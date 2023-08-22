Трое любимых мужчин Юлии Рутберг: как «девушка с сомнительной внешностью» покоряла сердца первых красавцев

Юлия Рутберг родилась 8 июля 1965 года в Москве. Ее отец, Илья Григорьевич Рутберг, – актер и педагог. Он открыл первую в мире кафедру пантомимы и написал несколько учебников на эту тему. Мама, Ирина Николаевна, в свое время окончила Гнесинку и работала преподавателем музыки. Стоит ли удивляться, что девочку отдали учиться в музыкальную школу!

И она добросовестно ее окончила, хотя мечтала о другом – ей хотелось быть актрисой. Правда, первая попытка поступить в Щукинское театральное училище завершилась провалом. Девушка отнесла документы в ГИТИС, но не оставила попыток попасть в «Щуку». И все же добилась своего – с третьей попытки ее зачислили в мастерскую Аллы Казанской.

Звезда театра

