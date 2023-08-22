Трое любимых мужчин Юлии Рутберг: как «девушка с сомнительной внешностью» покоряла сердца первых красавцев

Юлия Рутберг никогда не отличалась яркой красотой – сама она называет себя «девушкой с сомнительной внешностью». Несмотря на это, обаятельная актриса никогда не испытывала недостатка в поклонниках. В ее жизни было трое мужчин, ставших большой любовью.
Попала в «Щуку» с третьей попытки
Юлия Рутберг в юности. Фото: соцсети
Юлия Рутберг родилась 8 июля 1965 года в Москве. Ее отец, Илья Григорьевич Рутберг, – актер и педагог. Он открыл первую в мире кафедру пантомимы и написал несколько учебников на эту тему. Мама, Ирина Николаевна, в свое время окончила Гнесинку и работала преподавателем музыки. Стоит ли удивляться, что девочку отдали учиться в музыкальную школу!
И она добросовестно ее окончила, хотя мечтала о другом – ей хотелось быть актрисой. Правда, первая попытка поступить в Щукинское театральное училище завершилась провалом. Девушка отнесла документы в ГИТИС, но не оставила попыток попасть в «Щуку». И все же добилась своего – с третьей попытки ее зачислили в мастерскую Аллы Казанской.
Звезда театра
Юлия Рутберг в сериале «Не родись красивой». Фото: кадр из сериала
После окончания училища Юлию приняли в труппу Театра имени Вахтангова. Она сразу стала востребованной актрисой – играла во многих спектаклях, и зрители шли в театр «на Рутберг». За роль в постановке «Медея» она получила престижную награду – «Хрустальную Турандот».
Вскоре Рутберг стали приглашать и в другие театры. Исполнив роль Анны Андреевны в спектакле «Хлестаков» на сцене Театра имени Константина Станиславского, Юлия стала обладательницей премии «Чайка», потом последовали другие роли и новые награды. В 2004 году она поставила собственный спектакль – «Вся эта суета», в котором ее героиня общается с Лайзой Минелли, Майклом Джексоном, Эдит Пиаф и другими мировыми звездами.
Есть в активе Рутберг и моноспектакли, и поэтические вечера. Театральная сцена и сегодня остается для актрисы главным занятием – она участвует в спектаклях «Медея», «Ханума», «Улыбнись нам, Господи». Кроме того, Юлия Рутберг преподает в Высшей школе деятелей сценического искусства.
Анна Ахматова, Фаина Раневская и другие роли в кино
Юлия Рутберг в роли Анны Ахматовой. Фото: кадр из сериала «Анна Герман. Тайна белого ангела»
Впервые Юлия Рутберг появилась на экране в роли Фернанды в фильме «Руанская дева по прозвищу Пышка» в 1989 году. Но по-настоящему ее кинокарьера началась десятью годами позже, когда она снялась в сериале «Каменская». Она исполнила небольшую эпизодическую роль, но этого оказалось достаточно, чтобы ее заметили другие режиссеры и начали приглашать в свои проекты.
Она снялась в сериалах «Империя под ударом», «Московские окна», «Семейные тайны»… Однако широкая популярность пришла к ней в 2005 году, после того как она сыграла эксцентричную сестру Александра и Киры в популярном сериале «Не родись красивой».
Юлия Рутберг в роли Фаины Раневской. Фото: кадр из сериала «Орлова и Александров»
Внешность Юлии Рутберг нельзя назвать эталонной, поэтому ей нечасто предлагают главные роли – ее можно назвать королевой второстепенных ролей. И все же именно неординарные внешние данные актрисы позволили ей получить роль Анны Ахматовой в биографическом сериале «Анна Герман. Тайна белого ангела» в 2012 году.
В другой биографической мелодраме – «Орлова и Александров» – Рутберг предстала уже в образе легендарной Фаины Раневской, причем для воплощения образа великой актрисы ей не понадобилось никакого пластического грима. За эту роль Рутберг получила премию имени Андрея Миронова.
Фильм «Мотыльки» с ее участием рассказывает о трагедии Чернобыльской катастрофы. Среди последних по времени проектов, в которых зрители смогли увидеть Юлию Рутберг, – «Икра», «Было. Есть. Будет», «Бендер: начало» и другие.
Доходы Юлии Рутберг
По данным СМИ, один съемочный день Юлии Рутберг стоит от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, ее нередко приглашают в качестве ведущей на частные мероприятия и корпоративы, за подобную работу актерам ее уровня обычно платят от 300 тысяч рублей. Впрочем, сама актриса предпочитает не озвучивать размеры своих гонораров, так что зрителям остается лишь догадываться об уровне ее доходов.
Александр Кузнецов и сын Григорий
Александр Кузнецов. Фото: кадр из фильма «Джек Восьмеркин — американец»
В 22 года Юлия впервые вышла замуж. Ее избранником стал однокурсник по Щукинскому училищу – Александр Кузнецов (зрители помнят его по главной роли в фильме «Джек Восьмеркин – американец»). У них родился сын Григорий. А через некоторое время Кузнецов решил перебраться в США. Юлия отказалась ехать вместе с ним – она осталась на родине и стала воспитывать сына самостоятельно. Григорий так и остался ее единственным сыном. Он учился в театральном училище имени Щукина и снимался в фильмах «Кодекс чести», «Кураж», «Нелюбовь».
Григорий Кузнецов, сын Юлии Рутберг. Фото: кадр из сериала «Кодекс чести 6»
Григорий Кузнецов живет в Москве, у него давно уже собственная семья – двое детей, Гриша и Николь.
«Он такой отец, что мне такой матерью вообще быть не снилось. Мы с ним душа в душу до сих пор. Но как он с детьми возится (у него сын и дочка) и с женой – так только в кино бывает. Я за них рада и снимаю перед ним шляпу. У меня уже двое внуков – дважды бабка! А я все пою и пляшу в кринолинах», – признавалась актриса в одном из интервью.
Алексей Кортнев – любовь и измена
Алексей Кортнев. Фото: Global Look Press
После развода с Кузнецовым актриса познакомилась с лидером группы «Несчастный случай» – Алексеем Кортневым. На протяжении 8 лет они были вместе и называли друг друга мужем и женой, хотя так и не поженились официально. Они расстались неожиданно для своих поклонников. Ходили слухи, что причиной разрыва стала измена Алексея.
С Анатолием Лобоцким
Юлия Рутберг и Анатолий Лобоцкий. Фото: соцсети
Впрочем, обаятельная Юлия Рутберг недолго оставалась одна. У нее начался страстный роман с Анатолием Лобоцким – звездой фильмов «Жихарка» и «Зависть богов». Вскоре они поженились. Но совместная жизнь не заладилась. Дело в том, что как раз в то время у Юлии тяжело болел отец, она старалась все свободное время проводить с ним. Супруги постепенно отдалились друг от друга, это негативно сказалось на их браке. Последовал развод. Как обстоят дела с личной жизнью сейчас – актриса не рассказывает: возможно, хочет, чтобы ее личная жизнь оставалась «за кадром».
Новые спектакли, старые секреты
Юлия Рутберг с внуками. Фото: кадр из передачи «Звезды сошлись» на НТВ
Юлия Рутберг продолжает активно сниматься в кино и выходить на театральную сцену. При росте 173 см она остается стройной и подтянутой – весит примерно 61 кг. Осенью 2022 года зрители смогли увидеть ее авторскую программу под названием «Кабаре «Бродячая собака» – это моноспектакль, в котором актриса представляет произведения своих любимых писателей и беседует со зрителями.
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Затем Юлия Рутберг появилась в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и рассказала о том, как сохраняет молодость и бодрость, как относится к пластической хирургии и почему старается не позволять себе сильных эмоций. Поклонники актрисы с нетерпением ждут ее новых работ в кино и на сцене, ведь ее появление всегда приносит неподдельную радость.