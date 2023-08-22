Звезда кухни и телевидения: как Константин Ивлев стал главным шеф-поваром страны, со скандалом развелся с первой женой и счастлив во втором браке

Знаменитый шеф-повар страны Константин Витальевич Ивлев — коренной москвич. Он родился 12 января 1977 году в семье сотрудника КГБ. Когда мальчику исполнилось семь лет, переехали за границу, где прожили пять лет. По возвращении на родину Константин окончил 9 классов и отказался продолжать обучение в средней школе, а предпочел получать профессию. И выбрал кулинарию — отучился в ПТУ № 19 по специальности «повар».
Константин Ивлев в молодости. Фото: соцсети
Начало карьеры
С дипломом в кармане Ивлев отслужил в армии и в 1993 году стал работать в сфере общепита. Сначала это была столовая института, где количество посетителей было зашкаливающим, а темпы работы — высокоскоростными.
Константин Ивлев (справа) в молодости. Фото: соцсети
Затем были заведения «Стейк-Хаус», Ginza-Project, где молодой повар проявил свой талант. Начал стажироваться по всему миру, поработал в «мишленовских» ресторанах Швеции (Edsbacka Krog), в ресторане (Arzak Хуана Марии Арзака в Испании, учился в Институте говядины (США), затем во всемирно известном Институте кулинарии Vatel (Франция). В 24 года стал шеф-поваром нескольких заведений — «Репортер», «Ностальжи», VIP-21, «Бульваръ».
Признанный шеф
В 2000 году Ивлев впервые участвует в профессиональном конкурсе и занимает третье место, в следующем году, а затем в 2007 и 2008 годы становится «Шефом года» по версии изданий «Коммерсантъ-Weekend», Time Out и «ШЕФ».
Константин Ивлев (второй справа) на конкурсе поваров. Фото: соцсети
В эти годы Ивлев начинает разработку авторской кухни. Он сотрудничает со знаменитыми рестораторами Александром Затуринским (с 2002 по 2005 год работает шеф-поваром в его ресторанах In Vino, L`Etranger, Zebra Square), Борисом Зарьковым, которому разрабатывает кухню в его первом проекте «Пуазон», Аркадием Новиковым, у которого с 2007 по 2010 год является главным шеф-поваром проекта GQ-Bar.
Следующий этап в карьере Ивлева — работа в крупном ресторанном холдинге Ginza Project, где с 2008 по 2010 год он является бренд-шефом, отвечает за концепт и кухни в нескольких известных ресторанах — «Бублик», «Джельсомино», «Балкон». Также он проводит полную реорганизацию кухни в Sheraton Palace Hotel как Executive Chef.
Константин Ивлев стал шеф-поваром ресторанов «Инвино» и «Бульвар». Фото: соцсети
Все это время шеф Ивлев не прекращает повышать уровень мастерства. Он посещает мастер-классы и семинары во Франции, Швеции, Испании и Америке, становится членом французской ассоциации гастрономов Chaine des Rotissers, а также возглавляет Федерацию профессиональных поваров и кондитеров России. И в 2010 году открывает собственную школу Ask the Chef в партнерстве с шефом Юрием Рожковым.
Константин Ивлев на кухне. Фото: соцсети
В 2018 году Ивлев становился бренд-шефом ресторана «Сирень», владельцем которого является футболист Александр Самедов, а также запускает ресторанный комплекс «Парк культуры» в Нижнем Новгороде. Там же он проводит полный ребрендинг гранд-отеля «Ока», в котором открывает два заведения — E11EVEN и «Ока» с русской и европейской кухней. В этих заведениях Ивлев становится концепт-шефом и управляющим партнером.
В конце 2022 года Ивлева награждают «Пальмовой ветвью ресторанного бизнеса» в номинации «Лучшие в индустрии» (Шеф-легенда).
Собственные рестораны
Свой первый ресторан с названием «КЭФ» Ивлев открыл еще в 2004 году. С тех пор количество проектов у мастера значительно выросло. В 2010 году он вместе с Борисом Зарьковым открывает семейный ресторан Luciano, а в 2011 году партнеры запускают еще один проект с участием Александра Затуринского — ресторан высокой кухни White Rabbit. В этих заведениях Ивлев является одним из управляющих партнеров, а также шеф-поваром. Правда, в 2012 году вместе с Затуринским выходит их проектов из-за большого конфликта с Зарьковым.
В том же году Ивлев открывает собственный ресторан «Парус», где является и владельцем, и шеф-поваром. Через год Ивлев вместе с чешским футболистом Мартином Йиранеком в Москве запускает ресторан Wicked, где становится шеф-поваром. В обоих своих заведениях Ивлев представил современную европейскую и новую русскую кухню, выступив автором большинства блюд.
Константин Ивлев у себя в ресторане «ПроМясо». Фото: соцсети
В 2016 году шеф открывает собственную управляющую ресторанную компанию IVLEV Group, в которой открывает сразу несколько заведений: семейный европейский ресторан Monster Hills в ТЦ «Авиапарк» и два стейк-хауса: «Эль Гаучо» и «ПроМясо», которые покидает в 2019 году.
Еще один знаковый год для ресторанного дела повара — 2019-й. Ивлев вместе с партнерами открывает в Москве ресторан в стиле fine-dining — Drinks&Dinners. В конце года этот ресторан и комплекс в Нижнем Новгороде «Парк культуры» награждаются «Пальмовой ветвью ресторанного бизнеса» за лучшую концепцию.
Телевидение
Дебютным для Ивлева как телеведущего стал 2010 год — вместе с Юрием Рожковым он на «Dомашнем» начинает работать ведущим передачи «Неделя еды», где вместе со звездами готовит повседневные блюда. Затем на этом же канале появились программы «Спросите повара» и «Новогодняя неделя еды».
Константин Ивлев в программе «Неделя еды с Юрием Рожковым и Константином Ивлевым». Кадр из программы
Затем на СТС с участием двух мастеров кулинарного искусства с 2011 по 2013 год выходила программа «Съешьте это немедленно!», с 2015 года на кабельном канале «Кухня ТВ» — «Вкус по карману», «Моя-твоя еда». Также Ивлев был ведущим рубрики на радио «Среда вкуса», и футбольном ТВ «Динамо-ТВ» — «Футбол со вкусом».
С 2016 года Ивлев сотрудничает с телеканалом «Пятница!», где в реалити-шоу «На ножах» борется с непрофессионализмом и халатностью поваров в российских заведениях.
Константин Ивлев в шоу «Адская кухня». Фото: соцсети
Экспрессивная манера Ивлева, который не стесняется в выражениях и разносит нерадивых поваров и их начальство, пришлась по вкусу телезрителям, и уже в 2017 году в эфир выходит ток-шоу «Адская кухня», в котором кулинары борются у плиты и доказывают, что именно они достойны должности шефа в одном из крутых столичных ресторанов.
Константин Ивлев в шоу «Битва шефов». Фото: соцсети
В 2019 году Ивлев за шоу «На ножах» награждается премией ТЭФИ в номинации «Лучшая развлекательная программа». А в 2020-м запускается новый сезон проекта с соревновательной концепцией — «Битва шефов». Здесь уже Ивлев и его команда поваров состязаются с кондитером Ренатом Агзамовым и его подопечными в приготовлении блюд.
С 2021 года на «Пятнице!» выходит новое шоу — «Молодые ножи», в котором Ивлев ищет новых кулинарных звезд и помогает им развиваться и оттачивать свой талант.
Личная жизнь
Сегодня Ивлев счастлив во втором браке с журналисткой Валерией Куденковой. Девушка младше него на 18 лет, и ее обвиняли в том, что она разрушила семью повара. Они познакомились в 2020 году, на тот период выпал громкий развод с первой женой Марией.
Константин и Мария Ивлевы с детьми Марусей и Матвеем. Фото: соцсети
С Марией Константин сыграл скромную свадьбу в 1997 году. Долго ждать первенца не пришлось: в 1999 году родился сын Матвей. Спустя много лет они снова стали родителями — аист принес дочь Марусю (2014). Шеф очень дорожил семьей, она была его поддержкой в самые сложные времена.
Но в 2020 году Мария Ивлева внезапно подала на развод и обвинила мужа в изменах:
«Узнала, что у мужа два месяца была интрижка на стороне. Не думала, что подобное коснется меня».
Женщину поддержали даже родители шеф-повара, а дети отвернулись.
Константин Ивлев и Валерия Куденкова. Фото: соцсети
Как бы то ни было, в новые отношения со студенткой Валерией шеф Ивлев нырнул с головой. И уже в начале 2021 года они сыграли пышную свадьбу. А через год, весной 2022-го, молодая жена подарила повару дочь Нику.
Константин Ивлев с женой Валерией и дочкой Никой. Фото: соцсети
Ивлеву удалось наладить отношения со старшими детьми, и они уже ездят отдыхать вместе с новой семьей отца.
Книги и рецепты
Ивлев стал автором нескольких кулинарных книг. В 2004 году он издал свою первую, под названием «Моя философия кухни», в которой раскрыл собственный взгляд на гастрономию и поделился философией своей кухни.
Книга Константина Ивлева «Моя философия кухни». Фото: соцсети
В 2011 году выходит книга «Кухня настоящих мужчин» в соавторстве с Юрием Рожковым, через два года — еще одна, «Россия готовит дома». Также у Ивлева есть серия книг «Уроки шеф-повара», выпущенная в 2013 году.
В соцсетях, а также на YouTube шеф ведет различные рубрики, снимает влоги. На его канал Ivlev Chef подписано почти 3 млн пользователей, и особой популярностью пользуются видеорецепты.
Например, его видео с приготовлением курицы в духовке набрало за три года 1,2 млн просмотров. И вот что советует при приготовлении Ивлев.
На курицу взять по 100 грамм сливочного масла и панировочных сухарей, 2 зубчика чеснока, 10 грамм петрушки, розмарина и тимьяна, 80 мл растительного масла, соль и перец по вкусу.
Вначале нужно приготовить панировку. Мелко нарубить зелень, чеснок, все смешать. Взять курицу, острым ножом сделать надрез «карман» между грудкой и кожей. Ложкой увеличить его, стараясь не порвать кожицу. Положить в миску размягченное масло, зелень, чеснок, панировочные сухари, смешать, поместить это все в «карман» курицы.
Запеченная курица по рецепту Константина Ивлева. Кадр из шоу «Рецепты от Ивлева» https://youtu.be/oPFruN3js5s
На противень с пергаментом положить на него курицу, посолить, помаслить в области ножек, и в духовку (180 градусов), выпекать 50 минут, периодически поливая вытекающим из нее соком.
Или можно приготовить запеканку из творога по рецепту Ивлева. Она тает во рту, поскольку очень нежная и легкая. Шеф берет в своем рецепте вяленую землянику, но вместо нее можно брать любые сухофрукты или цукаты.
А также потребуется творог 9% — 400 г, 2 яйца, 100 г муки, 60 г вяленой земляники (изюма, цукатов, сухофруктов), 20 г сливочного масла, 40 г сметаны 20%, четверть лимона, 30 г сахара, соль и ванильная сахарная пудра по вкусу.
Творог, яйца, муку, соль, сахар, вяленую землянику смешать. Смазать формочки для запекания и выложить туда массу. Поместить в разогретую духовку на 20–25 минут при температуре 180–200 градусов.
В сметану натереть цедру лимона, перемешать и ввести сахарную пудру. Достать из духовки запеканку, полить приготовленным соусом из сметаны и лимона.
Внешность и вес
Ивлев всегда подчеркивал, что живет так, как считает нужным:
«Вот мой жизненный лозунг: «Самая вкусная еда — это жирная еда. Но не надо переедать!»
На старте карьеры шеф имел вес более 120 кг при росте 184 см. Но в 2021 году признался, что из-за проблем со здоровьем взялся за себя.
«Я всегда хотел похудеть, потому что был очень мощный. Я не был толстым, но весил под 130 килограммов. И у меня, как профессионального человека, начались проблемы с венами. У нас две профессиональные проблемы — это варикоз и гастрит. У меня то и другое, — пояснил Ивлев. — И мой хирург мне сказал: «Кость, ты пойми, ты же не молодеешь. Вес очень большой, а тебя ноги кормят. Поэтому, если хочешь быть в тонусе, займись собой».
Спасением стало плавание, поскольку бег и гантели не подошли, сбалансировал питание. И похудел на 30 кг. Теперь шеф весит 104 кг.
Карьера сегодня
В 2023 году на канале «Пятница!» стартовал новый сезон шоу «Адский шеф». Это другой формат проекта про «адскую кухню», и в нем повара со всей страны соревнуются в экстремальных условиях.
Например, в первом выпуске участники соревнуются на черноморском побережье. Продукты для приготовления блюда нужно искать на «адском корабле» и за час приготовить в полевых условиях с помощью подручных средств.