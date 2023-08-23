Самая высокооплачиваемая актриса: биография Эммы Стоун

Кто такая Эмма Стоун?
Эмма Стоун — актриса, удостоенная премии «Оскар», наиболее известная своими ролями в популярных комедиях, таких как «SuperПерцы» (2007), «Мальчикам это нравится» (2008), «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009) и «Отличница легкого поведения»(2010), а также фильмах «Бердмэн» (2014) и «Ла-Ла Ленд» (2016).
Она была номинирована на «Оскар» за роли в последних двух картинах, получив награду «За лучшую женскую роль» — за образ начинающей актрисы Мии Долан в фильме «Ла-Ла Ленд».
Эмма Стоун. Фото: соцсети звезды
У нее также были роли в получивших высокую оценку критиков фильме «Прислуга» и романтической комедии «Эта дурацкая любовь», вышедших на экраны в 2011 году, а также роль возлюбленного Питера Паркера, которого сыграл Эндрю Гарфилд, в «Удивительном Человеке-пауке» (2012) и его продолжении 2014 года. Стоун также сыграла легенду тенниса Билли Джин Кинг в биографическом спортивном фильме 2017 года «Битва полов».
Ранняя жизнь и карьера
Эмили Джин Стоун родилась 6 ноября 1988 года в Скоттсдейле, штат Аризона. Девочка попробовала себя на сцене в 11 лет - в постановке молодежного театра «Ветер в ивах».
В средней школе она участвовала в 16 постановках театра, некоторые из которых включали «Принцессу на горошине», «Алису в стране чудес» и другие. Она также выступала с труппой театра импровизационной комедии.
Эмма Стоун. Фото: Global Look Press
Проучившись один семестр в католической школе для девочек, Стоун бросила учебу, чтобы сосредоточиться на актерской карьере. Чтобы убедить своих родителей позволить ей переехать в Лос-Анджелес, остроумная актриса подготовила презентацию PowerPoint, удачно озаглавленную Project Hollywood на песню Мадонны Hollywood. Ее тактика оказалась успешной, и в январе 2004 года, в возрасте 15 лет, Стоун переехала со своей матерью в квартиру в Лос-Анджелесе.
Вскоре Стоун начала пробоваться на роли, часто выделяясь своим характерным скрипучим голосом. Пылкая молодая актриса была настолько самоотверженной, что покрасила свои детские светлые локоны в темно-каштановый цвет, надеясь, что это изменение поможет ей получить более серьезные роли.
«В поисках семьи Партридж»
Стоун получила свой первый шанс в качестве победительницы реалити-шоу канала VH1 «В поисках семьи Партридж» в 2004 году. В конкурсе реалити-шоу приняли участие восемь начинающих молодых актрис, все они боролись за роль Лори Партридж в возрождении ситкома 1970-х годов.
Конкурсанток оценивали по их пению, актерскому мастерству и сходству с оригинальной Лори. Молодая актриса, которую в то время звали Эмили Стоун, покорила публику кавером на песню Пэт Бенатар We Belong и получила роль. Хотя проект так и не прошел дальше пилотного этапа, он послужил отправной точкой для карьеры Стоун и привел ее к будущему менеджеру Дугу Уолду.
«Малкольм в центре внимания» и «Гонка»
После работы на реалити-шоу Стоун начала появляться в нескольких популярных сериалах, включая «Малкольм в центре внимания» и «Медиум».
Вскоре она получила постоянную роль 17-летней Вайолет Тримбл в драме «Гонка» (2007), которая продлилась всего один сезон. Примерно в это же время Стоун пробовалась на роль в популярном научно-фантастическом шоу «Герои» (2006), в конечном итоге уступив роль молодой актрисе Хейден Панеттьери.
«SuperПерцы» и «Мальчикам это нравится»
Эмма Стоун в фильме «SuperПерцы». Фото: кадр из фильма 2007 года
В 2007 году Стоун дебютировала в полнометражном фильме — в подростковой комедии «SuperПерцы» вместе с Джоной Хиллом и Майклом Сера. Фильм, написанный и спродюсированный Сетом Рогеном и Джаддом Апатоу, стал кассовым хитом и получил бурный отклик критики. Год спустя Стоун снялась в комедии «Голый барабанщик» с Рэйнн Уилсон и Кристиной Эпплгейт; и «Мальчикам это нравится» с Анной Фэрис.
«Добро пожаловать в Zомбилэнд» и «Отличница легкого поведения»
В течение следующих нескольких лет Стоун появилась на голливудской сцене с ролями в нескольких крупных фильмах, включая «Призраки бывших подружек», «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и «Бумажный человек» — все они были выпущены в 2009 году.
Следующий большой фильм Стоун вышел в 2010 году, с главной ролью Олив Пендергаст в подростковой комедии «Отличница легкого поведения». Фильм, вдохновленный фильмом Натаниэля Хоторна «Алая буква», рассказывает о жизни невинного старшеклассника, чья репутация находится под угрозой из-за слухов о распущенности. Остроумная и очаровательная игра Стоун в фильме принесла ей номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.
Эмма Стоун в фильме «Отличница легкого поведения». Фото: кадр из фильма 2010 года.
«Прислуга» и «Новый Человек-паук»
Стоун снова получила похвалу критиков в 2011 году, сыграв выпускницу колледжа и начинающую писательницу Евгению Скитер Фелан в фильме «Прислуга», снятом по одноименному роману Кэтрин Стокетт. Фильм был номинирован как на «Оскар», так и на «Золотой глобус».
В том же году Стоун снялась в популярной романтической комедии «Эта дурацкая любовь» вместе с Райаном Гослингом и Стивом Кареллом.
Стоун исполнила роль Гвен Стейси, 17-летней возлюбленной Питера Паркера в фильме «Новый Человек-паук», вышедшем в 2012 году, и его продолжении 2014 года. Примерно в это же время она также снялась в фильмах «Охотники на гангстеров» (2013), «Семейка Крудс» (2013) и «Магия лунного света» (2014).
Номинация на «Оскар» за фильм «Бердмэн»
Майкл Китон и Эмма Стоун в фильме «Бердмэн». Фото: кадр из фильма 2014 года
В 2014 году Стоун получила номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» за роль дочери голливудской звезды, которого сыграл Майкл Китон, в драме «Бердмэн».
За кадром Стоун дебютировала на Бродвее в конце 2014 года, сыграв главную роль Салли Боулз в возрождении «Кабаре» с Аланом Каммингом. Она также получила похвалу за свои частые выступления в качестве ведущей Saturday Night Live.
«Оскар» за фильм «Ла-Ла Ленд»
В 2016 году Стоун получила свою первую премию «Золотой глобус» за роль начинающей актрисы в популярном фильме-мюзикле «Ла-Ла Ленд» с Гослингом в главной роли. Фильм получил семь премий «Золотой глобус», что стало самым большим выигрышем для любого фильма за всю историю церемонии вручения наград.
Постер фильма-мюзикла «Ла-Ла Ленд». Фото: Global Look Press
«Это фильм для мечтателей, и я думаю, что надежда и творчество — две самые важные вещи в мире, и именно об этом этот фильм», — сказала Стоун в своей благодарственной речи.
Несколько месяцев спустя, когда «Ла-Ла Ленд» рассматривался на получение рекордных 14 премий «Оскар», Стоун забрала домой желанную награду за лучшую женскую роль.
Последние роли в кино и на телевидении
Продолжая череду своих признанных работ, Стоун надела теннисные кроссовки, чтобы изобразить великую теннисистку Билли Джин Кинг в фильме «Битва полов» (2017), посвященном матчу 1973 года Кинга против бывшего чемпиона среди мужчин Бобби Риггса. Стоун и Карелл, сыгравшие Риггса, оба получили номинации на «Золотой глобус».
Актриса продолжила сниматься в телесериале «Маньяк». Основанный на норвежском телешоу, «Маньяк» показал Стоун и Хилла в качестве двух финалистов, отобранных для прохождения фармацевтических испытаний, что привело к некоторым ошеломляющим результатам. Она также вернулась в знакомую апокалиптическую пустошь в фильме 2019 года «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
В 2021 году Стоун снова вышла на большой экран, сыграв диснеевскую злодейку Круэллу де Виль, похитившую щенков далматинца, в ее фильме «Круэлла».
Эмма Стоун в фильме «Круэлла». Фото: Global Look Press
«Фаворит» и работа с Лантимосом
Стоун работал с режиссером Йоргосом Лантимосом в фильме 2019 года «Фаворитка» о трех кузенах, соперничавших за внимание королевы Анны в начале XVIII века. Черная комедия получила высокую оценку критиков и была номинирована на 10 премий «Оскар», включая лучшую женскую роль второго плана за роль Стоун и Рэйчел Вайс и лучшую женскую роль Оливии Колман.
Эмма Стоун в фильме «Фаворитка». Фото: Global Look Press
Пара снова объединилась для фантастического фильма «Бедные-несчастные» 2023 года — со Стоун в главной роли Беллы Бакстер и Лантимосом за камерой.
Постер фильма «Бедные-несчастные». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Стоун встречалась со своим партнером по «Человеку-пауку» Эндрю Гарфилдом около четырех лет, пока они не расстались в 2015 году.
Затем Стоун познакомилась со сценаристом и режиссером Дейвом Маккэри в декабре 2016 года, когда была приглашенным ведущим Saturday Night Live. Эти двое были замечены вместе несколько месяцев спустя, и источник подтвердил People в октябре 2017 года, что они встречаются.
Пара объявила о своей помолвке в декабре 2019 года и связала себя узами брака в 2020 году. Актриса была замечена в интересном положении в январе 2021 года и, согласно свидетельству о рождении, родила Луизу Джин Маккэри 13 марта того же года. Они назвали свою дочь в честь бабушки Стоун — Джин Луизы.
Стоун и Маккэри известны тем, что держат детали своих отношений в секрете, и у Стоун нет аккаунтов в социальных сетях. В 2016 году она сказала журналу Elle:
«Меня сводит с ума просмотр социальных сетей. Когда ты видишь людей, которые говорят: «Это лучшая жизнь на свете! Я не мог бы быть счастливее», а ты такой: «Заткнись, это неправда». Не все складывается наилучшим образом когда-либо, каждый день. Это просто не так. Даже когда твоя мечта, к которой ты стремился, сбывается, она не всегда идеальна».
Эмма Стоун и Дейв Маккэри. Фото: Global Look Press