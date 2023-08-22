Успешный путь «самурая» в Голливуде: биография Фореста Уитакера

Кто такой Форест Уитакер?
Форест Уитакер родился в Техасе, в колледже был футболистом, изучал оперу и драматургию. Его первой полнометражной работой на большом экране были «Беспечные времена в «Риджмонт Хай»», и впоследствии он сделал плодотворную актерскую карьеру, сыграв роли в таких фильмах, как «Взвод», «Птица», «Высокая мода», «Пес-призрак: Путь самурая» и «Дворецкий».
Уитакер, который также является продюсером и режиссером, получил «Оскар» за роль Иди Амина в фильме 2006 года «Последний король Шотландии».
Форест Уитакер, Джеймс МакЭвой и др. Фото: кадр из к/ф «Последний король Шотландии» (2006)
Ранняя жизнь
Форест Стивен Уитакер родился 15 июля 1961 года в Лонгвью, штат Техас, позже его семья переехала в Южную Калифорнию. Уитакер был хорошим футболистом в средней школе и выиграл стипендию на обучение в Калифорнийском государственном политехническом университете. Но его отстранили от игры из-за травмы, после чего Форест перевелся в Университет Южной Калифорнии, чтобы изучать оперу и драматургию.
«Беспечные времена в «Риджмонт Хай»», «Птица»
Уитакер дебютировал в полнометражном кино в оригинальной подростковой комедии 1982 года «Беспечные времена в «Риджмонт Хай»» с Николасом Кейджем и Шоном Пенном. Разносторонний актер появился в нескольких нашумевших фильмах 80-х, включая «Взвод» (1986), «Доброе утро, Вьетнам» (1987) и «Цвет денег» (1986).
В 1988 году роль музыканта Чарли Паркера в мрачном биографическом фильме Клинта Иствуда «Птица» принесла ему награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале.
Форест Уитакер. Фото: кадр из к/ф «Птица» (1988)
«Пес-призрак: Путь самурая»
Экранные проекты продолжались для Уитакера на протяжении 1990-х и начала 2000-х годов такими фильмами, как «Высокая мода» Роберта Олтмана (1994), «Пес-призрак: Путь самурая» Джима Джармуша (2000) и «Комната страха» Дэвида Финчера (2002) с Джоди Фостер в главной роли.
Форест Уитакер. Фото: кадр из к/ф «Пес-призрак: Путь самурая» (2000)
Режиссер и продюсер
Уитакер занялся продюсированием и режиссурой, добившись особого успеха на телевидении с суровым городским фильмом 1993 года «На мели» и фильмом 2002 года «Дверь в дверь», получившим премию «Эмми», с Уильямом Х. Мэйси в главной роли.
Он также был режиссером полнометражных фильмов, среди которых - «В ожидании выдоха» 1995 года, экранизация романа Терри Макмиллана, в котором снялись Уитни Хьюстон и Анджела Бассетт, и романтическая комедия «Первая дочь» 2004 года с Кэти Холмс в главной роли.
Форест Уитакер и Кэти Холмс на съемках к/ф «Первая дочь» (2004) Фото: Global Look Press
«Оскар» за фильм «Последний король Шотландии»
В 2006 году Уитакер сделал несколько заметных появлений на телевидении, включая роль проблемного полицейского из отдела внутренних расследований в получившем награды телеканале «Щит» и захватывающую роль пациента с инсультом в сериале «Скорая помощь».
В том же году он получил признание критиков за свое мощное исполнение роли диктатора Иди Амина в фильме «Последний король Шотландии» (2006). Эта роль принесла ему множество наград, включая премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
«Большие спорщики», «Там, где живут чудовища»
Фильмография Уитекера расширялась на протяжении десятилетия, актер вдумчиво комментировал некоторые свои работы в интервью. В 2007 году он снялся в фильме актера и режиссера Дензела Вашингтона «Большие спорщики», в центре внимания которого была команда первопроходцев из афроамериканского колледжа.
Дополнительные проекты за год включали «Воздух, которым я дышу», «Крупную ставку» и «Волновой эффект». За этим последовали другие роли в ансамблевых драмах, таких как «Точка обстрела» (2008), экранизация детской книги «Там, где живут чудовища» (2009), научно-фантастический триллер «Потрошители» (2010) и комедия «Семейная свадьба» (2010).
Форест Уитакер и Дензел Вашингтон. Фото: кадр из к/ф «Большие спорщики» (2007)
«Дворецкий»
Уитакер также сыграл роли в нескольких криминальных драмах, в том числе «Темная правда» (2012) и «Возвращение героя» (2013) с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
В 2013 году он снялся в главной роли в биографическом фильме «Дворецкий». Фильм режиссера Ли Дэниэлса с Опрой Уинфри в главной роли рассказывает историю Юджина Аллена, который работал в Белом доме при восьми президентах США подряд.
Форест Уитакер. Фото: кадр из к/ф «Дворецкий» (2013)
«Левша», «Черная пантера», «Крестный отец Гарлема»
Продолжая свои регулярные появления на экране, Уитакер сыграл заметную роль в боксерской драме «Левша» (2015) вместе с Джейком Джилленхолом и сыграл боевика-повстанца Со Герреру в фильме «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (2016).
Затем он присоединился к актерскому составу безумно успешного фильма «Черная пантера» (2018) в роли ваканданского старейшины Зури. В этот период Уитакер также вернулся на телевидение, сыграв роль в популярном сериале «Империя», а затем снялся в роли наркобарона Бампи Джонсона в «Крестном отце Гарлема».
Форест Уитакер и Чедвик Боузман. Фото: кадр из к/ф «Черная пантера» (2018)
Личная жизнь
Уитакер женился на актрисе Кейше Нэш в 1996 году; у них есть две дочери. У него также есть сын, а у нее есть дочь от предыдущих отношений. Уитакер подал на развод в декабре 2018 года, сославшись на непримиримые разногласия.
Форест Уитакер с женой и дочерьми. Фото: Global Look Press