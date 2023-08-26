Малахов ушел за грибами, а Петросян - на пляж: где звезды отдыхают в августе

51-летний Андрей Малахов прилетел на малую родину - в город Апатиты Мурманской области. И сразу отправился в лес: «Открыт сезон тихой охоты! Первые белые грибы на севере!». Малахов - опытный грибник. Он начинал походы по лесам еще с родителями в детстве, а теперь обучает грибной грамоте жену и сына.
Фото: соцсети
37-летняя Ольга Бузова совместила работу и отдых. Сначала спела на алтайском курорте, а потом там же и отдохнула. Бузова купалась и загорала на озере под названием Большое Яровое. Артистка купалась и удивлялась, что она не тонет, даже если не машет руками и ногами.
Оля, так там все не тонут: на озеро едут за бальнеотерапевтическим эффектом, который дают соленая вода и залежи целебной грязи. Местные жители называют его алтайским Мертвым морем. С Алтая Бузова транслировала еще одну курортную аксиому: «Август - это как воскресный вечер…»
Фото: соцсети
77-летний Евгений Петросян пьет свежевыжатый сок в ресторане города-курорта Сочи. Снимок для соцсетей сделала его заботливая жена (она же директор народного артиста) 34-летняя Татьяна Брухунова.
Фото: соцсети
А фото их трехлетнего сына Вагана сделано у бассейна рядом с виллой семьи. Целый месяц семейство проведет в Сочи: прогулки пешком и на яхте, купание на море и в бассейне. И никакого загара.
Евгений Ваганович предупреждает: «На одном из пляжей я слышал объявление по радио, которое повторялось много раз: «Солнце лечит, но и калечит. Будьте осторожны!» Я на всю жизнь запомнил: хочу всем отдыхающим, особенно на юге, передать это знание».
Фото: соцсети
56-летний Филипп Киркоров нежится в Греции. Певец несколько лет назад приобрел виллу в курортном городке на северном побережье острова Крит за €10 млн. Рядом Средиземное море и множество таких же домиков богатых людей.
На вилле Киркорова четыре просторные комнаты. Певец по традиции отдыхает там в августе с сыном, дочерью и друзьями. В этот раз Киркоров позвал с собой пластического хирурга Тимура Хайдарова с женой - они сняли виллу по соседству.
Хайдаров сделал Киркорову серию пластических операций - несколько липосакций, ушивание мышц живота, прорисовку спортивного рельефа. Вот почему Киркоров то и дело хвастается кубиками пресса.
Фото: соцсети
37-летняя Елизавета Боярская и 41-летний Максим Матвеев отдыхают на Горном Алтае. Супруги-актеры оставили сыновей с бабушкой и дедушкой, а сами отправились в поход. Их сопровождают профессионалы: на маршруте покорение гор, ночевки в палатке, экскурсии на водопады, прогулки на катамаранах по озеру.
Лишь иногда Максим включает телефон: «Без связи! У нас перезагрузка наедине с природой». Помимо фотографий живописной природы и любимой жены, Матвеев опубликовал толстый сценарий нового сезона сериала «Триггер», лежащий у палатки - видимо, учит роль.
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Фото: соцсети
35-летний актер Павел Прилучный и его жена 27-летняя Зепюр Прилучная слетали на Мальдивы с 2-месячным сыном. «Наше первое путешествие с Микаэлем», - радуются родители. Взяли с собой и детей Павла от первого брака с Агатой Муцениеце - 7-летнюю Мию и 10-летнего Тимофея, за которыми присматривала бабушка - мама актера.