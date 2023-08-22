Успешный путь «самурая» в Голливуде: биография Фореста Уитакера

Кто такой Форест Уитакер?

Форест Уитакер родился в Техасе, в колледже был футболистом, изучал оперу и драматургию. Его первой полнометражной работой на большом экране были «Беспечные времена в «Риджмонт Хай»», и впоследствии он сделал плодотворную актерскую карьеру, сыграв роли в таких фильмах, как «Взвод», «Птица», «Высокая мода», «Пес-призрак: Путь самурая» и «Дворецкий».

Уитакер, который также является продюсером и режиссером, получил «Оскар» за роль Иди Амина в фильме 2006 года «Последний король Шотландии».