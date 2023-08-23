10 самых красивых платьев за всю историю мирового кино: от Мэрилин Монро до Шерон Стоун

Фото: кадр из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок"

Теleprogramma.prо приглашает вас в мир красивых женщин, элегантных нарядов и легендарных любовных историй. Мы предлагаем полюбоваться самыми прекрасными кино-платьями, забыть которые невозможно.

При словах «Завтрак у Тиффани» в нашем воображении мгновенно возникает образ великолепной Одри Хепберн в стильном черном платье. А имя Мэрилин Монро заставляет нас вспомнить легендарный кадр из «Зуда седьмого года» - когда актриса стоит над решеткой вентиляции, едва сдерживая рвущийся кверху подол плиссированного платья. В истории мирового кино есть и другие культовые наряды, которые навсегда останутся в нашей памяти.

Вивьен Ли – «Унесенные ветром», 1939 г.
 

Фото: кадр из фильма "Унесенные ветром"

Зеленое платье Скарлетт, в котором она появилась в камере Ретта Батлера, - не просто платье. Это – символ несгибаемой стойкости и мужества, ведь Скарлетт сшила свой наряд из маминых бархатных портьер, чтобы любыми путями добыть деньги и сберечь родовое гнездо.

Мэрилин Монро – «Джентльмены предпочитают блондинок», 1953 г.
 

Фото: кадр из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок"

Ярко-розовое атласное платье в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» - пожалуй, лучший наряд Мэрилин: она в нем невероятно женственна и притягательна. Его дополняют гигантский бант на спине (ну ладно, пониже спины) и длинные перчатки. В 2010 году легендарное платье было продано с аукциона: за него заплатили 310 тысяч долларов.

Мэрилин Монро – «Зуд седьмого года», 1955 г.
 

Фото: кадр из фильма "Зуд седьмого года"

 

И, конечно, нельзя не сказать о самом знаменитом образе Мэрилин Монро – в светлом плиссированном платье, юбка которого так невинно и так дерзко взметнулась вверх, когда ее героиня, уставшая от летней жары, встала над вентиляционной решеткой.

Одри Хепберн – «Завтрак у Тиффани», 1961 г.
 

Фото: кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

Вечернее платье от Givenchy стало самым известным в мире черным платьем. Кроме того, наряд героини Одри Хепберн в этом фильме называют «самым женственным платьем в истории кино».

Мишель Пфайффер – «Лицо со шрамом», 1983 г.
 

Фото: кадр из фильма "Лицо со шрамом"

Это блестящее облегающее платье с откровенным декольте по сей день продолжает вдохновлять и соблазнять. В 2012 году в таком же платье Рианна пришла на церемонию награждения премией «Грэмми». Выбрав культовый наряд, певица, по ее словам, отела выразить восхищение Мишель Пфайффер.

Элизабет Тейлор – «Кошка на раскаленной крыше», 1987 г.
 

Фото: кадр из фильма "Кошка на раскаленной крыше"

Благодаря костюмеру Эдит Хид светло-желтая шелковая комбинация, дополненная туфлями на высоких каблуках, стала великолепным и очень сексуальным вечерним платьем, в котором Элизабет Тейлор сразила наповал зрителей фильма «Кошка на раскаленной крыше». Именно после этого фильма платья-комбинации приобрели сногсшибательную популярность: их стали носить и звезды на красных дорожках, и простые девушки, желающие выглядеть как кинозвезды.

Джулия Робертс – «Красотка», 1990 г.
 

Фото: кадр из фильма "Красотка"

Превращение героини из «девушки легкого поведения» в дорогую элегантную женщину было бы невозможно без этого потрясающего платья огненно-красного цвета. Оно подчеркивает фигуру, оставляя открытыми шею и плечи.

Шерон Стоун – «Основной инстинкт», 1992 г.
 

Фото: кадр из фильма "Основной инстинкт"

Короткое шерстяное платье с высокой горловиной сделало Шерон Стоун безусловным секс-символом на долгие годы. А все дело в том, что под ультра-мини не было белья! Именно так создатели фильма «Основной инстинкт» подчеркнули сущность главной героини – коварной соблазнительницы и роковой женщины.

Деми Мур – «Непристойное предложение», 1993 г.

Фото: кадр из фильма "Непристойное предложение"

Можно забыть сюжет фильма, но невозможно прогнать из памяти это дерзкое и провокационное черное платье, которое самоуверенный миллионер подарил героине Деми Мур в знак восхищения ее красотой.

Кейт Уинслетт – «Титаник», 1997 г.
 

Фото: кадр из фильма "Титаник"

Изысканное платье Розы, путешествующей на борту «Титаника», красноречиво демонстрирует ту пропасть, которая отделяет Джека и ему подобных от высшего общества – пассажиров первого класса.

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Наряд сшит из красного атласа и украшен темными бусинами, бисером и черным кружевом. Можно только догадываться, насколько тяжело было Кейт Уинслетт передвигаться в этом платье: весило он немало!

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