Считал себя «императором Голливуда», но все в одночасье рухнуло: как выросла лавина обвинений против Харви Вайнштейна

Кто такой Харви Вайнштейн?
Харви Вайнштейн — бывший кинопродюсер, который вместе со своим братом Бобом в 1979 году основал корпорацию Miramax Films Corporation. Miramax продолжал выпускать критические и коммерческие хиты, такие как «Криминальное чтиво» и «Влюбленный Шекспир», а братья добились большего успеха после запуска The Weinstein Company в 2005 году.
Репутация Вайнштейна была серьезно подорвана после того, как в октябре 2017 года появились сообщения о его предполагаемых домогательствах к женщинам, что привело к его исключению из The Weinstein Company и Академии кинематографических искусств и наук, а также серии уголовных и гражданских судебных процессов. В 2020 году он был приговорен к 23 годам тюремного заключения после того, как был признан виновным в изнасиловании.
Ранние годы
Вайнштейн родился 19 марта 1952 года в Квинсе, штат Нью-Йорк, в семье Макса и Мириам Вайнштейн. Харви и его брат Боб развили свое деловое чутье у Макса, огранщика бриллиантов, наряду с любовью к кино, сформировавшейся во время совместных субботних вечеров в кинотеатре.
После окончания Государственного университета Нью-Йорка в Буффало в 1973 году Вайнштейн остался в этом районе, чтобы начать бизнес по продвижению концертов. Он купил кинотеатр в центре Буффало, где начал показывать фильмы-концерты.
Харви Вайнштейн. Фото: Global Look Press
Фильмы Miramax
В 1979 году Харви и Боб основали Miramax Films Corporation, названную в честь их родителей. Изначально предназначенный для распространения небольших фильмов в стиле артхаус, Miramax вскоре превратился в крупного игрока в индустрии. В течение десятилетия студия выпустила такие успешные у критиков фильмы, как «Моя левая нога» (1989) и «Секс, ложь и видеокассета» (1989), с Харви, выступающим в качестве откровенного лица компании.
Даже после того, как The Walt Disney Company приобрела Miramax в 1993 году, Вайнштейны руководили серией нашумевших релизов. «Криминальное чтиво» (1994) и «Умница Уилл Хантинг» (1997) завоевали золотые кассовые сборы, а «Английский пациент» (1996), «Влюбленный Шекспир» (1998) и «Чикаго» (2002) получили главный приз «Оскар» за лучшую картину.
Братья покинули Miramax в 2005 году, чтобы основать Weinstein Company — новое предприятие, которое привело к аналогичным результатам. «Король говорит» (2010) и «Художник» (2011) — оба претендовали на награды «Оскар» за лучшую картину, в то время как «Сборник пьес» (2012), «Дворецкий» (2013) и «Лев» (2016) также нашли восприимчивую аудиторию.
В конце 2013 года Харви и Боб воссоединились с Miramax посредством соглашения о совместном производстве и совместном распространении.
Харви Вайнштейн. Фото: Global Look Press
Политические пристрастия
Поднимаясь на вершину голливудской пищевой цепочки, Вайнштейн зарекомендовал себя как сторонник прогрессивных идей. Он был главным сторонником кандидатов в президенты от демократической партии в последние избирательные циклы, организовывая мероприятия по сбору средств для Барака Обамы и Хиллари Клинтон. Кроме того, он был одним из сторонников создания кафедры факультета Университета Ратгерса, названной в честь иконы феминизма Глории Стейнем.
Скандал с домогательствами
Харви Вайнштейн. Фото: Global Look Press
Вайнштейн внезапно оказался в неблагоприятном свете в октябре 2017 года, после публикации в New York Times сообщения о его предполагаемой истории домогательств. По данным The Times, Вайнштейн делал нежелательные заигрывания со многими женщинами, включая актрису Эшли Джадд, спокойно договорившись по крайней мере с восемью из них.
История набрала обороты после последующего репортажа в The New Yorker, в котором был предложен отчет о поведении Вайнштейна от итальянской актрисы Азии Ардженто.
Вайнштейн, который изначально угрожал подать в суд на Times, привлек команду юристов для опровержения обвинений. Среди них была Лиза Блум, дочь Глории Оллред, которая отвергла многие утверждения как «явно ложные», но также назвала главу студии «старым динозавром, осваивающим новые пути». Блум подал в отставку с поста советника Вайнштейна через несколько дней после разразившегося скандала.
Адвокат Глория Оллред. Фото: Global Look Press
Вайнштейн сказал в свою защиту: «Я достиг совершеннолетия в 60-70-е годы, когда все правила поведения и рабочие места были другими. Такова была культура тогда. С тех пор я понял, что это не оправдание».
Он добавил, что возьмет отпуск в своей студии, и в соответствующем заявлении The Weinstein Company говорилось, что ее проблемный соучредитель обратится за профессиональной помощью, поскольку правление начало расследование по этому вопросу. Однако на фоне растущих обвинений в предполагаемых сексуальных домогательствах правление 8 октября уволило Вайнштейна из компании; хотя технически он оставался членом правления, позже он подал в отставку с этого поста.
По сообщениям, когда Вайнштейн отправился в реабилитационный центр в Аризоне для лечения сексуальной зависимости, костяшки домино продолжали падать в его профессиональной и личной жизни. Знаменитые актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли также рассказали о своем опыте общения с бывшим руководителем студии, а 10 октября его жена, с которой он прожил 10 лет, дизайнер Джорджина Чепмен, объявила, что уходит от мужа.
14 октября совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук собрался на экстренное заседание и проголосовал за исключение Вайнштейна из своих рядов. Тем временем полиция Нью-Йорка и Лондона подняла вопрос о возможности возбуждения уголовных дел, сообщив о том, что они расследуют некоторые заявления о домогательствах.
30 октября очередная статья Times вызвала новый поток обвинений, некоторые из которых вспоминали, как Вайнштейн навязывался им во время своей работы концертным промоутером в 1970-х годах. 7 ноября то же издание сообщило, что Вайнштейн пошел на многое, пытаясь помешать «Таймс» и «Нью-Йоркер» опубликовать статьи, которые впервые раскрыли порочащую его историю обвинений.
Его усилия включали в себя наем команды детективов, адвокатов и агентов под прикрытием, по крайней мере, один из которых пытался втереться в доверие к одной из самых откровенных обвинительниц Вайнштейна — Роуз Макгоуэн.
Роуз Макгоуэн. Фото: Global Look Press
Юридические последствия
27 ноября британская актриса Кадиан Ноубл подала гражданский иск в Нью-Йорк, утверждая, что Вайнштейн принудил ее к сексуальным действиям в своем гостиничном номере во время Каннского кинофестиваля 2014 года.
Поскольку другой продюсер из компании якобы сказал Ноубл быть «хорошей девочкой и делать все, что пожелает [Вайнштейн]», в иске также обвинили Weinstein Company в нарушении федерального закона о торговле людьми в сексуальных целях, «извлекая выгоду и сознательно содействуя» привычке своего основателя использовать зарубежные командировки как возможность принудить женщин к сексуальной активности, обещая роли в кино.
Его юридические проблемы продолжают нарастать. 6 декабря группа из шести женщин объявила, что они подают судебный иск против Харви и Боба Вайнштейнов, The Weinstein Company, Miramax и других лиц, утверждая, что они подвергались нежелательному сексуальному поведению и жили в страхе быть занесенными в черный список.
«Ясно одно: чтобы добиться постоянных изменений в культуре, нам нужно направить послание влиятельным и богатым людям, компаниям и отраслям промышленности, которые чествовали своих «харви-вайнштейнов», вместо того, чтобы защищать жертв», — говорится в совместном заявлении, опубликованном группой.
Позже адвокаты Вайнштейна добивались, чтобы судья отклонил иск на том основании, что предполагаемые нападения имели место слишком давно и не представили фактов в поддержку заявлений о рэкете. Адвокаты процитировали более ранние комментарии Мэрил Стрип о том, что Вайнштейн всегда был уважительным в их отношениях, линию защиты, которую Стрип назвала «жалкой и эксплуататорской».
Харви Вайнштейн и Мэрил Стрип. Фото: Global Look Press
Опальный магнат пытался не привлекать к себе внимания в последующие месяцы, но в январе 2018 года снова попал в заголовки таблоидов. По данным TMZ, Вайнштейн ужинал со своим тренером по трезвости на курорте Sanctuary Camelback Mountain Resort в Скоттсдейле, штат Аризона, когда к нему подошел другой посетитель ресторана, желая сфотографироваться. Получив отказ, нетрезвый посетитель позже вернулся и дважды ударил Вайнштейна по лицу.
25 января бывший помощник Вайнштейна по имени Сандип Рехал подал федеральный иск против опального продюсера. Наряду с обвинением Вайнштейна в сексуальных домогательствах, Рехал утверждала, что от нее требовали содействовать его сексуальным контактам, включая предоставление лекарств от эректильной дисфункции и уборку спермы с его дивана. В иске также названы ответчики: Боб Вайнштейн, The Weinstein Company и ее бывший директор по персоналу Фрэнк Гил.
11 февраля генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал иск против Вайнштейна и The Weinstein Company, заявив в пресс-релизе, что компания «неоднократно нарушала законы Нью-Йорка, не сумев защитить своих сотрудников от повсеместных сексуальных домогательств, запугивания и дискриминации».
Генеральная прокуратура заявила, что подала иск частично из-за сообщений о скорой продаже компании, заявив, что, по ее мнению, такая сделка усложнит положение пострадавших. Новости о судебном иске, как сообщается, сорвали сделку с группой, возглавляемой бизнесвумен Марией Контрерас-Свит, которая, как говорят, была близка к тому, чтобы взять под контроль активы студии, прежде чем отступить.
После того, как The Weinstein Company объявила, что подаст заявление о банкротстве, переговоры были возобновлены, и в начале марта была достигнута новая договоренность с группой Контрераса-Суита. Однако сделка вскоре сорвалась еще раз, после того как группа покупателей обнаружила нераскрытые обязательства на сумму не менее 50 миллионов долларов. Позднее, в том же месяце, The Weinstein Company подала заявление о банкротстве, и Lantern Capital в конечном итоге стала победителем торгов за ее активы.
Иск Эшли Джадд
Эшли Джадд и Харви Вайнштейн. Фото: соцсети
30 апреля юридические проблемы Вайнштейна снова обострились, когда его имя было названо в иске в Верховный суд округа Лос-Анджелес, поданном Эшли Джадд. В иске утверждалось, что глава студии подорвал ее карьеру после того, как она отказалась принять его сексуальные домогательства, распространяя ложь о своем профессионализме.
Режиссер Питер Джексон ранее изложил свою версию ситуации, заявив, что он решил отказаться от кастинга актрисы в свою трилогию «Властелин колец» после того, как Вайнштейн назвал ее «кошмаром» для работы.
Представитель продюсера оспорил это утверждение, настаивая на том, что Вайнштейн «не только поддерживал работу [Джадд], но и неоднократно одобрял ее кастинг для двух своих фильмов в течение следующего десятилетия».
Судья отклонил заявления Джадд о сексуальных домогательствах в январе 2019 года, постановив, что она не смогла надлежащим образом обосновать свое дело в соответствии с действующим гражданским кодексом на момент подачи ее иска. Однако судья добавил, что актриса может продолжить рассмотрение своего дела о диффамации против продюсера.
Арест
25 мая 2018 года Вайнштейн явился в полицию Нью-Йорка и был арестован по обвинению в изнасиловании, совершении преступного полового акта, сексуальном насилии и ненадлежащем поведении сексуального характера.
Все еще находясь под следствием в Лос-Анджелесе и Лондоне по обвинению в сексуальных преступлениях, он заплатил один миллион долларов наличными в качестве залога, сдал свой паспорт и получил монитор для лодыжки.
Арест Харви Вайнштейна, 25 мая 2018 года. Фото: соцсети
Несколько дней спустя Большое жюри присяжных Нью-Йорка предъявило продюсеру обвинение в изнасиловании первой и третьей степени и преступном половом акте первой степени. Его адвокат заявил, что Вайнштейн не признает себя виновным и «будет энергично защищаться от этих неподтвержденных обвинений, которые он решительно отрицает».
2 июля 2018 года Вайнштейну было предъявлено обвинение по трем дополнительным обвинениям в сексуальных преступлениях, связанным с инцидентом 2006 года с участием третьей женщины. Вайнштейну было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в преступном половом акте первой степени и двум пунктам обвинения в грабительском сексуальном насилии. Они могли провести к заключению в тюрьме от 10 лет до пожизненного срока.
В августе немецкая актриса подала федеральный иск в Лос-Анджелес, утверждая, что Вайнштейн изнасиловал ее во время Каннского кинофестиваля в 2006 году. По данным CNN, она подала в суд на продюсера за нарушение законов о торговле людьми, нападение, побои и незаконное лишение свободы.
23 мая 2019 года адвокаты Вайнштейна объявили, что достигли предварительного соглашения в размере 44 миллионов долларов для урегулирования гражданских исков по поводу его предполагаемых сексуальных проступков, хотя переговоры в конечном итоге сорвались. В декабре появились сообщения о новом урегулировании в размере 25 миллионов долларов — сумме, которая будет выплачена предполагаемым жертвам страховыми компаниями, представляющими компанию Вайнштейна. Кроме того, условия соглашения не позволяли Вайнштейну признаваться в каких-либо нарушениях.
Осуждение и вынесение приговора
6 января 2020 года, когда в здании суда Нью-Йорка должен был начаться судебный процесс над Вайнштейном по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии. Продюсеру были предъявлены обвинения по четырем новым пунктам обвинения в сексуальном насилии в округе Лос-Анджелес. Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джеки Лейси заявила, что ожидает, что Вайнштейну предъявят обвинения в Калифорнии после завершения его процесса в Нью-Йорке.
24 февраля 2020 года Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения: преступный сексуальный акт в отношении Мириам Хейли и изнасилование третьей степени. Он был признан невиновным по трем статьям: насильственные действия сексуального характера, насильственные действия сексуального характера и изнасилование первой степени в отношении Джессики Манн. 11 марта его приговорили к 23 годам тюремного заключения и обязали официально зарегистрироваться в качестве сексуального преступника.
Азия Ардженто и Роуз Макгоуэн обвиняют Харви Вайнштейна в сексуальном насилии. Фото: Global Look Press
После слушания по вынесению приговора Вайнштейн был госпитализирован в Манхэттенскую больницу Бельвью из-за болей в груди. Затем его перевели в исправительное учреждение Венде за пределами Буффало, штат Нью-Йорк, где он содержался в изоляции после положительного результата теста на коронавирус.
Вскоре после того, как в апреле его симптомы ослабли, стало известно, что Вайнштейну предъявлено дополнительное обвинение в нанесении побоев сексуального характера в округе Лос-Анджелес в связи с предполагаемым нападением на женщину в отеле в Беверли-Хиллз в мае 2010 года.
В июне 2020 года оставшиеся в живых получили компенсацию в размере 18 млн 875 тысяч долларов в рамках коллективного иска.