Актриса, режиссер и продюсер: как Дайан Китон стала неувядающей звездой Голливуда

Кто такая Дайан Китон?
Актриса Дайан Китон прославилась в 1970-х годах благодаря своим работам в нескольких фильмах Вуди Аллена, включая «Энни Холл», который принес ей «Оскар» за лучшую женскую роль. В дополнение к ее комедийным работам в таких фильмах, как «Отец невесты», «Клуб первых жен» и «Любовь по правилам и без», многолетняя карьера Китон включала запоминающиеся драматические роли в таких фильмах, как «Крестный отец», «Красные» и «Комната Марвина».
Биография и ранняя карьера
Дайна Китон (настоящая фамилия Холл) родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Старшая из четырех детей, она выросла в Санта-Ане, где в 1964 году окончила местную среднюю школу.
Рано проявив пристрастие к актерскому мастерству, она переехала в Нью-Йорк, чтобы учиться в театральной школе Neighborhood Playhouse School of the Theatre. В конце концов она взяла девичью фамилию своей матери, Китон, чтобы избежать путаницы с Дайан Холл, которая уже состояла в Гильдии киноактеров.
Несмотря на то, что успех не был мгновенным, талант Китон заслужил внимание. В конце концов она получила место в оригинальном бродвейском фильме «Прическа» (1968), в котором она отказалась раздеваться во время финала. А затем вместе с Вуди Алленом приняла участие в его бродвейской постановке «Сыграй это снова, Сэм», которая принесла Китон номинацию на премию «Тони».
Дайан Китон и Вуди Аллен в фильме «Энни Холл». Фото: кадр из фильма 1977 года
Вуди Аллен, «Крестный отец», лауреат премии «Оскар» и многое другое
Отношения Китон и Аллена оказались плодотворными. Пока Аллен оставлял свой след как режиссер, Китон была рядом с ним, сыграв главные роли в нескольких его фильмах, включая «Спящий» (1973), «Манхэттен» (1979) и самый известный «Энни Холл» (1977) - историю любви, которая казалась автобиографическим взглядом на роман самих Дайан и Вуди. За свою игру Китон получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
В том же году Китон появилась в драме Ричарда Брукса «В поисках мистера Гудбара», получившей признание критиков. Китон сыграла Терезу Данн, школьную учительницу с низкой самооценкой, которая все больше втягивается в беспорядочную двойную жизнь.
Китон также снялась в нескольких фильмах режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» (1973, 1974 и 1990), сыграв Кей Адамс, подругу и возможную жену Майкла Корлеоне (Аль Пачино).
Дайан Китон и Аль Пачино в фильме «Крестный отец». Фото: Global Look Press
В 1981 году вместе с Уорреном Битти, с которым встречалась за кадром, приняла участие в фильме «Красные» (1981). Картина принесла ей еще одну номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль.
Большие комедийные хиты
После короткой череды менее успешных фильмов в начале 1980-х Китон вернулась к работе с «Бэби-бум» (1987), комедией, в которой рассказывалось о трудностях работающей матери-одиночки.
Примерно в это же время Китон также начала заниматься режиссурой, включая музыкальные клипы для поп-певицы Белинды Карлайл. Кроме того, она выступила режиссером нескольких телевизионных проектов, например, культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». В 1995 году Китон дебютировала в качестве режиссера в фильме «Сумасшедшие герои» с Энди Макдауэлл и Джоном Туртурро в главных ролях.
Комедии оказались частью формулы успеха Китона. В 1991 году она появилась со Стивом Мартином в ремейке классического фильма Винсента Миннелли «Отец невесты», который также породил продолжение 1995 года.
Она вновь снялась с Алленом в 1993 году в фильме «Загадочное убийство в Манхэттене», а позже снялась вместе с Голди Хоун и Бетт Мидлер в 1996 году в фильме «Клуб первых жен». Картина произвела настоящий фурор, заработав в мировом прокате более 181 миллиона долларов.
Дайан Китон, Голди Хоун и Бетт Мидлер в фильме «Клуб первых жен». Фото: кадр из фильма 1996 года
В том же году Китон снялась вместе с Мэрил Стрип в «Комнате Марвина» - семейной драме о двух отчужденных сестрах, за которую Китон получила свой третий «Оскар».
«Любовь по правилам и без» и дальнейшие успехи
Китон продолжала сниматься в комедиях, включая «Город и деревня» (2001), в котором она воссоединилась с Битти, и «Любовь по правилам и без» (2003), романтическую комедию режиссера Нэнси Майерс, в которой также приняли участие Джек Николсон и Киану Ривз в главных ролях.
Хитовый фильм принес Китон ее четвертую номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Другие широкоэкранные проекты этого времени включали «Привет семье!» (2005) и «Шальные деньги» (2008).
Позже она снова вернулась к комедиям - таким, как «Большая свадьба» (2013) и «А вот и она» (2014). Китон и Морган Фримен сыграли влюбленную пару, которая хочет продать свой дом в Бруклине в 2015 году в фильме «Сама жизнь», и она появилась в праздничном фильме «Любите Куперов», премьера которого состоялась позже в том же году.
Дайан Китон и Морган Фриман в фильме «Сама жизнь». Фото: Global Look Press
Став старше, Китон не пыталась ни на экране, ни за его пределами дистанцироваться от своего возраста.
«У меня было такое чувство, что от меня ничего не ожидали, — сказала Китон о своей карьере в интервью 2003 года. — Я была очень нормальным, средним, заурядным человеком, и никто не ожидал, что на меня посмотрят и скажут: «О, у нее есть будущее». Так что я думаю, что все было просто неуклонным упорством с моей стороны, и поскольку у меня были возможности, я использовала их как можно лучше».
Личная жизнь и дети
Помимо актерского мастерства, Китон продемонстрировала страсть к фотографии и архитектуре. Она является членом Национального фонда США по сохранению исторического наследия и отремонтировала несколько зданий в своем родном городе Лос-Анджелесе.
Дайан Китон и Джек Николсон. Фото: Global Look Press
Романтическая жизнь Китон также была предметом серьезных разговоров в СМИ. У нее были отношения с Вуди Алленом и ведущими голливудскими актерами, такими как Битти, Николсон и Аль Пачино. Она также является матерью двоих приемных детей.
Оставаясь незамужней, Китон назвала одного человека «любовью всей ее жизни» — свою мать Дороти, которая скончалась в 2008 году. Китон подробно описала свою жизнь с мамой, а также другие семейные и карьерные воспоминания в бестселлере 2011 года - мемуарах Then Again из Random House. За этим последовал еще один бестселлер в 2014 году, посвященный одержимости общества внешностью, — «Давайте просто скажем, что это было некрасиво».
Дайан Китон и ее приемные дети. Фото: соцсети