От загадочного и прекрасного бессмертного до безумного смотрителя маяка: биография Роберта Паттинсона

Кто такой Роберт Паттинсон?
Актер Роберт Паттинсон родился 13 мая 1986 года в Лондоне, Англия, и впервые стал известен зрителям по роли Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Вскоре после этого роль вампира Эдварда Каллена в «Сумерках» сразу подарила ему статус сердцееда.
Наряду с продолжениями «Сумерек», известные фильмы Паттинсона включают «Помни меня», «Воды слонам», «Космополис» и «Затерянный город Z». В 2019 году он был выбран на роль героя в плаще в грядущем фильме «Бэтмен».
Роберт Паттинсон. Фото: кадр из к/ф «Бэтмен» (2022)
Ранние годы
Роберт Томас Паттинсон родился 13 мая 1986 года в Лондоне, Англия. Паттинсон - младший из троих детей и единственный сын, рожденный у Роберта и Клэр Паттинсон. Его отец занимался импортом автомобилей, а мать работала в модельном агентстве.
Несмотря на свою порой застенчивость, Роберт Паттинсон с раннего возраста хотел быть исполнителем, сначала музыкантом, как его старшая сестра Лиззи. Именно его отец настойчиво поощрял его попробовать себя в актерской игре.
Во время одного незабываемого вечера, когда они ужинали с его отцом, эти двое оказались рядом с группой молодых девушек, которые сказали Паттинсону, что они только что вернулись из Barnes Theatre Club, известной программы в школе Харродиан, за пределами Лондона.
«С тех пор он приставал ко мне по поводу посещения», - позже вспоминал Паттинсон. «В какой-то момент он сказал, что заплатит мне».
Паттинсон не клюнул на предложение об оплате, но в итоге подростком поступил в «Харродиан», где играл главные роли в таких пьесах, как «За городом», «Тесс из рода д'Эрбервиллей» и «Все возможно».
Ранние роли: «Кольцо Нибелунгов», «Ярмарка тщеславия»
Выступления Паттинсона привлекли внимание, и в 2003 году, в возрасте 17 лет, он прыгнул со сцены на экран, получив роль в телефильме «Кольцо Нибелунгов». Работа потребовала от него переезда на несколько месяцев в Южную Африку, где проходили съемки фильма. Затем последовала неаккредитованная роль в фильме «Ярмарка тщеславия» (2004).
Роберт Паттинсон и др. Фото: кадр из к/ф «Кольцо Нибелунгов» (2004)
«Гарри Поттер и Кубок огня»
Примерно в то же время, когда он заканчивал работу над этими двумя проектами, Паттинсон встретился с Майком Ньюэллом, будущим режиссером фильма 2005 года «Гарри Поттер и Кубок огня». Встреча и последующее прослушивание принесли Паттинсону роль Седрика Диггори, друга Гарри Поттера и товарища-волшебника.
Фильм и роль продвинули жизнь и карьеру Паттинсона вперед невообразимым образом. Журнал Teen People назвал его «следующим Джудом Лоу», в то время как журнал Screen International назвал его «британской звездой завтрашнего дня». Это был пьянящий материал, и, как свободно признает Паттинсон, это действительно немного ударило ему в голову.
Роберт Паттинсон и Дэниэл Рэдклифф. Фото: кадр из к/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)
«Преследователь Тоби Джагга», «Дневник плохой мамаши»
Будучи большим поклонником Марлона Брандо и Джека Николсона, Паттинсон планировал после «Поттера» брать на себя небольшие роли в пьесах или фильмах, которые позволили бы ему исследовать уникальных персонажей. Он сыграл контуженного ветерана Второй мировой войны в триллере ВВС «Преследователь Тоби Джагга» (2005); ученика, влюбленного в учителя, в «Дневнике плохой мамаши» (2006); и сыграл небольшую камео в роли Диггори в «Гарри Поттере и ордене Феникса» (2007).
Но его также уволили со спектакля в Лондоне, и, прежде чем Паттинсон узнал об этом, он был в Лос-Анджелесе, спал на диване своего агента и пытался обдумать свой следующий шаг.
Роберт Паттинсон и Холлидей Грейнджер. Фото: кадр из к/ф «Дневник плохой мамаши» (2006)
Роль Эдварда Каллена в «Сумерках»
То, что последовало за этим, было съемкой в фильме «Сумерки». Его прослушивание на роль Эдварда Каллена, влюбленного столетнего вампира, проходило в спальне режиссера фильма Кэтрин Хардвик. Паттинсон поразил и Хардвик, и свою будущую коллегу по фильму Кристен Стюарт своим выступлением.
«Все пришли, делая что-то пустое, мелкое и бездумное», - сказала Стюарт GQ. «Но Роб понимал, что это не была легкомысленная роль».
И все же, для легионов читателей «Сумерек», которые, затаив дыхание, ждали экранизации, кастинг Паттинсона на роль великолепного Каллена задел за живое: раздались призывы к бойкоту фильма, и 75 000 фанатов подписали петицию с просьбой исключить его из актерского состава.
Паттинсон, который признает, что волновался по поводу роли, казалось, воспринял критику спокойно.
«У них была эта фотография из фильма о викингах [которую сделал я]», - сказал он. «Я выглядел так, словно кто-то ударил меня по лицу. На мне был этот отвратительный парик, и они такие: «Это Эдвард!?».
Чтобы оправдать ожидания, Паттинсон вложил всего себя в своего персонажа. Он появился в Орегоне, одном из мест, где снимался фильм, за несколько месяцев до начала съемок, чтобы позаниматься с тренером и проанализировать сценарий и другие работы автора «Сумерек» Стефани Майер. В конце концов, тяжелая работа и первоначальный выбор пойти с Паттинсоном окупились.
В первый уик-энд кассовые сборы фильма составили почти 70 миллионов долларов, а исполнитель главной роли получил статус сердцееда среди самых преданных поклонников саги.
Фильм также послужил напоминанием о том, что Паттинсон, гитарист и клавишник, который любит Вана Моррисона, сохранил свои музыкальные устремления, поскольку саундтрек «Сумерек» включает две песни актера.
Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт с актерским составом на постере к к/ф «Сумерки» (2008) Фото: Global Look Press
«Отголоски прошлого», сиквелы «Сумерек»
Вслед за его сумеречным успехом вышел фильм «Отголоски прошлого» (2008), в котором актер сыграл главную роль молодого Сальвадора Дали. Затем Паттинсон воссоединился со своими сумеречными актерами для «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009), а также еще в трех фильмах, «Сумерки. Сага. Затмение» 2010 года и части 1 и 2 «Сумерки. Сага. Рассвет».
«Помни меня», «Воды слонам!», «Космополис»
Между съемками в более поздних фильмах сумеречной саги Паттинсон работал над такими известными фильмами, как «Помни меня» 2010 года и «Воды слонам!» 2011 года, вместе с Риз Уизерспун. В 2012 году Паттинсон получил одну из своих самых сложных ролей на сегодняшний день, сыграв молодого миллиардера Эрика Пэкера в драме «Космополис», которая имела ранний успех как у зрителей, так и у критиков. В фильме режиссера Дэвида Кроненберга также снимаются Жюльет Бинош, Пол Джаматти и Саманта Мортон.
Роберт Паттинсон, Кристоф Вальц и Риз Уизерспун. Фото: кадр из к/ф «Воды слонам!» (2011)
«Ровер», «Звездная карта», «Затерянный город Z», «Хорошее время»
В то время как шумиха вокруг сердцееда несколько утихла после того, как «Сумерки» закончились, Паттинсон продолжал применять свое мастерство в фильмах, получивших признание критиков. Он снялся вместе с Гаем Пирсом в австралийской антиутопической драме «Ровер» (2014), а затем сыграл роль водителя лимузина в фильме Кроненберга «Звездная карта» (2014).
Затем Паттинсон получил еще одну второстепенную роль исследователя Генри Костина в биографическом приключении «Затерянный город Z» (2017), а затем снялся в роли грабителя банка в независимой криминальной драме «Хорошее время» (2017).
Роберт Паттинсон. Фото: кадр из к/ф «Затерянный город Z» (2017)
«Девица», «Маяк», «Король Англии»
Продолжая искать проекты поменьше, ориентированные на персонажей, Паттинсон в 2018 году снялся в комедийном вестерне «Девица» с Мией Васиковской и научно-фантастическом полнометражном фильме «Высшее общество» с Бинош.
В следующем году он присоединился к Уиллему Дефо в популярном психологическом фильме ужасов «Маяк» и сыграл заметную роль в фильме «Король Англии», основанном на исторических произведениях Уильяма Шекспира.
Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо. Фото: кадр из к/ф «Маяк» (2019)