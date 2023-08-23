От загадочного и прекрасного бессмертного до безумного смотрителя маяка: биография Роберта Паттинсона

Ранние годы

Роберт Томас Паттинсон родился 13 мая 1986 года в Лондоне, Англия. Паттинсон - младший из троих детей и единственный сын, рожденный у Роберта и Клэр Паттинсон. Его отец занимался импортом автомобилей, а мать работала в модельном агентстве.

Несмотря на свою порой застенчивость, Роберт Паттинсон с раннего возраста хотел быть исполнителем, сначала музыкантом, как его старшая сестра Лиззи. Именно его отец настойчиво поощрял его попробовать себя в актерской игре.

Во время одного незабываемого вечера, когда они ужинали с его отцом, эти двое оказались рядом с группой молодых девушек, которые сказали Паттинсону, что они только что вернулись из Barnes Theatre Club, известной программы в школе Харродиан, за пределами Лондона.

«С тех пор он приставал ко мне по поводу посещения», - позже вспоминал Паттинсон. «В какой-то момент он сказал, что заплатит мне».

Паттинсон не клюнул на предложение об оплате, но в итоге подростком поступил в «Харродиан», где играл главные роли в таких пьесах, как «За городом», «Тесс из рода д'Эрбервиллей» и «Все возможно».