10 самых красивых платьев за всю историю мирового кино: от Мэрилин Монро до Шерон Стоун

Изысканное платье Розы, путешествующей на борту «Титаника», красноречиво демонстрирует ту пропасть, которая отделяет Джека и ему подобных от высшего общества – пассажиров первого класса.

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Наряд сшит из красного атласа и украшен темными бусинами, бисером и черным кружевом. Можно только догадываться, насколько тяжело было Кейт Уинслетт передвигаться в этом платье: весило он немало!