Считал себя «императором Голливуда», но все в одночасье рухнуло: как выросла лавина обвинений против Харви Вайнштейна

Кто такой Харви Вайнштейн?

Харви Вайнштейн — бывший кинопродюсер, который вместе со своим братом Бобом в 1979 году основал корпорацию Miramax Films Corporation. Miramax продолжал выпускать критические и коммерческие хиты, такие как «Криминальное чтиво» и «Влюбленный Шекспир», а братья добились большего успеха после запуска The Weinstein Company в 2005 году.

Репутация Вайнштейна была серьезно подорвана после того, как в октябре 2017 года появились сообщения о его предполагаемых домогательствах к женщинам, что привело к его исключению из The Weinstein Company и Академии кинематографических искусств и наук, а также серии уголовных и гражданских судебных процессов. В 2020 году он был приговорен к 23 годам тюремного заключения после того, как был признан виновным в изнасиловании.

Ранние годы

Вайнштейн родился 19 марта 1952 года в Квинсе, штат Нью-Йорк, в семье Макса и Мириам Вайнштейн. Харви и его брат Боб развили свое деловое чутье у Макса, огранщика бриллиантов, наряду с любовью к кино, сформировавшейся во время совместных субботних вечеров в кинотеатре.

После окончания Государственного университета Нью-Йорка в Буффало в 1973 году Вайнштейн остался в этом районе, чтобы начать бизнес по продвижению концертов. Он купил кинотеатр в центре Буффало, где начал показывать фильмы-концерты.