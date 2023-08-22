Звезда кухни и телевидения: как Константин Ивлев стал главным шеф-поваром страны, со скандалом развелся с первой женой и счастлив во втором браке

В 2018 году Ивлев становился бренд-шефом ресторана «Сирень», владельцем которого является футболист Александр Самедов, а также запускает ресторанный комплекс «Парк культуры» в Нижнем Новгороде. Там же он проводит полный ребрендинг гранд-отеля «Ока», в котором открывает два заведения — E11EVEN и «Ока» с русской и европейской кухней. В этих заведениях Ивлев становится концепт-шефом и управляющим партнером.

В конце 2022 года Ивлева награждают «Пальмовой ветвью ресторанного бизнеса» в номинации «Лучшие в индустрии» (Шеф-легенда).

Собственные рестораны

Свой первый ресторан с названием «КЭФ» Ивлев открыл еще в 2004 году. С тех пор количество проектов у мастера значительно выросло. В 2010 году он вместе с Борисом Зарьковым открывает семейный ресторан Luciano, а в 2011 году партнеры запускают еще один проект с участием Александра Затуринского — ресторан высокой кухни White Rabbit. В этих заведениях Ивлев является одним из управляющих партнеров, а также шеф-поваром. Правда, в 2012 году вместе с Затуринским выходит их проектов из-за большого конфликта с Зарьковым.

В том же году Ивлев открывает собственный ресторан «Парус», где является и владельцем, и шеф-поваром. Через год Ивлев вместе с чешским футболистом Мартином Йиранеком в Москве запускает ресторан Wicked, где становится шеф-поваром. В обоих своих заведениях Ивлев представил современную европейскую и новую русскую кухню, выступив автором большинства блюд.