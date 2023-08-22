Наставник шахматистов и мастер интеллектуальных игр: как Борис Левин стал легендой «Что? Где? Когда?»

Поклонники телепередачи «Что? Где? Когда?» наверняка хорошо знают Бориса Левина — блестящего знатока и старожила интеллектуального казино. А чем еще эрудит занимается по жизни, кроме заковыристых вопросов? Можно сказать, что он посвятил этому делу всю свою жизнь.
Карьера интеллектуала
Борис родился 3 августа 1960 года в городе Константиновка Донецкой области. Будущий интеллектуал с детства любил читать и поглощать новые знания. Юноша хорошо учился в школе, от золотой медали его отделяли всего две четверки в аттестате, которые Левин пытался оспаривать.
Позже молодой человек поступил на истфак Донецкого государственного университета. Получив диплом, он некоторое время работал учителем истории в школе и руководил шахматным клубом во Дворце пионеров. При этом никогда не останавливал самообразование.
Как педагог Левин был строг, но это дало свои результаты – среди его воспитанников появились шахматисты экстра-класса, в том числе гроссмейстер Наталья Здебская и экс-чемпион мира Руслан Пономарев.
Еще в молодости Борис Ефимович увлекся интеллектуальными викторинами. Начинал со спортивной версии «Что? Где? Когда?», а с 1991 года стал регулярным участником телевизионных турниров «Брейн-ринг» в составе команды «Стирол». Игрок десять раз становился чемпионом этого шоу, а затем завоевал статус абсолютного чемпиона.
В 1994-м Левин присоединился к элитному телевизионному клубу интеллектуалов «Что? Где? Когда?» в качестве участника команды Михаила Смирнова. И уже спустя год одаренный игрок получил в награду красный пиджак и статус «бессмертного» знатока.
В 1997-м он стал обладателем «Малой хрустальной совы», продемонстрировав рекордный IQ по результатам зимней серии игр. Также за ним числится достижение единственного знатока ЧГК, который сумел дважды выиграть решающий раунд — в 2003 и 2017 годах.
Блистая знаниями на экране, Левин активно занимался развитием молодежи. Он стал руководителем клуба интеллектуальных игр на Украине и занял должность методиста Дворца детского и юношеского творчества. Просветитель готовил школьные команды ЧГК, его подопечные не раз становились чемпионами республики и появлялись в телешоу «Брейн-ринг».
Борис Левин (справа) в передаче «Что? Где? Когда?». Фото: кадр из эфира Первого канала
Также эрудит организовал международный детский фестиваль «Шоколадная сказка», который затем официально признали лучшим интеллектуальным соревнованием в СНГ. Позже данное мероприятие превратилось в украинскую телепередачу «Игроклуб «Шоколадная сказка», а Левин выступил ее сценаристом и ведущим.
Борис Ефимович стал мастером в разработке интеллектуальных игр, его наработки и сейчас используются на тренингах, семинарах и турнирах во многих странах. В этом амплуа он издал пособие по составлению заданий для интеллектуальных игр — «Что? Где? Когда? Энциклопедия головоломок». Также у него есть книга «Что? Где? Когда?» для «чайников».
В 2002 году Левин переехал в Москву, чтобы продолжить строить карьеру. Первое время он работал в политико-экономическом журнале «Америка», затем получил должность в газете «Спорт-экспресс». Поработав корреспондентом, интеллектуал стал обозревателем, а затем дослужился до заместителя главного редактора. Многие спортсмены хотели дать интервью именно ему.
Журналистскую работу Левин совмещал с заседаниями клуба знатоков. В 2012-м он стал обладателем «Бриллиантовой совы», а спустя два года получил еще и «Хрустальную сову». Ведущий «Что? Где? Когда?» не раз включал его в топ сильнейших игроков, наряду с Федором Двинятиным, Николаем Силантьевым и другими мэтрами.
Также Борис Ефимович принимал участие в шоу «Своя игра» и «Кто хочет стать миллионером?», но не добился успеха в этих проектах. Также он создал клуб «Без дураков», занимающийся проведением интеллектуальных кооперативов и квизов.
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Интересные факты
О личной жизни Бориса Левина журналистам ничего не известно. Знаток ЧГК не выводит в свет жену и детей.
Левин позиционирует себя ведущим с 25-летним стажем и весьма обширной географией мероприятий: Россия, Испания, Германия, Казахстан и другие страны.