Что общего у «Кино» и «ДДТ» - обаятельный басист Игорь Тихомиров

Игорь Тихомиров - бас-гитарист «золотого состава» культовой рок-группы «Кино». Как и остальные участники коллектива, спустя много лет после смерти Виктора Цой он вернулся в команду, чтобы легенда жила. Помимо этого, как музыкант и продюсер, он участвовал во многих других проектах.
Музыкальная карьера
Игорь Рувимович родился 17 апреля 1961 года в Ленинграде. Три года отдал занятиям в вечерней музыкальной школе. Вторым увлечением юноши были мотокросс и горные лыжи, хотя последние принесли ему вывих плеча.
Окончив школу, он оправился в технический институт учиться на турбостроителя. Но диплом так и не получил - бросил вуз ради музыки. В 20 лет Тихомиров создал свою собственную рок-группу «Джунгли». Коллектив существовал до 1990 года, выпустил альбомы «Весна в Шанхае» и «Шесть марокканских ямщиков».
Но еще в 1985-м коллега-басист Александр Титов пригласил Игоря стать участником группы Виктора Цоя. Сам он параллельно выступал с «Кино» и с «Аквариумом», но в итоге выбрал второй коллектив и вот подыскал себе замену. Новичок влился в команду как опытный музыкант – за пару дней выучил несколько партий и успешно отыграл концерт.
Молодой Игорь Тихомиров в группе «Кино». Фото: vk.com/rozhdenie_dnya
Тихомиров вообще был нарасхват в ленинградском рок-клубе, его бас звучал на записях «Алисы», «Поп-механики», «Рок-штата» и других групп. В 1987-м Игорь начал сотрудничать с «ДДТ», записал с ними альбомы «Я получил эту роль», «Актриса Весна», «Любовь», «Метель августа», причем не только как музыкант, но и звукорежиссер. В культовой песне «Дождь» звучит его знаменитое соло на безладовом басу.
Вместе с группой «Кино» артист также снялся в фильме «Асса», его бас звучит в картинах «Конец каникул», «Счастливо оставаться!», «Игла» и «Игла Remix».
Гибель Цоя Тихомиров воспринял очень тяжело. Оставшись без фронтмена и вокалиста, группа в сжатые сроки поспешила закончить последнюю пластинку «Кино», которая получила название «Черный альбом».
«Она была сложна своим просто чудовищным психологическим напряжением… Опустошением психологическим… Сверх сил человеческих это все делалось тогда… Но при этом лично я понимал, что если мы это вовремя не сделаем, вот именно той тяжелой осенью 1990 года, то потом мы бы могли вообще не взяться за эти песни Витины…» — вспоминал Игорь Рувимович в одном из интервью.
После трагедии 1990-го Тихомиров закрепился в качестве звукорежиссера «ДДТ», в 1995-1998 годах входил в основной состав группы. В 2000-м помогал Юрию Каспаряну и Вячеславу Бутусову в записи альбома «Звездный падл». В 2004-м выступил звукорежиссером альбома «Столкновение» группы «Кукрыниксы».
В 2012 году на Первом канале был показан документальный фильм «Цой — Кино», в котором прозвучала новая песня группы под названием «Атаман». Прежние участники коллектива собрались, чтобы закончить ее.
В 2020-м Александр Цой снова собрал «Кино», чтобы дать ряд концертов с оцифрованным вокалом своего отца. Тихомиров, Каспарян и Титов воссоединились при участии молодых музыкантов и стали выпускать новую музыку. В ноябре 2022 года у них вышел альбом «12_22».
Личная жизнь
Давая много интервью на музыкальные темы, Игорь Рувимович не стремится рассказывать о своей семье. Журналистам известно лишь то, что у музыканта есть жена и дочь.
К возрасту Тихомиров набрал лишний вес, однако в 2021 году предстал перед публикой похудевшим. Ради сцены артисту пришлось вспомнить спортивную юность и заняться собой. В интервью на телешоу он отшутился, что секрет диеты - не есть и кататься на велосипеде.
По признанию музыканта, до воссоединения «Кино» он двадцать лет не брал в руки гитару.
Воссоединение группы «Кино». Фото: Global Look Press
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Интересные факты
У Игоря Тихомирова есть сценический псевдоним — Тиша.
Басист около 30 лет хранил в своей квартире архив записей «Кино», переданный ему после гибели Цоя последней возлюбленной звезды Наталией Разлоговой. Коллекционеры и «большие шишки» не раз просили музыканта продать раритетные пленки, но тот отказывался.
Артист предпочитает гитары фирмы Fender.