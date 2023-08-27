Сколько платят американским, турецким и российским актерам

А в других странах артисты получают еще больше! «Телепрограмма» сравнила доходы российских и зарубежных актеров.

США: $50 млн (4,8 млрд руб.) - гонорар за роль в «Барби»

Американская фэнтезийная комедия «Барби» за месяц проката собрала астрономическую сумму - $1 млрд 183 млн (115 млрд руб.). Наши звезды, отдыхая на заграничных курортах, кино посмотрели (в России проката пока не было) и остались недовольны. Телеведущий Дмитрий Борисов резюмировал: «Марго Робби прекрасна, смотреть на нее - одно удовольствие. Но больше никаких удовольствий не обнаружено. Пузырь, розовый мыльный пузырь! Не тратьте время, даже если найдете, где посмотреть».

За этот «пузырь» исполнительница главной роли Марго Робби заработала почти $50 млн в виде гонораров и процентов с кассовых сборов (чистый гонорар Марго и Райана Гослинга, сыгравшего Кена, $12,5 млн каждому). Кстати, российские актеры процент со сборов не получают.

В 2022 году самым высокооплачиваемым актером Голливуда стал Том Круз - он получил около $100 млн (9,7 млрд руб.) за главную роль в боевике «Топ Ган: Мэверик», который он сам и спродюсировал. Это его зарплата с учетом процента от проката фильма, собравшего $1,4 млрд (136 млрд руб.).

Минимальный гонорар, утвержденный профсоюзом Гильдии актеров США за съемку в фильме в главной или второй по значению роли, составляет $65 тыс. (6,3 млн руб.) - меньше платить запрещено.

Естественно, «минималку» получают только малоизвестные артисты. У больших звезд расценки другие.

Гонорар актеров Голливуда высшего уровня - от $20 млн (1,9 млрд руб.) до $50 млн (4,8 млрд руб.) за съемки в полном метре. Так, $30 млн за съемки получили Леонардо ДиКаприо - за главную роль в триллере-вестерне «Убийцы цветочной луны» и Брэд Питт - за «Формулу-1». По $20 млн (1,9 млрд руб.) заплатили Хоакину Фениксу за вторую часть «Джокера», Тому Харди за третьего «Венома», Вину Дизелю за десятый «Форсаж», Крису Хемсворту за второй «Тайлер Рейк».

На телевидении актеры второго эшелона получают до $40 тыс. за эпизод (серию). Большие звезды могут рассчитывать на $300 тыс. (29 млн руб.) за серию. Онлайн-платформы платят суперзвездам от $500 тыс. (48 млн руб.) за эпизод.

Сейчас в США бастуют члены Гильдии сценаристов, их поддержала Гильдия актеров. Профсоюзы требуют увеличить базовую ставку актеров, занятых в телесериалах и проектах для стриминговых платформ; платить бонусы за повторные показы; запретить бесплатно использовать образы и голоса артистов для производства фильмов с помощью искусственного интеллекта.

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