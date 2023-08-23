Самая высокооплачиваемая актриса: биография Эммы Стоун

Проучившись один семестр в католической школе для девочек, Стоун бросила учебу, чтобы сосредоточиться на актерской карьере. Чтобы убедить своих родителей позволить ей переехать в Лос-Анджелес, остроумная актриса подготовила презентацию PowerPoint, удачно озаглавленную Project Hollywood на песню Мадонны Hollywood. Ее тактика оказалась успешной, и в январе 2004 года, в возрасте 15 лет, Стоун переехала со своей матерью в квартиру в Лос-Анджелесе.

Вскоре Стоун начала пробоваться на роли, часто выделяясь своим характерным скрипучим голосом. Пылкая молодая актриса была настолько самоотверженной, что покрасила свои детские светлые локоны в темно-каштановый цвет, надеясь, что это изменение поможет ей получить более серьезные роли.

«В поисках семьи Партридж»

Стоун получила свой первый шанс в качестве победительницы реалити-шоу канала VH1 «В поисках семьи Партридж» в 2004 году. В конкурсе реалити-шоу приняли участие восемь начинающих молодых актрис, все они боролись за роль Лори Партридж в возрождении ситкома 1970-х годов.

Конкурсанток оценивали по их пению, актерскому мастерству и сходству с оригинальной Лори. Молодая актриса, которую в то время звали Эмили Стоун, покорила публику кавером на песню Пэт Бенатар We Belong и получила роль. Хотя проект так и не прошел дальше пилотного этапа, он послужил отправной точкой для карьеры Стоун и привел ее к будущему менеджеру Дугу Уолду.

«Малкольм в центре внимания» и «Гонка»

После работы на реалити-шоу Стоун начала появляться в нескольких популярных сериалах, включая «Малкольм в центре внимания» и «Медиум».

Вскоре она получила постоянную роль 17-летней Вайолет Тримбл в драме «Гонка» (2007), которая продлилась всего один сезон. Примерно в это же время Стоун пробовалась на роль в популярном научно-фантастическом шоу «Герои» (2006), в конечном итоге уступив роль молодой актрисе Хейден Панеттьери.

«SuperПерцы» и «Мальчикам это нравится»