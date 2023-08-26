Малахов ушел за грибами, а Петросян - на пляж: где звезды отдыхают в августе

37-летняя Ольга Бузова совместила работу и отдых. Сначала спела на алтайском курорте, а потом там же и отдохнула. Бузова купалась и загорала на озере под названием Большое Яровое. Артистка купалась и удивлялась, что она не тонет, даже если не машет руками и ногами.

Оля, так там все не тонут: на озеро едут за бальнеотерапевтическим эффектом, который дают соленая вода и залежи целебной грязи. Местные жители называют его алтайским Мертвым морем. С Алтая Бузова транслировала еще одну курортную аксиому: «Август - это как воскресный вечер…»