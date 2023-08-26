За что вдова юмориста Пономаренко обиделась на его брата-близнеца

Братья-близнецы Пономаренко выступали дуэтом на эстраде с юмористическими номерами 27 лет. 55-летний Александр умер восемь месяцев назад. Валерий, которому теперь уже 56, продолжил карьеру: объединился с другим артистом и поехал на гастроли. И тут грянул скандал: якобы родня скончавшегося от тяжелой болезни артиста не может поделить наследство.

Наследство, которого нет

Год назад Александр Пономаренко публично рассказал, что тяжело болен. К тому моменту он уже год боролся с онкологическим заболеванием. Александру поставили диагноз: рак желудка 4-й стадии, обнаружили метастазы. Мужчина испробовал традиционные и нетрадиционные способы лечения. Жил и лечился в Ростове-на-Дону, а на консультации к врачам ездил в Москву. Ничего не помогло… Александр умер 24 декабря 2022 года.

Через полгода по закону наследники вступают в свои права. А вскоре после этого как по заказу вышло ток-шоу, стали появляться статьи с громкими заголовками: «Наследники не могут поделить многомиллионное наследство Александра Пономаренко», «Валерия Пономаренко оставили без денег брата…»

Скандальное интервью в программе «Прямой эфир» дала вдова артиста Анна. Женщина сообщила, что Валерий Пономаренко и ее свекровь решили претендовать на имущество Александра. «Братья делили только доходы, расходы были у каждого свои. Валера не принимал участия в расходах на лечение, говорил о своих проблемах и будто не понимал, в каком состоянии Саша…» - ошарашила публику Анна. Она сообщила, что брат ее умершего мужа также отказывается помогать ей гасить долги.

Анна рассказала, что муж брал в кредит 2 млн рублей еще до болезни, чтобы свозить ее отдохнуть на Маврикий, а она узнала об этом долге уже после смерти Александра. «Около 800 тыс. рублей осталось отдать. Мы хотели продать гараж, но не получилось. Сейчас я пытаюсь найти работу, а ведь всегда жила «за мужем», - пожаловалась Анна.

Валерий Пономаренко от участия в ток-шоу отказался. Но и откровениям вдовы поверили не все. Ведь за несколько месяцев до смерти мужа та же Анна Пономаренко на разных телепередачах рассказывала о том, как самоотверженно Валерий помогает брату - и финансово, и морально!