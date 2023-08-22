Сделает леди даже из пацанки: кто такая Лаура Лукина, наставница моделей и организатор мероприятий

Работа в индустрии моды привела Лауру Лукину в телешоу «Пацанки» на канале «Пятница!». Так широкая публика узнала о ней как о директоре «Школы леди». Но чем занималась эта дама до того, как прославилась на ТВ в 2016 году?
Начало карьеры
Лаура Альбертовна Лукина родилась 16 мая 1968 года в Калининграде, в интеллигентной советской семье. Детство ее выдалось трудным. Мать требовала от девочки отличных оценок, занятий музыкой и тотальной учебы – чтобы никаких друзей. На похвалу при этом женщина была скупа. А мужчина в семье страдал от пристрастия к спиртному.
Став повзрослее, Лаура сбежала из дома и пристроилась работать санитаркой в больнице. Будучи студенткой калининградского университета, она активно следила за модой 80-х годов, жадно постигая все, что связано со стилем и красотой. И в начале 90-х нашла себя в сфере обучения девушек, желающих работать моделями за рубежом.
Лаура Лукина с матерью в юности. Фото: кадр из шоу «Детектор» канала «Пятница!»
Лукина нашла много новых лиц для глянцевых журналов Европы и Америки. Она успешно направила свой коммуникативный талант на уговоры родителей несовершеннолетних школьниц подписывать контракты с иностранными агентствами.
В частности, Лаура работала с Ириной Шейк и Натальей Водяновой, которые позже стали всемирно известными моделями. Тренер по стилю помогала девушкам научиться подавать себя, правильно двигаться и собирать эффектные портфолио.
В конце «нулевых» Лукину пригласили в московское агентство Grace Models, занимающееся всеми видами обучения моделей. Тренер красавиц быстро прославилась в кругах столичной элиты. Став генеральным директором фирмы, она открыла свое новаторское ивент-агентство.
Лаура Лукина с моделями на мероприятии. Фото: соцсети
Говоря о карьерных достижениях Лауры, стоит отметить, что она была организатором Дней высокой моды в Калининграде, а также арт-директором департамента глянцевых изданий медиагруппы «Западная пресса», ориентированного на иностранную публику.
Телевидение
Это был лишь вопрос времени, когда эксперта модельного бизнеса пригласят на ТВ. Впервые Лукина появилась на экране в пятом сезоне шоу «Топ-модель по-русски», где примерила роль судьи, причем весьма требовательного и беспристрастного. Наставница придумала множество креативных заданий, чтобы девушки смогли раскрыть себя.
Лаура Лукина на съемках шоу «Топ-модель по-русски». Фото: соцсети
Свой образ «железной леди» Лаура закрепила в стартовавшем в 2016 году на «Пятнице!» реалити-шоу «Пацанки». В этом проекте она стала строгим директором «Школы леди», в которой девушки со сложными судьбами учились быть женственными и утонченными.
Свой метод «кнута и пряника» тренер моделей демонстрирует в телепроекте уже семь сезонов. Чтобы новые серии были жестче и интереснее, на шоу стали приглашать девушек с криминальным прошлым и различными зависимостями.
Некоторые зрители «Пацанок» пишут в комментариях, что Лаура Альбертовна плохо знает русский язык. Сама директор «Школы леди» в одном из интервью призналась в использовании нецензурной лексики.
Лаура Лукина в шоу «Пацанки». Фото: кадр из эфира канала «Пятница!»
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Личная жизнь
Лукина не особо стремится выставлять свою семью напоказ, но журналистам удалось узнать, что дама замужем за Александром Мурочкиным. Пара познакомилась еще в молодости, когда мужчина работал тур-менеджером рок-группы «ДДТ».
В 1993 году у наставницы моделей родилась дочь Мария, в 2006-м – сын Егор. Последний неоднократно снимался в «Пацанках». Фото обоих наследников звезды нередко можно увидеть на страницах Лауры Альбертовны в соцсетях. Наряду с молодыми моделями, которых пиарит руководитель Grace Models.
Муж и дети Лауры Лукиной. Фото: соцсети
Сама Лукина вращается в кругах ведущих российских модельеров, стилистов и фотографов. На публике она может выглядеть как стильно, так и скромно, не изменяя своим фирменным очкам в черной оправе.