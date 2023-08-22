Наставник шахматистов и мастер интеллектуальных игр: как Борис Левин стал легендой «Что? Где? Когда?»

Поклонники телепередачи «Что? Где? Когда?» наверняка хорошо знают Бориса Левина — блестящего знатока и старожила интеллектуального казино. А чем еще эрудит занимается по жизни, кроме заковыристых вопросов? Можно сказать, что он посвятил этому делу всю свою жизнь.

Карьера интеллектуала

Борис родился 3 августа 1960 года в городе Константиновка Донецкой области. Будущий интеллектуал с детства любил читать и поглощать новые знания. Юноша хорошо учился в школе, от золотой медали его отделяли всего две четверки в аттестате, которые Левин пытался оспаривать.

Позже молодой человек поступил на истфак Донецкого государственного университета. Получив диплом, он некоторое время работал учителем истории в школе и руководил шахматным клубом во Дворце пионеров. При этом никогда не останавливал самообразование.

Как педагог Левин был строг, но это дало свои результаты – среди его воспитанников появились шахматисты экстра-класса, в том числе гроссмейстер Наталья Здебская и экс-чемпион мира Руслан Пономарев.