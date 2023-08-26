Высоцкий. Спасибо, что… ожил: что покажут в новом фильме про музыканта

Прогресс невозможно остановить. Да и нужно ли? Братья Стругацкие посвящали этой теме тома, а теперь, говорят, нейросети научились писать романы вместо живых писателей. Супертехнологии добрались и до кино. Пока голливудские кинематографисты протестуют против замены живых актеров образами, созданными искусственным интеллектом, в России на полную катушку используют новые возможности.
Первый канал уже опробовал технологию дипфейков (это когда нейросеть накладывает на реальное лицо актера изображение любого человека - и как будто оживляет его). В последней части сериала «Диверсант» вдруг появился майор Калтыгин в исполнении компьютерного двойника Влада Галкина, погибшего в 2010 году. Получилась полноценная восьмиминутная роль: персонаж Галкина говорил, двигался, бегал. Как живой!
«Искусственный» Влад Галкин (2022) вроде ничего, но что-то недостоверное в нем все-таки есть. Фото: кадр из фильма
Зрители ахнули от такой дерзости создателей. По понятным причинам этот ход понравился не всем. Например, отцу рано ушедшего актера Борису Галкину.
- Зачем это сделано, мне непонятно, - сетовал Борис Сергеевич. - Сначала мне позвонили, спросили, как я отнесусь к такому решению, а я вообще не понял, о чем идет речь. Потом, когда уже увидел, ахнул. Напрасные хлопоты. Кроме смущения и отторжения, это ничего не вызвало.
Это про любовь
Но смелость, как известно, города берет. И вот уже Первый канал замахнулся на другую историческую фигуру - Владимира Высоцкого.
Фото: Global Look Press
Да, фильма, где Сергей Безруков ходил в чуть ли не посмертной маске барда («Высоцкий. Спасибо, что живой»), оказалось недостаточно. Тему решили развить - и теперь звезду советского кино... нарисует нейросеть.
В ближайшее время режиссер Александр Жигалкин («Воронины», «6 кадров») приступает к съемкам картины «Володя», в основу которой ляжет история отношений Высоцкого с любимыми женщинами: Мариной Влади, Людмилой Абрамовой и Изольдой Мешковой. Лицо поэта создаст искусственный интеллект (на самом деле, конечно, нейросеть ничего «рисовать» не умеет -
она создает изображение по заданным человеком параметрам, исходя из сохраненных алгоритмов и библиотеки образов). А вот туловище предоставит живой человек- певец Александр Шпагин. Он практически двойник Владимира Семеновича, ошарашивший аудиторию сходством с кумиром во время участия в шоу «Голос». Уральский вокалист заболел Высоцким еще в 5 лет. С тех пор и не выходит из образа.
- Мне понравился фильм «Место встречи изменить нельзя» и, конечно, Жеглов: в шляпе, кожа-
ном плаще - блюститель порядка, милиционер, еще и на фортепиано играет, - вспоминает Александр. - А у меня мама - скрипачка, и я уже ходил в подготовительный класс в музыкальную школу, учился игре на фортепиано. Я тут же попросил родителей, чтобы мне сшили одежду, как у Жеглова, но они сказали, что все это бред. И тогда я уломал дедушку. И у меня появились хромовые сапоги, галифе, пиджак, как у Жеглова, даже орден был (у деда - Красной Звезды, он фронтовик).
Режиссер уверен, что именно это «внутреннее сходство» и поможет корректно оживить «маску».
- Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж со стопроцентной идентичностью при помощи нейросети, - рассказал Александр Жигалкин. - Александр Шпагин - находка для нашей истории. Это человек, который уже много лет существует в этом образе.
Участник «Голоса» Александр Шпагин всю жизнь поет в образе Владимира Семеновича. В фильме его снимут, а лицо и голос потом заменят. Фото: Первый канал
Манера говорить, походка, игра на гитаре практически идентичны - при некоторой дополнительной работе. Я думаю, мы добьемся практически стопроцентного сходства.
Роль озвучит сын Никита
За технологическую часть будет отвечать специальное киберподразделение Сбера, разработавшее телеграм-бот Kandinsky 2.2 - нейросеть, которая умеет воссоздавать по заданным параметрам пугающе реалистичные изображения буквально за мгновения, а еще перемешивает картинки с текстовыми запросами.
Сюжет «Володи» развивается в 1967 году, когда Станислав Говорухин представил фильм «Вертикаль», а Высоцкий в нем исполнил главную роль симпатичного радиста Володи. С этого образа, собственно, и началась всесоюзная слава актера.
Звуковую составляющую решили примерно так же, как во всех остальных современных проектах, касающихся поэта, - диалоги запишет актер и режиссер, руководитель музея Высоцкого Никита Владимирович Высоцкий, обладающий почти идентичным с отцом тембром голоса. Кроме того, в проекте будет звучать и реальная фонограмма Владимира Семеновича.
Кстати
«Володя» - первый проект такого масштаба в России, для съемок которого будут использованы нейросети. Хотя в интернете давно лежат десять трехминутных серий комедийного проекта «ПМЖЕЙСОН»: это любительский дипфейк-сериал, в котором звезды Голливуда (Джейсон Стэйтем, Киану Ривз, Марго Робби) переехали в русскую глушь и постигают азы нашей культуры и жизни - едят пельмени, готовят оливье, пьют водку и собирают грибы.
Дипфейк-комедию про приключения звезд Голливуда в России (это Джейсон Стейтем, если не узнали) можно посмотреть на YouТube. Фото: Кадр из фильма
«Володя», конечно, фильм более амбициозный. Дата премьеры пока не называется, но съемки должны стартовать в самое ближайшее время.