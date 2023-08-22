Сделает леди даже из пацанки: кто такая Лаура Лукина, наставница моделей и организатор мероприятий

Работа в индустрии моды привела Лауру Лукину в телешоу «Пацанки» на канале «Пятница!». Так широкая публика узнала о ней как о директоре «Школы леди». Но чем занималась эта дама до того, как прославилась на ТВ в 2016 году?

Начало карьеры

Лаура Альбертовна Лукина родилась 16 мая 1968 года в Калининграде, в интеллигентной советской семье. Детство ее выдалось трудным. Мать требовала от девочки отличных оценок, занятий музыкой и тотальной учебы – чтобы никаких друзей. На похвалу при этом женщина была скупа. А мужчина в семье страдал от пристрастия к спиртному.

Став повзрослее, Лаура сбежала из дома и пристроилась работать санитаркой в больнице. Будучи студенткой калининградского университета, она активно следила за модой 80-х годов, жадно постигая все, что связано со стилем и красотой. И в начале 90-х нашла себя в сфере обучения девушек, желающих работать моделями за рубежом.