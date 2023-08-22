Почему Серебряный голос России Олег Погудин так и не женился и что его связывает с бывшей возлюбленной Тимати Аленой Шишковой

Певца Олега Погудина называют королем романса и Серебряным голосом России. При этом его творчество не поставлено на коммерческие рельсы, как это бывает у многих поп-звезд. Имя артиста не мелькает в Интернете, его не так часто показывают по телевизору, но залы, в которых выступает этот певец, всегда полны людей.
По словам самого исполнителя, его всегда поймут те, кто восприимчив и талантлив душой. Режиссер Роман Виктюк нередко говорил о таких людях: «Могут видеть сердцем и чувствовать глазами».
Олег Погудин: детство и родители
Народный артист России Олег Погудин родился в Ленинграде 22 декабря 1968 года в довольно обеспеченной семье. Его родители трудились в научно-исследовательском институте, который относился к учреждениям военно-промышленного комплекса. Однако отец Олега увлекался пением и передал эту неподдельную любовь и сыну.
Музыкой мальчик начал заниматься с семи лет, а уже в девять стал солистом детского хора Ленинградского радио и телевидения. Уже тогда выступал на крупных площадках – как российских, так и зарубежных.
Олег Погудин в детстве. Фото: Global Look Press
Учеба и первые творческие успехи
После окончания школы Олег Погудин поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, а его наставником стал Александр Куницын, который помог парню реализовать свой творческий потенциал.
Дипломной работой Погудина был моноспектакль с песнями Александра Вертинского. В этой постановке Олег не стремился скопировать знаменитого шансонье, а попытался показать свою собственную манеру исполнения его композиций.
В 1989 году молодой артист на два месяца оправился в Театральный центр им. Юджина О'Нила (США) по программе студенческого обмена, после чего участвовал в заключительном выступлении, проходившем в Линкольн-центр в Нью-Йорке.
В 1990-1993 годах Олег Погудин начал работать в Большом драматическом театре им. Горького и тогда же снова вернулся к творчеству Александра Вертинского, подготовив программу «Я-артист!», посвященную его произведениям. А уже через год Олег выпустил свой дебютный альбом «Звезда любви», в которую вошли композиции «В лунном сиянии», «Гори, гори, моя звезда», «Твои глаза зеленые».
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Олег Погудин. Фото: Global Look Press
Романсы и телепроекты
Вообще, 90-е годы были творчески очень насыщенными для музыканта. Так, в 1992 году он поехал на гастроли в Швецию, а чуть позже по России и странам ближнего зарубежья, с 1993 по 1995 годы снялся сразу в трех музыкальных фильмах: «Жаворонок», «Звезда любви» и «Цыганский романс».
А с 1997 по 2000-й годы нередко выступал вместе с другим своим знаменитым однокурсником – актером Евгением Дятловым, гастролировал с Евгением по городам Германии и США и даже записал с ним совместный диск «Бирюзовые златы колечки».
Ровно год с 2005 по 2006 годы Олег Погудин вел передачу «Романтика романса» на телеканале «Культура». Маэстро проявил себя и как преподаватель. Так, с 2004 по 2010 годы он преподавал в Академии театральных искусств Санкт-Петербурга, на сцене которого не без его помощи были поставлены пьесы «Дорога без конца» и «Алые паруса».
Также в 2000-е годы Олег Погудин вовсю выпускал пластинки: «Песни Великой войны», «Песнопения иеромонаха Романа», «Любовь останется», «Народная песня» и многие другие диски.
А в 2018 году состоялось очень знаменательное событие в жизни музыканта – он дал большой сольный концерт в Кремлевском дворце. Особенно зрителям запомнился дуэт артиста с Екатериной Гусевой, в рамках которого они исполнили романс «Любовь и разлука» из фильма «Нас венчали не в церкви».
Олег Погудин. Фото: Global Look Press
В сентябре 2019 года Олег Погудин презентовал программу «Трагический тенор эпохи», как называла Анна Ахматова Александра Блока. Она была посвящена великим исполнителям романса прошлого времени.
А вот уже в 2020 году на сцене Московского международного дома музыки состоялась презентация программы Je chante, что с французского языка переводится как «Я пою» – своеобразная дань уважения французским шансонье.
Также во время периода коронавируса певец радовал своих поклонников онлайн-концертами.
Нельзя не отметить и участие Олега Погудина во всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица», где артист вошел в состав жюри наряду с Денисом Мацуевым, Николаем Цискаридзе, Сергеем Безруковым, Светланой Безродной и Димой Биланом.
Известно, что в репертуаре артиста около 500 романсов и песен. Эти произведения представлены на официальном сайте «Русский шансон».
Личная жизнь
О личной жизни Олега Погудина ходило множество слухов. Так, ему почему-то даже приписывали роман с бывшей женой Тимати Аленой Шишковой.
Также утверждалось, что знаменитый исполнитель романсов встречается с юристом Екатериной Павловой, мол, их видели в ресторанах и на свадьбе друзей артиста. В СМИ писали, что пара вместе ездила на Кипр, в Монако и в Венецию, но, похоже, ничем серьезным эти отношения так и не закончились.
Кроме того, в интервью «Экспресс-газете» Олег Погудин рассказывал о некой девушке, с которой проводил время в итальянских ресторанах.
Олегу Погудину приписывали роман с Аленой Шишковой. Фото: Global Look Press
«Недавно отдыхали с друзьями в Сорренто. В ресторане ходил певец и распевал неаполитанские песни. Я сидел за столиком с подругой. Он подошел и стал над ухом напевать, - признавался тогда артист. - Я засмеялся и начал ему подпевать тихонечко, потом посмелее. Народ заинтересовался, и следующую песню я пел сам, а он мне подыгрывал на гитаре. После выступления звучали бурные аплодисменты!»
- Ваша спутница оценила такое импровизированное выступление? – поинтересовался корреспондент
- Мы до сих пор вместе!
О дальнейшей судьбе этой девушки также практически ничего неизвестно. Возникает впечатление, что артист не страдает без пресловутого набора «Семья, дети». Он много работает, занимается любимым делом и путешествует. Так, музыкант объехал уже свыше 50 стран.
Рост и вес
Рост артиста – 175 сантиметров, а вес – около 83-85 килограммов.
Олег Погудин сейчас
Несмотря на наличие квартиры в Москве, артист преимущественно живет в Санкт-Петербурге, по-прежнему гастролирует по городам России. Кстати, в отличие от многих звездных коллег его требования весьма невзыскательны – чтобы только обязательно были бутерброды и минеральная вода.
Если говорить о ближайших планах артиста, то уже 23 августа в Санкт-Петербурге в Государственной академической Капелле имени М.И.Глинки пройдет его концерт «Русский романс». А 30 августа в Московском Международном доме музыки будет представлена программа певца «La Serenata».
Олег Погудин. Фото: соцсети
«Наш новый сезон обещает быть очень насыщенным. У нас запланированы большие гастроли по Северному Кавказу и Крыму, а уже 12 октября в театре Елены Камбуровой состоится премьера концерта-спектакля «Лермонтов. Я к вам пишу…», - сообщается на официальном сайте исполнителя.
Так что главное мерило успеха любого артиста – это новые афиши и любовь зрителей, которой у Серебряного голоса России не отнять.