группы «Ленинград». Благодаря яркой внешности и сильному голосу девушка сохранила популярность даже после решения покинуть коллектив и начать сольную карьеру.
Занятия балетом и прирожденный артистизм
Алиса Кондратьева (настоящая фамилия знаменитости) родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Когда будущая звезда была ребенком, стало понятно, что она прирожденная артистка. Девочка любила забираться на табуретку и петь песни, представляя себя на сцене.
Но мама Алисы надеялась реализовать в дочери собственные амбиции. Женщина записала ее на хореографию. Чтобы заниматься в студии балета при Дворце культуры, Кондратьевой пришлось год придерживаться строгой диеты. Позже Алиса признавалась, что часто чувствовала себя голодной.
Алиса Кондратьева (Вокс). Фото: соцсети
Но стать великой балериной артистке было не суждено: она оказалась слишком активной и неусидчивой. Вскоре у девочки обнаружили сильные вокальные способности.
Девочка исполняла главную роль в спектакле «Новогодние приключения Алисы, или Волшебная книга желаний» режиссера Андрея Скворцова, а также много пела и танцевала в других детских постановках.
Родителям пришлось забрать дочь из студии, но она продолжила заниматься вокалом. Кроме того, певица была членом Федерации танцевального спорта и представляла район на городских конкурсах.
Мама никогда не хвалила ее за успехи, считая их только своей заслугой. В случае неудачи могла прибегнуть к физическим наказаниям. Позднее звезда назвала их отношения токсичными.
Алиса Вокс. Фото: соцсети
После окончания школы Алиса решила покинуть родительский дом и отправилась в Москву, чтобы поступить в ГИТИС.
В годы студенчества Алисе приходилось подрабатывать, выступая в караоке-барах. Но позднее она забрала документы из столичного вуза и вернулась в родной Санкт-Петербург.
Получив диплом, девушка работала вокалисткой в ресторане-кабаре, а также ведущей на корпоративах и свадьбах. Первый успех пришел, когда она выступила в клубе Duhless. Со временем Алису начали узнавать и приглашать на выступления в другие развлекательные заведения.
Алиса Вокс. Фото: соцсети
Карьера в группе «Ленинград» и запись суперхитов
В 2012 году певица услышала о кастинге в легендарную группу «Ленинград». Коллективу требовалась новая вокалистка, так как Юлия Коган ушла в декретный отпуск. На прослушивании Алиса вела себя уверенно и смогла понравиться лидеру коллектива Серею Шнурову.
Обойдя около 300 конкуренток, артистка была принята в группу. Причем если сначала она выполняла обязанности студийной помощницы, то с осени 2013 года уже выходила на сцену как полноправная солистка коллектива.
В составе коллектива исполнительница записала много песен, которые стали суперхитами. Особенно полюбилась слушателям песня «Экспонат», известная по строчке из припева «на лабутенах» и подарившая коллективу новую жизнь.
Алиса Вокс и Сергей Шнуров. Фото: соцсети
На волне успеха артистка неожиданно объявила об уходе. Поначалу казалось, что Алиса распрощалась с «Ленинградом» мирно. Она поблагодарила других участников за совместную работу и заявила, что хочет заниматься сольной карьерой.
Спустя некоторое время в прессе начали появляться комментарии Шнурова, которые противоречили сказанному певицей. Он намекал, что Алиса подхватила «звездную болезнь». И после этого рокер решил распрощаться со скандальной певицей.
Вокс молчать не стала и рассказала о напряженной атмосфере в коллективе. Она заявила, что в последнее время лидер часто срывался на нее, доводя до слез. Вспомнила артистка и о скандальном инциденте, случившемся в 2014-м. На одном из концертов Алиса разделась на сцене, после чего ее выходка еще долго обсуждалась в Сети.
Артистка обвинила Шнурова в том, что он манипуляциями заставил ее сделать это. В те годы группа переживала тяжелые времена, и Сергей уверил Алису, что провокации помогут привлечь внимание публики. Вокс доверилась лидеру, но оказалась не готова к случившемуся.
Николай Басков и Алиса Вокс. Фото: соцсети
Сольное творчество Вокс
Став сольной исполнительницей, Алиса решила отказаться от образа, в котором ее привыкли видеть поклонники «Ленинграда». Сначала фанаты девушки восприняли это негативно.
В 2016 году Вокс выпустила дебютный альбом. Он получил название «Сама», но был принят неоднозначно.
Вошла в трек-лист пластинки и песня «Держи», клип к которой получил преимущественно негативные отзывы. А видео к композиции «Малыш», вышедшей уже вне альбома, и вовсе получилось скандальным.
Следующий релиз, «Новая Алиса Вокс», был принят теплее. В этот период исполнительница практиковала необычный формат музыкальных выступлений: она сотрудничала с цирком братьев Эдгарда и Аскольда Запашных.
Летом 2019 года Алиса пополнила сольную дискографию очередной работой — альбомом «ПОП», в который вошли восемь песен.
В период пандемии коронавируса певица тоже не оставила поклонников без хитов. Она порадовала их синглами «Королева тиндера» и «Большая любовь».
Алиса Вокс. Фото: соцсети
Личная жизнь певицы
Вокс вышла замуж еще до того, как приобрела известность, ей было всего 22 года. Избранником певицы был профессиональный фотограф Дмитрий Бурмистров. Они прожили вместе восемь лет, но в 2015 году стало известно об их расставании.
В 2020 году певица дала откровенное интервью. В нем она рассказала о том, что в 17 лет стала жертвой сексуальных домогательств со стороны режиссера Максима Демченко.
В феврале 2022 года Алиса сообщила, что планирует выйти замуж за своего избранника Сергея Свитавского. Единственной причиной, которая на тот момент мешала влюбленным, являлся нерасторгнутый брак Сергея с предыдущей женой.
В июле 2022 года свадьба все-таки состоялась. Этот день молодожены провели вдвоем после росписи в одном из ЗАГСов Москвы.
Алиса Вокс и ее муж Сергей Свитавский. Фото: соцсети
Вокс сейчас
В 2021 году стало известно, что Алиса решила подать в суд на Сергея Шнурова. Певица утверждает, что 39 песен из репертуара «Ленинграда» были написаны в соавторстве с ней, но денежные отчисления получает только Шнуров. Вокс подсчитала, что бывший коллега должен ей около 20 миллионов рублей.
Сейчас исполнительница продолжает писать музыку и радовать поклонников в соцсетях своими откровенными фотографиями.