Актриса, режиссер и продюсер: как Дайан Китон стала неувядающей звездой Голливуда

Кто такая Дайан Китон?

Актриса Дайан Китон прославилась в 1970-х годах благодаря своим работам в нескольких фильмах Вуди Аллена, включая «Энни Холл», который принес ей «Оскар» за лучшую женскую роль. В дополнение к ее комедийным работам в таких фильмах, как «Отец невесты», «Клуб первых жен» и «Любовь по правилам и без», многолетняя карьера Китон включала запоминающиеся драматические роли в таких фильмах, как «Крестный отец», «Красные» и «Комната Марвина».

Биография и ранняя карьера

Дайна Китон (настоящая фамилия Холл) родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Старшая из четырех детей, она выросла в Санта-Ане, где в 1964 году окончила местную среднюю школу.

Рано проявив пристрастие к актерскому мастерству, она переехала в Нью-Йорк, чтобы учиться в театральной школе Neighborhood Playhouse School of the Theatre. В конце концов она взяла девичью фамилию своей матери, Китон, чтобы избежать путаницы с Дайан Холл, которая уже состояла в Гильдии киноактеров.

Несмотря на то, что успех не был мгновенным, талант Китон заслужил внимание. В конце концов она получила место в оригинальном бродвейском фильме «Прическа» (1968), в котором она отказалась раздеваться во время финала. А затем вместе с Вуди Алленом приняла участие в его бродвейской постановке «Сыграй это снова, Сэм», которая принесла Китон номинацию на премию «Тони».