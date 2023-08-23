Трудное детство, тюремные сроки и главные музыкальные награды: биография рэпера Ромы Жигана

Биография музыканта
Рома Жиган — скандально известный российский рэпер-шансонье. В биографии этого исполнителя, помимо творческих и музыкальных достижений, есть и весьма спорные моменты. Речь идет о тюремных сроках. Однако, несмотря ни на что, певец нашел силы свернуть с неверной дорожки и продолжить заниматься любимым делом — музыкой.
Вырос в малообеспеченной семье, в 14 лет получил первую судимость
Роман Чумаков (настоящая фамилия исполнителя) родился 8 апреля 1984 года в Москве. Детство будущей звезды прошло в районе Братеево. Роман признавался в интервью, что его семья жила бедно, зарплаты родителей, в ту пору работников ЗИЛа, были небольшими.
В 90-е стали появляться так называемые мажоры — дети обеспеченных родителей. Обычным юношам хотелось жить в таком же богатстве и иметь деньги и гаджеты. В то время Роман и связался с сомнительной компанией. Музыкант не любит вспоминать этот период собственной жизни. Из школы Чумакова выгнали после седьмого класса, а вскоре юноша и вовсе получил первую судимость и отправился в колонию отбывать срок за грабеж.
Начало творческого пути и большая награда
Музыкальная карьера молодого Жигана началась в составе группы B.I.M. В 2001 году вышла пластинка группы, получившая название «Собачья жизнь». В 2008 году вышел еще один альбом с участием Романа — G-77. В молодости рэпер попробовал силы в сольном творчестве, записав три альбома.
Как известно, 2009 год для парня стал особенным. Рома поучаствовал в проекте телеканала «Муз-ТВ» «Битва за респект». Исполнитель занял первое место в этом конкурсе, поразив зрителей талантом. Награду исполнитель получил из рук президента России Владимира Путина, на тот момент занимавшего кресло премьер-министра страны. Тогда же Рома признался, что был бы не прочь записать композицию в стиле рэп вместе с Владимиром Владимировичем.
В 2010 году Рома Жиган выступил на закрытии Олимпийских игр в Канаде. Спустя два года вышла пластинка «Альфа и Омега», выпущенная совместно с коллективом Black Market. Тогда же музыкант начал работу над альбомом «ИСТИNA», выпустив композицию «Мирное небо».
Рома Жиган. Фото: соцсети
Позже Жиган порадовал поклонников своим появлением в телепроекте канала НТВ «Остров». Здесь музыкант отличился не лучшим образом: рэпер умудрился вступить в конфликт с другими участниками шоу — Катей Гордон и Прохором Шаляпиным.
В 2017 году музыкант представил на суд поклонников фильм «BEEF: Русский хип-хоп», ставший первым серьезным исследованием российского рэпа.
Идея подобного проекта появилась у исполнителя еще в 2012 году, однако тюремное заключение нарушило планы Ромы. Певец признается, что и сам изменился за эти годы, переосмыслив многое в жизни. В съемках картины поучаствовали Рем Дигга, Тимати, Гуф, Баста.
Рома Жиган и Джиган. Фото: соцсети
Личная жизнь музыканта
Несмотря на тяжелую судьбу, личная жизнь музыканта сложилась счастливо. В 2011 году рэпер женился. Счастливую избранницу звезды зовут Светлана.
Девушка не только оказалась рядом с возлюбленным во время тяжелых испытаний, не отвернувшись от мужа, но и подарила Роме троих детей. Сейчас у рэпера два сына, Александр и Николай, и дочка Рада.
Фанаты следят за новостями об исполнителе в социальных сетях, где Рома делится новыми фото и творческими планами.
Светлана и Рома Жиган. Фото: соцсети
Скандалы с участием Ромы Жигана
Для Жигана 2013 год закончился весьма неожиданно. В декабре музыканта задержала полиция. Рэпера подозревали в совершении разбойного нападения. Приговор судей потряс поклонников Ромы: Жигана признали виновным. Исполнитель вновь оказался за решеткой.
Освободился Роман в 2014 году, а уже в 2015 выпустил трек «Свободные люди». Эта композиция оказалась признана самой длинной песней в истории российского рэпа: ее продолжительность — 20 минут.
Один из главных конфликтов десятилетия в рэп-тусовке вскрылся после выхода нового клипа Оксимирона* в 2021 году. В видео «Кто убил Марка?» музыкант показал несколько документальных кадров, отсылающих зрителей к 2011 году.
Жиган ворвался в совместный номер своего бывшего приятеля и рэпера под псевдонимом Schokk и потребовал от них извинений. Причиной стали несколько колких строчек в адрес Жигана в текстах песен его оппонентов. После этого он ударил Оксимирона* по лицу.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Рома Жиган. Фото: соцсети
Эти кадры рэпер назвал компроматом, из-за которого под видом дружеских отношений согласился сняться в документальном фильме Beef. После обнародования ролика публика в ярости обрушилась на Рому в постах его профиля в соцсетях.
Не остался в стороне и Schokk. Артист встретился в октагоне с Жиганом. О своем желании выяснить отношения музыканты, как и положено бойцам ММА, объявили на пресс-конференции за месяц до события.
Встреча состоялась в одном из столичных клубов. Итогом октябрьского боя между рэперами стала победа Бамберга и завершение продолжительного конфликта между музыкантами.
Schokk и Рома Жиган. Фото: соцсети
Жиган сейчас
Рома Жиган присоединился к высказыванию актера Дмитрия Певцова. Артист отметил, что рэп-исполнители стоят во главе пропаганды идей разрушения. Музыкант пошел дальше и предложил ввести ценз на тексты.
Сам музыкант признает, что в его биографии много не самых светлых страниц. Поэтому собственной музыкой исполнитель продолжает стараться предупредить молодых ребят, чтобы те не повторяли подобных поступков. Сейчас рэпер продолжает давать концерты в рамках миссии работы с трудной молодежью.
Владимир Путин и Рома Жиган. Фото: соцсети
Интересные факты
1) По словам Ромы Жигана, во время второго отбывания срока в московском СИЗО он значительно поправился: на занятия в спортзале в день отводился всего час. При росте 176 см его вес устремился к 90 кг.
2) Речь в суде рэпер заранее зарифмовал, в результате чего в его репертуаре появилась песня «Последнее слово».