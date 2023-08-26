За что вдова юмориста Пономаренко обиделась на его брата-близнеца

Братья-близнецы Пономаренко выступали дуэтом на эстраде с юмористическими номерами 27 лет. 55-летний Александр умер восемь месяцев назад. Валерий, которому теперь уже 56, продолжил карьеру: объединился с другим артистом и поехал на гастроли. И тут грянул скандал: якобы родня скончавшегося от тяжелой болезни артиста не может поделить наследство.
Наследство, которого нет
Год назад Александр Пономаренко публично рассказал, что тяжело болен. К тому моменту он уже год боролся с онкологическим заболеванием. Александру поставили диагноз: рак желудка 4-й стадии, обнаружили метастазы. Мужчина испробовал традиционные и нетрадиционные способы лечения. Жил и лечился в Ростове-на-Дону, а на консультации к врачам ездил в Москву. Ничего не помогло… Александр умер 24 декабря 2022 года.
Через полгода по закону наследники вступают в свои права. А вскоре после этого как по заказу вышло ток-шоу, стали появляться статьи с громкими заголовками: «Наследники не могут поделить многомиллионное наследство Александра Пономаренко», «Валерия Пономаренко оставили без денег брата…»
Скандальное интервью в программе «Прямой эфир» дала вдова артиста Анна. Женщина сообщила, что Валерий Пономаренко и ее свекровь решили претендовать на имущество Александра. «Братья делили только доходы, расходы были у каждого свои. Валера не принимал участия в расходах на лечение, говорил о своих проблемах и будто не понимал, в каком состоянии Саша…» - ошарашила публику Анна. Она сообщила, что брат ее умершего мужа также отказывается помогать ей гасить долги.
Анна рассказала, что муж брал в кредит 2 млн рублей еще до болезни, чтобы свозить ее отдохнуть на Маврикий, а она узнала об этом долге уже после смерти Александра. «Около 800 тыс. рублей осталось отдать. Мы хотели продать гараж, но не получилось. Сейчас я пытаюсь найти работу, а ведь всегда жила «за мужем», - пожаловалась Анна.
Валерий Пономаренко от участия в ток-шоу отказался. Но и откровениям вдовы поверили не все. Ведь за несколько месяцев до смерти мужа та же Анна Пономаренко на разных телепередачах рассказывала о том, как самоотверженно Валерий помогает брату - и финансово, и морально!
Дуэт братьев Пономаренко веселил россиян 27 лет. Фото: соцсети
После скандального выступления на ТВ Анна Пономаренко отказывается общаться с прессой. По слухам, она заключила контракт с телевизионщиками на откровения ради гонорара. Однако часть ее слов оказалась выдумкой - и все ради скандального накала в шоу.
«Телепрограмме» удалось выяснить, что у Александра Пономаренко три наследника первой очереди: мама, жена и сын (дочь у Анны от первого брака, артист ее не удочерял). Мама братьев Пономаренко вскоре после похорон написала отказ от своей доли наследства. Таким образом, наследство в равных долях разделили между женой артиста Анной и сыном Германом.
В наследственную массу вошли квартира в Ростове-на-Дону, где у Александра была доля и где живет Анна, гараж и небольшой земельный участок. Все наследство тянет не более чем на 9 млн рублей. Так что никакого «многомиллионного звездного имущества» попросту нет.
Мы дозвонились до Валерия Пономаренко. Он пока не готов давать интервью, но сообщил: «На наследство я не претендовал». Говорят, что Анна Пономаренко просто обиделась на свекровь и Валерия из-за того, что они не смогли ей помочь закрыть долги - сообщили, что у них нет на это денег. После этого вдова прекратила общение с семьей мужа.
Новый дуэт
Когда Александр Пономаренко еще был жив, на одном ток-шоу объявили, что семья собирает деньги на лечение в Германии. «На лечение Александра и текущие расходы мы брали кредиты. Нам собрали деньги - 250 тыс. рублей, это неоценимая помощь, но на серьезное лечение этого не хватило, - рассказала Анна. - Люди присылали кто сколько мог. А для того чтобы начать лечение в Европе, нам нужен был депозит в €300 тысяч. Такую сумму мы не собрали».
Пока Александр лечился, его брат практически не работал, и взять большие суммы денег было неоткуда. Ведь репертуар у Пономаренко был парный, работа с болезнью Александра остановилась. Потом Валерий начал выступать с Николаем Бандуриным. Брат был еще жив, гонорар дуэта перечислялся ему в помощь.
Сейчас программка нового дуэта гласит: «Лучший пародист и лучший куплетист объединились в двуличном проекте «Это несерьезно!» «Пародии - это сильная сторона Валеры, куплеты - моя сильная сторона. Плюс монологи, сценки, песни, стихи, интерактив со зрителем…» - рассказывает Бандурин.
Валерий Пономаренко уверен, что помирится с женой брата Анной: «По мне ее слова очень сильно ударили. Потом, когда я начал размышлять, почему так произошло, понял: это все стресс. Пройдет какое-то время, и она свои слова возьмет обратно. Разберется во всем…»