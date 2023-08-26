Высоцкий. Спасибо, что… ожил: что покажут в новом фильме про музыканта

Да, фильма, где Сергей Безруков ходил в чуть ли не посмертной маске барда («Высоцкий. Спасибо, что живой»), оказалось недостаточно. Тему решили развить - и теперь звезду советского кино... нарисует нейросеть.

В ближайшее время режиссер Александр Жигалкин («Воронины», «6 кадров») приступает к съемкам картины «Володя», в основу которой ляжет история отношений Высоцкого с любимыми женщинами: Мариной Влади, Людмилой Абрамовой и Изольдой Мешковой. Лицо поэта создаст искусственный интеллект (на самом деле, конечно, нейросеть ничего «рисовать» не умеет -

она создает изображение по заданным человеком параметрам, исходя из сохраненных алгоритмов и библиотеки образов). А вот туловище предоставит живой человек- певец Александр Шпагин. Он практически двойник Владимира Семеновича, ошарашивший аудиторию сходством с кумиром во время участия в шоу «Голос». Уральский вокалист заболел Высоцким еще в 5 лет. С тех пор и не выходит из образа.

- Мне понравился фильм «Место встречи изменить нельзя» и, конечно, Жеглов: в шляпе, кожа-

ном плаще - блюститель порядка, милиционер, еще и на фортепиано играет, - вспоминает Александр. - А у меня мама - скрипачка, и я уже ходил в подготовительный класс в музыкальную школу, учился игре на фортепиано. Я тут же попросил родителей, чтобы мне сшили одежду, как у Жеглова, но они сказали, что все это бред. И тогда я уломал дедушку. И у меня появились хромовые сапоги, галифе, пиджак, как у Жеглова, даже орден был (у деда - Красной Звезды, он фронтовик).

Режиссер уверен, что именно это «внутреннее сходство» и поможет корректно оживить «маску».

- Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж со стопроцентной идентичностью при помощи нейросети, - рассказал Александр Жигалкин. - Александр Шпагин - находка для нашей истории. Это человек, который уже много лет существует в этом образе.