Трудное детство, тюремные сроки и главные музыкальные награды: биография рэпера Ромы Жигана

Биография музыканта

Рома Жиган — скандально известный российский рэпер-шансонье. В биографии этого исполнителя, помимо творческих и музыкальных достижений, есть и весьма спорные моменты. Речь идет о тюремных сроках. Однако, несмотря ни на что, певец нашел силы свернуть с неверной дорожки и продолжить заниматься любимым делом — музыкой.

Вырос в малообеспеченной семье, в 14 лет получил первую судимость

Роман Чумаков (настоящая фамилия исполнителя) родился 8 апреля 1984 года в Москве. Детство будущей звезды прошло в районе Братеево. Роман признавался в интервью, что его семья жила бедно, зарплаты родителей, в ту пору работников ЗИЛа, были небольшими.

В 90-е стали появляться так называемые мажоры — дети обеспеченных родителей. Обычным юношам хотелось жить в таком же богатстве и иметь деньги и гаджеты. В то время Роман и связался с сомнительной компанией. Музыкант не любит вспоминать этот период собственной жизни. Из школы Чумакова выгнали после седьмого класса, а вскоре юноша и вовсе получил первую судимость и отправился в колонию отбывать срок за грабеж.