Почему Серебряный голос России Олег Погудин так и не женился и что его связывает с бывшей возлюбленной Тимати Аленой Шишковой

Певца Олега Погудина называют королем романса и Серебряным голосом России. При этом его творчество не поставлено на коммерческие рельсы, как это бывает у многих поп-звезд. Имя артиста не мелькает в Интернете, его не так часто показывают по телевизору, но залы, в которых выступает этот певец, всегда полны людей.

По словам самого исполнителя, его всегда поймут те, кто восприимчив и талантлив душой. Режиссер Роман Виктюк нередко говорил о таких людях: «Могут видеть сердцем и чувствовать глазами».

Олег Погудин: детство и родители

Народный артист России Олег Погудин родился в Ленинграде 22 декабря 1968 года в довольно обеспеченной семье. Его родители трудились в научно-исследовательском институте, который относился к учреждениям военно-промышленного комплекса. Однако отец Олега увлекался пением и передал эту неподдельную любовь и сыну.

Музыкой мальчик начал заниматься с семи лет, а уже в девять стал солистом детского хора Ленинградского радио и телевидения. Уже тогда выступал на крупных площадках – как российских, так и зарубежных.