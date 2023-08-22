Что общего у «Кино» и «ДДТ» - обаятельный басист Игорь Тихомиров

Игорь Тихомиров - бас-гитарист «золотого состава» культовой рок-группы «Кино». Как и остальные участники коллектива, спустя много лет после смерти Виктора Цой он вернулся в команду, чтобы легенда жила. Помимо этого, как музыкант и продюсер, он участвовал во многих других проектах.

Музыкальная карьера

Игорь Рувимович родился 17 апреля 1961 года в Ленинграде. Три года отдал занятиям в вечерней музыкальной школе. Вторым увлечением юноши были мотокросс и горные лыжи, хотя последние принесли ему вывих плеча.

Окончив школу, он оправился в технический институт учиться на турбостроителя. Но диплом так и не получил - бросил вуз ради музыки. В 20 лет Тихомиров создал свою собственную рок-группу «Джунгли». Коллектив существовал до 1990 года, выпустил альбомы «Весна в Шанхае» и «Шесть марокканских ямщиков».

Но еще в 1985-м коллега-басист Александр Титов пригласил Игоря стать участником группы Виктора Цоя. Сам он параллельно выступал с «Кино» и с «Аквариумом», но в итоге выбрал второй коллектив и вот подыскал себе замену. Новичок влился в команду как опытный музыкант – за пару дней выучил несколько партий и успешно отыграл концерт.