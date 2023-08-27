Сколько платят американским, турецким и российским актерам

А в других странах артисты получают еще больше! «Телепрограмма» сравнила доходы российских и зарубежных актеров.
США: $50 млн (4,8 млрд руб.) - гонорар за роль в «Барби»
Американская фэнтезийная комедия «Барби» за месяц проката собрала астрономическую сумму - $1 млрд 183 млн (115 млрд руб.). Наши звезды, отдыхая на заграничных курортах, кино посмотрели (в России проката пока не было) и остались недовольны. Телеведущий Дмитрий Борисов резюмировал: «Марго Робби прекрасна, смотреть на нее - одно удовольствие. Но больше никаких удовольствий не обнаружено. Пузырь, розовый мыльный пузырь! Не тратьте время, даже если найдете, где посмотреть».
За этот «пузырь» исполнительница главной роли Марго Робби заработала почти $50 млн в виде гонораров и процентов с кассовых сборов (чистый гонорар Марго и Райана Гослинга, сыгравшего Кена, $12,5 млн каждому). Кстати, российские актеры процент со сборов не получают.
В 2022 году самым высокооплачиваемым актером Голливуда стал Том Круз - он получил около $100 млн (9,7 млрд руб.) за главную роль в боевике «Топ Ган: Мэверик», который он сам и спродюсировал. Это его зарплата с учетом процента от проката фильма, собравшего $1,4 млрд (136 млрд руб.).
Минимальный гонорар, утвержденный профсоюзом Гильдии актеров США за съемку в фильме в главной или второй по значению роли, составляет $65 тыс. (6,3 млн руб.) - меньше платить запрещено.
Естественно, «минималку» получают только малоизвестные артисты. У больших звезд расценки другие.
Гонорар актеров Голливуда высшего уровня - от $20 млн (1,9 млрд руб.) до $50 млн (4,8 млрд руб.) за съемки в полном метре. Так, $30 млн за съемки получили Леонардо ДиКаприо - за главную роль в триллере-вестерне «Убийцы цветочной луны» и Брэд Питт - за «Формулу-1». По $20 млн (1,9 млрд руб.) заплатили Хоакину Фениксу за вторую часть «Джокера», Тому Харди за третьего «Венома», Вину Дизелю за десятый «Форсаж», Крису Хемсворту за второй «Тайлер Рейк».
На телевидении актеры второго эшелона получают до $40 тыс. за эпизод (серию). Большие звезды могут рассчитывать на $300 тыс. (29 млн руб.) за серию. Онлайн-платформы платят суперзвездам от $500 тыс. (48 млн руб.) за эпизод.
Сейчас в США бастуют члены Гильдии сценаристов, их поддержала Гильдия актеров. Профсоюзы требуют увеличить базовую ставку актеров, занятых в телесериалах и проектах для стриминговых платформ; платить бонусы за повторные показы; запретить бесплатно использовать образы и голоса артистов для производства фильмов с помощью искусственного интеллекта.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Турция: 1,5 млн лир (5,3 млн руб.) за главную роль в одной серии
Кыванч Татлытуг и Серенай Сарыкая с одинаковым энтузиазмом изображали любовь в сериале «Семья», но заработали по-разному. Фото: кадр из фильма
В последние годы у нас вошли в моду турецкие сериалы. Сейчас все смотрят новый сериал «Семья» - его полюбили не только в Турции, но и по всему миру. Исполнителям главных ролей в «Семье» воздают по заслугам: актер
Кыванч Татлытуг за эпизод получает 1,5 млн лир (5,3 млн руб.), а красотка Серенай Сарыкая - 1,2 млн лир (4,2 млн руб.). В первом сезоне 17 серий.
А вот за съемки в турецком сериале «Зимородок» (сейчас его показывают на НТВ) платили за серию куда меньше: 500 тысяч лир (1,7 млн руб.) досталось актрисе Афре Сарачоглу и 400 тысяч лир (1,4 млн руб.) - Мерту Рамазану Демиру. В первом сезоне 36 серий, длина одного эпизода аж 120 минут (у нас одну турецкую серию разбивают на несколько штук покороче).
Сейчас в России снимают адаптацию турецкого хита «Постучись в мою дверь». В оригинале 52 серии, актеры Хандэ Эрчель и Бюрсин Керем зарабатывали всего-навсего по 200 тыс. лир (716 тыс. руб.) за эпизод.
Россия: от 200 тыс. руб. за съемочный день
Юрий Стоянов - один из самых востребованных российских актеров старшего возраста. Фото: Александр Авилов/Агенство «Москва»
Российские актеры устанавливают гонорар за съемочный день самостоятельно, исходя из своего статуса и востребованности. В среднем работа над ролью главного героя в полнометражном проекте занимает 20 дней. Длительность работы над сериалом зависит от числа эпизодов.
Средние гонорары за один съемочный день самых востребованных артистов России:
400 - 500 тыс. руб.: Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Саша Петров, Евгений Миронов, Павел Прилучный, Павел Деревянко, Никита Ефремов, Максим Лагашкин.
200 - 300 тыс. руб.: Сергей Бурунов, Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Юлия Пересильд, Александр Устюгов, Мария Порошина, Максим Матвеев, Дарья Мороз, Светлана Иванова, Федор Добронравов, Михаил Боярский, Елизавета Боярская, Владимир Сычев, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Иван Янковский, Гоша Куценко.